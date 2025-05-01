Вашингтон продержался ровно сто дней до начала первых крупных перестановок в Белом доме. Аккурат к этой дате в отставку отправлен оскандалившийся советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Global Look Press

Слухи об его увольнении ходили давно. Ведь именно Уолтц умудрился оказаться в эпицентре драмы с секретными чатами в мессенджере Signal. Он «случайно» добавил туда журналистов, которые и вскрыли внутреннюю кухню команды Дональда Трампа.

Однако скандал вокруг Signal — скорее, повод для увольнения Уолтца. Реальные причины кроются несколько глубже.

Фигура уже отставного советника изначально вызвала не самую позитивную ответную реакцию со стороны многих MAGA-активистов и сторонников Трампа.

Уолтц для них выглядел типичным ястребом-неоконом эпохи нулевых годов. Кстати говоря, он и успел какое-то время поработать в администрации Джорджа Буша — младшего.

Выбор Уолтца при формировании команды был сделан исходя из нескольких причин.

Во-первых, он входил в клуб флоридских политиков, которые имеют серьёзное влияние в Мар-а-Лаго. Уолтц с 2019 года являлся конгрессменом от Флориды и занимался именно международной и военной повесткой. Сказывался его предыдущий армейский опыт службы.

Военное прошлое — вторая причина, почему выбор пал именно на него. Он был полковником сил специального назначения армии США. Нынешний министр обороны Пит Хегсет — тоже выходец оттуда.

На этот армейский спецназ Трамп и хочет делать ставку в рамках своей большой реформы военной машины США. На первом сроке он уделял больше внимания морпехам, но теперь приоритеты поменялись.

Уолтц старался всячески подстраиваться под повестку президента и скрывать свои ястребиные взгляды, но далеко не всегда это у него получалось.

Критика раздавалась и в адрес жены Уолтца, Джулии Нешейват. Она успела проработать военным разведчиком сразу в нескольких американских администрациях, специализировалась на ближневосточном регионе. А заодно сотрудничала с Давосским форумом и Советом по международным отношениям, хоть те идеологически ближе к демократам.

В последнее время именно Уолтц был самым ярым сторонником эскалации на Ближнем Востоке среди аппаратчиков Трампа.

Он предлагал не только вести войну против хуситов, но даже нанести ракетный удар по ядерным объектам в Иране.

В последний момент эти намерения удалось остановить реалистам в Белом доме — Джею Ди Вэнсу и Тулси Габбард. Ведь последствия такого радикального милитаризма могут стать катастрофическими — с перекрытием Ормузского пролива и хаосом на мировом рынке нефти.

После скандала с чатом в Signal Уолтца попросили на какое-то время отойти в тень. Трамп обещал провести с ним воспитательную беседу, но обойтись без увольнения.

Однако затем ситуация начала меняться. Приближались первые сто дней президентства, а успехов, которыми можно похвастаться перед избирателями, не так-то много.

Торговые войны закончились полной неразберихой и попытками побыстрее договориться с отдельными странами о снятии тарифов. Диалог с Россией и Ираном идёт, но он явно займёт больше времени для достижения каких-либо значимых сделок.

Продолжается противостояние Белого дома с европейскими ястребами. Правда, в конечном счёте всё же удалось заставить Киев подписать вымученную «редкоземельную» сделку.

Украина в итоге не получила ни гарантий безопасности, ни обещаний выделять новые инвестиции. Для Трампа же это теперь повод объявить о возможности заработать 350 миллиардов долларов на освоении украинских недр. Вне зависимости от того, сколько ископаемых в итоге реально удастся добыть на территории этой страны.

Заключение сделки по Украине постарались подписать как раз к ста дням президентства, чтобы Белому дому можно было сообщить о каком-то успехе. Но этого явно недостаточно.

И теперь Уолтца просто-напросто сделали козлом отпущения за все ошибки и провалы первых трёх месяцев каденции Трампа.

Увольнять своих советников — прерогатива президента, это делается простыми исполнительными указами. Не нужно дожидаться согласования и утверждения в сенате, как в случае с назначениями на посты министров.

Позиции двух других ястребов в Белом доме — Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио — тоже довольно шаткие.

Первый тоже успел оскандалиться из-за утечек секретных данных. Он зачем-то брал свою жену на закрытые совещания министров обороны стран НАТО.

Рубио же, как и Уолтц, просто не может похвастаться какими-то успехами за первые сто дней.

Однако их замена — гораздо более трудный процесс Уж больно долго придется протаскивать новых кандидатов через сенат.

На смену Уолтцу может прийти Стив Уиткофф — нынешний спецпосланник по контактам с Россией и Ираном. Он сейчас буквально тащит на своих плечах всю внешнюю политику США.

Уиткофф, в отличие от Уолтца, реалист и не хочет допустить большой эскалации — будь то на Украине или на Ближнем Востоке. Это может означать, что, например, от концепции прямого военного нападения на Иран команда Трампа теперь отказывается.

Впрочем, пока что исполнять обязанности советника по нацбезопасности будет Рубио.

От Уиткоффа же наверняка будут требовать достижения прогресса в российско-американских переговорах.

Белый дом поставил перед собой уже следующий дедлайн — вторые сто дней, которые истекают ближе к середине августа. За это время нужно успеть показать результаты и в контактах с Россией, и в диалоге с Ираном.

После сегодняшней перетасовки Уолтц получил утешительный приз — должность постпреда США при ООН. Изначально команда Трампа хотела туда назначить конгрессвумен от Нью-Йорка Элиз Стефаник, но в итоге от этой идеи отказались.

Причина в том, что республиканское большинство в палате представителей очень шаткое: каждый голос на вес золота. Поэтому в ООН отправляется отставной Уолтц, где он может со спокойной душой критиковать Китай, Иран и других оппонентов США.

Перестановки в Белом доме можно считать признанием его команды в том, что первые сто дней пошли для них не по плану. Хотя во время второго пришествия Трампа хаоса всё же гораздо меньше, чем было на его первом сроке.

Но вот если и во вторые сто дней не удастся добиться серьёзных подвижек, начнётся чехарда с министрами.

На днях появилась новость и о возможном присутствии Рубио на праздновании юбилейного Дня Победы 9 мая в Москве. В Вашингтоне сведения не подтверждали, но какого-то эмиссара в Россию Белый дом вполне может отправить.

Американской администрации нужно интенсифицировать переговоры по Украине, санкциям, Ирану и другим важным темам. Для внешнеполитической команды Трампа это сейчас очевидный приоритет.

Она вновь хочет действовать методом кнута и пряника. Предлагать России свой вариант сделки по украинскому кризису и одновременно угрожать введением 500%-х вторичных тарифов на нефть в случае затягивания переговорного процесса.

Роль плохого полицейского в этом диалоге вполне может играть Рубио.

Однако в любом случае аппаратные позиции ястребов после отставки Уолтца в Белом доме станут постепенно ослабевать.

В дальнейшем же многое зависит уже от актуальной международной обстановки и возможностей американской администрации на неё влиять.

В целом же внутриаппаратное противостояние ястребов и реалистов в команде Трампа наверняка станет долгоиграющим и будет определять политику Белого дома на все следующие четыре года.