Операция против йеменских хуситов снова в центре внимания мировой общественности. Инициировавшие кампанию США не только преодолели рубеж в 800 авианалетов, но и вновь вовлекли в нее Великобританию, которая почти год держала «воздушный нейтралитет». Лондон настроен решительно и «играет мускулами» против хуситов — пусть пока и на дистанции.

Иван Шилов ИА Регнум

С другой стороны, за большими цифрами и громкими заявлениями скрывается крайне скромный результат.

«Результативные всадники»

За полтора месяца проведения операции «Мужественные всадники» США нанесли более 800 ударов по подконтрольной хуситам территории Йемена.

Военные поразили командные пункты, системы ПВО, склады, а также заводы по производству баллистических и крылатых ракет, БПЛА-камикадзе и морских дронов, которые использовались проиранскими силами для нападений на коммерческие и военные корабли в регионе.

Пентагон и Белый дом считают операцию результативной: по их данным, удалось ликвидировать сотни бойцов йеменских формирований, включая нескольких высокопоставленных командиров.

Кроме того, благодаря интенсивным ударам количество запусков баллистических ракет с территории Йемена снизилось на 69%, БПЛА-камикадзе — почти вдвое. А точечные бомбардировки транспортно-логистических узлов (порт Рас Иса) нарушили финансовые потоки движения.

Президент США Дональд Трамп не упускает возможности подчеркнуть на брифингах, что за полтора месяца 2025 года «решительные республиканцы» добились в Йемене большего, чем демократы за весь 2024 год. Участвующих в миссии американских военных на одном из совещаний он в шутку именовал «результативными всадниками».

Опасные цифры

Тем не менее на практике за броскими цифрами скрывается неприятная закономерность.

Из 800 американских ударов по йеменской территории большая часть пришлась на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявляли не только хуситы, но и работающие в стране правозащитные и международные организации.

По их подсчетам, на каждого ликвидированного бойца шиитских милиций приходилось в среднем от 10 до 15 убитых мирных жителей. Общее количество раненых за полтора месяца превысило 2,5 тысячи человек.

Попытки американцев бить точечно — например, атаковав заглубленную базу хуситов в районе горы Накум с помощью стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit — как правило, не окупались. Пентагон тратил на операции в несколько раз больше, чем получал в итоге.

Затруднен и объективный контроль «охоты за головами». Ни одно из сообщений Пентагона о ликвидации «высокопоставленных лидеров» хуситов так и не удалось верифицировать, хотя движение не склонно скрывать потери среди командного состава.

Более того, американским военным приходилось как минимум несколько раз «затирать» прежние реляции о точечных ударах по врагам. Так было, например, с сообщением о ликвидации «главного ракетчика» хуситов в конце марта 2023 года. Информацию о наличии подобной фигуры оспорили не только хуситы, но и работающая в их тылу арабская агентура.

Наконец, над американской администрацией довлеют опасения исчерпать деньги на борьбу с иранским влиянием в Йемене. Только за первый месяц кампании США потратили около 1 млрд долларов (для сравнения: в такую же сумму Вашингтону обходился год антитеррористической кампании в Ираке и Афганистане).

За апрель этот показатель, с учетом стоимости потерянной в процессе техники, вырос как минимум на треть. При этом Вашингтон так и не собрал убедительное «портфолио побед», которым можно было бы объяснить подобные траты.

Помощь короля

29 апреля очередной авиаудар по Йемену впервые за долгое время был нанесен расширенным составом — к атакам официально присоединилась Великобритания.

Несмотря на то, что это не первый выпад Лондона против иранских прокси, полноценного участия королевских ВВС в йеменских операциях не было с момента прихода к власти в США Дональда Трампа. А столь массированных ударов британцы не наносили с января 2024 года (первый этап операции «Посейдон — лучник»).

Лондон обосновал свое возвращение в антихуситскую коалицию стремлением «защитить британские семьи» от экономической угрозы, возникшей вследствие блокады йеменскими прокси ключевых маршрутов в Красном море и Индийском океане. Попутно хуситам пригрозили новыми, еще более сокрушительными ударами.

Своевременное вмешательство британцев в конфликт позволило США представить операцию «Мужественные всадники» как «результативную и привлекательную», а включение королевских ВВС в нее — как стремление закрепить достигнутые результаты.

Кроме того, акцентируя внимание на увеличении числа самостоятельных участников кампании, Вашингтон сумел на время отвлечь внимание населения от постоянно растущих трат.

Игра мускулами

Стоит ожидать, что Великобритания не остановится на авиаударах. Лондон претендует на ведущую роль на Ближнем Востоке и для ее закрепления вполне готов наращивать постоянное присутствие вблизи йеменских берегов, по аналогии с США.

О планах продемонстрировать силу свидетельствуют некоторые косвенные признаки. Так, британский авианосец «Принц Уэльский» — один из самых мощных надводных кораблей в составе флота Его Величества — несколько недель назад покинул порт приписки и взял курс на Ближний Восток.

Предполагается, что в ближайшие недели он будет принимать участие в учениях флотов НАТО «Удар Нептуна», которые пройдут в Средиземном море и Индийском океане.

В день нанесения Великобританией первого авиаудара по Йемену «Принц Уэльский» находился в районе Гибралтарского пролива, где соединился с другими кораблями ударной группы (АУГ) — эсминцем «Бесстрашный», фрегатом «Ричмонд» и кораблями поддержки «Тайдфорс» и «Тайдспринг».

Чуть позже к нему примкнули следующие в район учений корабли Канады, Испании и Норвегии.

Наблюдатели отмечают непосредственную близость районов проведения учений, закрепленных за Британией, к зоне операции против хуситов.

В случае резкого обострения обстановки британская АУГ сможет достичь берегов Йемена примерно за двое суток, а развернутые на борту «Принца» авиасилы (две эскадрильи многофункциональных истребителей F-35) способны будут оперативно включиться как в ведение воздушной разведки, так и в подавление прибрежных батарей.

Примечательно, что информацию о «двойном дне» морских учений охотно распространяют англоязычные блогеры и журналисты, работающие в интересах государственных структур. Попутно они строят прогнозы, устоят ли проиранские силы перед соблазном помериться силой с флотом Его Величества.

Пока такая информационная игра не принесла большого результата. Хуситы воспринимают появление британских крупных кораблей в зоне досягаемости своих арсеналов как «игру мускулами», призванную посеять страх, и не наблюдают реального стремления выходить за рамки воздушных атак.

В то же время пропагандисты движения грозят, что в случае попыток Лондона атаковать Йемен с моря «Принца Уэльского» ждет та же участь, что и американского собрата «Гарри Трумена».

Последний попадал в прицел йеменских повстанцев уже с десяток раз и несколько раз избежал серьезных повреждений лишь чудом.

А с учетом царящей внутри британского общества напряженности ущерб гордости флота будет воспринят куда сильнее, чем в США.