Контрнаступление в Курской области стало одной из самых успешных операций Вооруженных сил России. В сжатые сроки наша армия смогла освободить десятки населенных пунктов и город Суджу, выбив противника.

Иван Шилов ИА Регнум

Бои в Курской области продолжались на протяжении последних восьми месяцев после вторжения. Всё это время ВСУ пытались расширить свой плацдарм в приграничье, делая попытки занять другие районы Курской и Белгородской областей.

Вторжение должно было отвлечь часть российских сил с Донбасса, однако все планы Киева полностью провалились. Боевые действия привели к большим потерям в ВСУ — утрате военной техники и кадровых военных, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Общие потери формирований ВСУ составили более 76 тыс. человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше», — отметил Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину.

Герасимов добавил, что в ходе контртеррористической операции в приграничье было уничтожено свыше 7,7 тыс. единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров и около 2,3 тыс. других боевых бронированных машин.

Наблюдатели в социальных сетях, анализирующие данных из открытых источников, смогли конкретизировать потери ВСУ и назвали количество потерянных украинскими войсками бронемашин, поставленных странами НАТО.

Кладбище колёсной бронетехники

На начальном этапе вторжения в Курскую область ВСУ делали ставку на мобильные подразделения десантных войск, оснащённые преимущественно колёсной бронетехникой. Перед войсками ставилась задача — прорываться как можно дальше вглубь российской территории, чтобы максимально увеличить плацдарм.

Оперативные действия ВС РФ в первые дни вторжения позволили его купировать, отбросить или уничтожить отдельные подразделения противника, оторвавшиеся от оперативных тылов. Колёсные бронемашины, на которых украинские десантники стремились прорваться в тыл, были уничтожены.

По данным аналитического портала Lostarmour, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли по меньшей мере 40 бронетранспортёров M1126 Stryker американского производства. (Эти цифры были получены на основе опубликованных в Сети фото — и видеоматериалов, поэтому реальное число потерь может быть больше.)

В 2023 году украинские войска получили от США первую партию в 100 машин этой модели. В дальнейшем Пентагон заключил контракт с фирмой General Dynamics на поставку крупной партии. В статистику также попали машины, уничтоженные на сопредельной территории — в Сумской области Украины.

В числе потерь украинской лёгкой бронетехники — как минимум 37 БМП Bradley и около 40 БМП M113 американского производства, 13 БМП CV90, поставленных из Швеции, и не менее семи немецких БМП Marder.

Кроме того, по данным аналитиков, ВСУ потеряли большое количество колёсных бронеавтомобилей — не менее 300 единиц, включая американские «Хамви» и Maxx Pro, турецкие бронемашины Kirpi и образцы лёгкой бронетехники украинского производства.

Масштабное уничтожение

По мере того, как российские войска теснили ВСУ, Киеву пришлось бросить на новый фронт дополнительные силы, включая тяжёлую бронетехнику и артиллерию.

К десантным подразделениям присоединились механизированные 17-я, 47-я, 41-я, 22-я, 61-я, 116-я и 88-я бригады украинской армии. Отдельные подразделения вводились на российскую территорию и, понеся тяжёлые потери, отводились на ротацию в тыл. Их место занимали соединения, в том числе снятые с фронтов в Донбассе и Запорожской области.

Чтобы спасти фронт, в приграничье были переброшены даже американские танки M1A2 Abrams. Как минимум пять машин были потеряны украинскими войсками в ходе боевых действий. Известно, что США поставили на Украину не более 30 танков этой модели.

Ранее стало известно, что Австралия не поставит на Украину списанные танки Abrams в модификации M1A1. По информации ABC, Пентагон тормозит поставки новой бронетехники для ВС Австралии, в связи с чем местные власти передумали сокращать собственные арсеналы в интересах Киева.

Поэтому потерю каждой отдельной машины в Курской области можно считать невозвратной.

Кроме того, ВСУ потеряли около ста танков советского/украинского производства.

По-настоящему фатальными для Киева стали потери в реактивной артиллерии. Для огневого прикрытия действующих на российской территории подразделений в Сумской области были развернуты силы 27-й бригады реактивной артиллерии ВСУ. Они же вели террористические обстрелы населённых пунктов в тылах российских войск.

Однако подведённые вплотную к границе артиллерийские установки стали добычей для российской авиации и ракетчиков. В ходе боёв в Курской области ВСУ потеряли по меньше мере пять реактивных систем залпового огня HIMARS и несколько РСЗО M270 (версия HIMARS на гусеничной базе, предназначенная для запуска 12 реактивных снарядов).

Но даже использование лучших армейских частей и западной бронетехники не позволило ВСУ сохранить контроль над захваченным участком российской территории. В середине марта украинские войска решили снова попытать счастья и создать ещё один плацдарм, на этот раз — на территории Краснояружского района Белгородской области.

Разгром в приграничье

На протяжении первой половины марта Киев начал концентрировать у границ Белгородской области новую наступательную группировку. В качестве основной наступательной силы планировалось задействовать силы 225-го и 33-го штурмовых полков, а также 22-ю и 47-ю механизированные бригады (ранее выведенные с территории Курской области) и 17-ю тяжелую механизированную бригаду.

При этом противник постарался создать несколько батальонно-тактических групп, стремясь не концентрировать крупные силы в одной точке. Подразделения ВСУ были усилены формированиями национальной гвардии и погранвойск. Наступлению предшествовали удары артиллерии и даже — украинской авиации.

В ходе ожесточённых боёв ВСУ удалось пересечь государственную границу и прорваться к населённым пунктам Поповка и Демидовка. Однако прорыв был вовремя обнаружен и купирован. Несколько крупных армейских колонн были выслежены операторами беспилотников и полностью уничтожены на марше.

В составе одной из них были подбиты несколько танков, а также редкая установка разминирования УР-77 «Метеорит». В приграничье также был подбит ещё один модернизированный Abrams.

К середине апреля противник был выбит из района Демидовки и отошёл к Поповке. К 26 апреля вся территория Белгородской области была полностью освобождена. Ещё одна авантюра Киева стоила ВСУ нескольких десятков единиц бронетехники, включая две БМП Bradley и одну БМП Marder.

Однако ни одна из попыток закрепиться на российской территории не выполнила свою главную задачу — оттянуть подразделения ВС РФ из Донбасса. На протяжении восьми месяцев с начала боёв в Курской области российские войска освободили десятки населённых пунктов на территории ДНР и Запорожской области, включая города Угледар и Курахово.

В будущем потери, понесённые в ходе неудачных рейдов в Курскую и Белгородскую области, также могут сказаться и на других участках фронта, где ВСУ уже сейчас испытывают нехватку живой силы и военной техники.