Достигнута первая реперная точка второго срока Дональда Трампа: прошли 100 дней с момента его инаугурации. Команда президента США собирается устроить отдельное празднование по этому поводу.

Иван Шилов ИА Регнум

В том числе планируется провести митинги сторонников в разных штатах вроде Мичигана, которые проголосовали за Трампа на недавних выборах.

Однако общий настрой в Белом доме вряд ли можно назвать таким уж праздничным.

Сразу после прихода Трампа в Белый дом республиканцы постарались набрать темп в рамках своей реформистской политики. Препятствий и препонов у них было поменьше, чем на первом его сроке в 2017 году.

Однако темп всё равно начал постепенно снижаться: сказывалось внутреннее сопротивление американской политической системы. Какие-то инициативы отменяются судами, другие не удаётся оперативно реализовать из-за медленной работы вашингтонской бюрократии.

Пожалуй, единственным крупным достижением Трампа в первые сто дней стало сокращение притока нелегальных мигрантов через южную границу США. Её стали лучше охранять — в приграничную зону даже отправили войска вроде 101-й воздушно-десантной дивизии американской армии, выведенной из Румынии.

Приток мигрантов сократился примерно на 90% до минимальных показателей за последние лет шестьдесят.

Однако депортация нелегалов столкнулась с большими проблемами. Оказавшихся на территории США мигрантов высылать оказывается тяжело. Причём даже тех из них, у кого имелся криминальный бэкграунд.

Высылке всячески препятствуют правозащитные организации, добивающиеся в судах ее приостановки. К тому же и демократы пытаются устраивать скандалы вокруг депортации некоторых мигрантов, находившихся в США во вполне официальном статусе.

Продолжается кампания по «осушению вашингтонского болота». За первые сто дней удалось ликвидировать левиафанов вроде агентства USAID. Проходят чистки во многих гражданских министерствах, а также в Пентагоне.

Впереди анонсированные сокращения аппаратчиков американских спецслужб и Госдепартамента. Последнему может грозить урезание бюджета аж в два раза с последующим закрытием большого числа консульств по всему миру и увольнением многих дипломатов.

Впрочем, последствия войны с вашингтонской бюрократией будут проявляться лишь в среднесрочной перспективе.

Это может создать для республиканцев и определённые риски. Например, если случится некий форс-мажор, а ответственность за него возложат на политику сокращения чиновников.

Для примера можно взять плохую работу FEMA (американского МЧС), не справляющегося с последствиями бесконечных погодных аномалий вроде ураганов. При этом в ведомстве тоже запланированы чистки, его работа де-факто заморожена.

Однако самые серьёзные риски для команды Трампа проявляются в контексте экономики. Объявленная 2 апреля торговая война всему миру резко увеличила вероятность наступления рецессии в самих США.

При этом переговоры по торговым вопросам с Китаем и Евросоюзом Белый дом пока толком не начинал.

От большей части введённых повышенных тарифов на импорт пришлось срочно отказываться, но ущерб уже дал о себе знать.

Биржевые индексы в США сильно просели. Хуже в первые сто дней президентства было только в 2001 году, когда лопнул пузырь доткомов, а также в 2009 году на фоне финансового кризиса.

Инвесторы по всему миру заговорили о конце эпохи «американской исключительности», в условиях которой любые финансовые активы в США априори ценились выше своих аналогов в других странах. Курс доллара стал сильно проседать по отношению к другим валютам.

Обострилась и кризисная ситуация на долговом рынке Штатов. В прошлом доллар и казначейские бумаги США считали самой безопасной инвестицией в условиях любых форс-мажоров. Сейчас же их активно распродают иностранцы.

Торговые войны ускорят процессы дедолларизации, и в этих условиях обслуживать колоссальный госдолг в 36 триллионов долларов Америке станет гораздо сложнее. Отметки в 40 триллионов он достигнет уже в 2026 году.

За месяц с так называемого дня освобождения Америки, когда были провозглашены заградительные пошлины, рейтинги Трампа ушли резко вниз. Сейчас в отдельных опросах его поддерживают лишь 39-42% избирателей. Это самый низкий показатель среди всех современных американских президентов в период как минимум с 1945 года.

Можно уже точно констатировать, что «медовый месяц» Трампа закончился, причём крайне быстро.

Для сравнения: рейтинги Джо Байдена впервые упали сильно ниже 50% только в августе 2021 года на фоне хаоса при уходе американцев из Афганистана.

Сейчас же на дворе только апрель. И если США действительно свалятся в рецессию, а уровень безработицы вырастет, то рейтинги президента рискуют обвалиться и до 30% ближе к концу года.

Это вызывает явную тревогу в стане республиканцев. Ведь неумолимо приближаются промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2026 года.

Низкие рейтинги Трампа могут стоить «партии слонов» большого числа мест как минимум в нижней палате.

Сенат может остаться республиканским за счёт особенностей электоральной карты, которая будет им благоволить в следующем году. Но палату представителей они вполне могут потерять, там республиканское большинство очень шаткое.

Сейчас команда Трампа проводит работу над ошибками, извлекая выводы из всего, что они делали в первые сто дней. Они ставят перед собой уже следующий дедлайн — вторые сто дней, срок которых истечёт ближе к середине августа.

Нужно будет корректировать свою политику на многих направлениях. Возможно, можно будет увидеть и первые перестановки в президентском кабинете.

Ситуация слегка отличается от первого срока Трампа — там тоже хватало хаоса, и он дополнялся постоянными отставками сотрудников Белого дома.

Теперь же президент старается лишний раз не увольнять даже очевидно провинившихся членов команды вроде советника по нацбезопасности Майка Уолца или министра обороны Пита Хегсета.

Они оказались в эпицентре скандала с утечками секретных данных и чатами в Signal. Уолца временно отправили на второй план. А Хегсет погряз во внутренних разборках со своими оппонентами в Пентагоне.

Если же и дальше прогресс в проведении повестки Трампа будет медленным, то придётся искать «козлов отпущения» и увольнять их. Причём это касается как внутриполитического трека, так и внешнего. На последнем команде Трампа за первые сто дней в принципе мало чем можно похвастаться.

Республиканская администрация смогла запустить переговорный процесс с Россией, который идёт вполне неплохо. Однако понадобится ещё немало времени для согласования всех условий возможной нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

Тем временем команде Трампа так и не удалось додавить европейских ястребов и украинских лоббистов, всеми силами пытающихся сорвать переговоры с Россией.

Начался и диалог с Ираном, но он тоже, скорее всего, даст результаты в среднесрочной перспективе.

Оппоненты Трампа внутри США и за пределами страны надеются на то, что он уже в самое ближайшее время сожжёт свой политический капитал. А затем станет проще торпедировать его реформы или попытки разрешить международные кризисы вроде украинского.

Чтобы этого избежать, команде Белого дома нужно более ответственно подходить к своей политике во вторые сто дней президентства. Они действительно могут стать судьбоносными — как для самого Трампа, так и для всей Америки.

Шансы на успех имеются. Белый дом может всерьёз усилить давление на Евросоюз и Украину, начать равноправные переговоры с Китаем, пойти на заключение реалистичной сделки с Россией и Ираном.

Если же на всех направлениях опять образуются провалы, то дальше тянуть время станет проблематичнее.

С приближением 2026 года всё внимание политического класса Америки переключится на битву за контроль над Конгрессом. В этих условиях проводить крупные реформы внутри США или вовне будет уже тяжело.