На днях в Объединенных Арабских Эмиратах был арестован Иссама Буйдани — лидер сирийской группировки «Джейш аль-Ислам»*. Такого поворота боевик никак не ожидал.

Иван Шилов ИА Регнум

К моменту задержания полевой командир уже отошел от дел и пытался начать новую жизнь как турецкий гражданин и меценат. Впрочем, смена имени и гражданства не спасли его от попадания под колпак французских правоохранителей.

Смена хозяина

Большую часть времени с момента создания в 2013 году группировка «Джейш аль-Ислам» находилась на тайном «попечении» Саудовской Аравии.

Эр-Рияд вкладывал большие деньги в вооружение и обучение боевиков и даже нанял несколько десятков пакистанских инструкторов, чтобы те обучили их минно-взрывному делу и производству боеприпасов.

Благодаря помощи саудитов мятежники смогли приобрести несколько танков и тяжелую артиллерию, а также десятки модернизированных снайперских винтовок.

Хорошо экипированная группировка выступала не только на острие сопротивления правительственным войскам, но и использовалась для сдерживания прокси-группировок, спонсируемых Турцией.

Однако поддержка саудитов оборвалась после низложения в 2017 году кронпринца Мухаммеда ибн Наифа, чьи люди дирижировали операциями на сирийском направлении по линии национального Совета по вопросам политики и безопасности.

Пришедший ему на смену Мухаммед бен Салман предпочел дистанцироваться от сомнительных группировок и сделал ставку на поддержку легитимного правительства.

Оставшиеся без внешнего спонсора — и к тому же теснимые правительственными силами — сторонники «Джейш аль-Ислам» начали постепенный дрейф в сторону Турции и Катара и к 2018 году позиционировали себя уже как члены единого «протурецкого фронта».

Правда, отношения со вчерашними соперниками (а теперь — союзниками) остались натянутыми. «Джейш аль-Ислам» не смогла наладить контакт с большей частью сил протурецкой прокси-сети, а также вступила в конфликт с одним из ее «полюсов» — группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*).

Вплоть до начала наступления на Дамаск в 2024 году между ними происходили постоянные стычки.

Засветившиеся в репортажах

С утверждением у власти переходного правительства во главе со вчерашним лидером ХТШ Ахмедом аш-Шараа «Джейш аль-Ислам» оказалась не у дел.

Ее представители не попали в высокие кабинеты, зато оказались под пристальным вниманием «новых силовиков». Особенно после прокатившейся по стране в первые месяцы после смены власти волны этнических и религиозных чисток и погромов.

И хотя на этом направлении «отличились» многие вчерашние союзники аш-Шараа, именно представители «Джейш аль-Ислам» засветились в репортажах крупных западных телеканалов.

Кроме того, к тому моменту за группировкой уже тянулся шлейф массовых убийств и расправ над иностранными (главным образом французскими) гражданами, что делало ее объектом интереса спецслужб Евросоюза.

В свете этого большинство функционеров группировки предпочли залечь на дно, дабы не попасть в руки Интерпола и не стать разменной монетой в борьбе за сферы влияния в новой Сирии.

Выгнать не удалось

Один из лидеров «Джейш аль-Ислам» Иссама Буйдани некоторое время назад внезапно объявился в Турции — уже под именем Иссам Бейдатиуглу. С местным гражданством и в статусе мецената.

По данным турецких изданий, паспорт вчерашний джихадист получил за инвестиции в местные курорты, потратив на эти цели не менее 400 тыс. долларов.

Ряд наблюдателей считают, что Буйдани тем или иным образом «влил» в экономику страны часть «казны» «Джейш аль-Ислам», составлявшей десятки миллионов долларов.

Новость о появлении столь своеобразного благодетеля вызвала негодование у части турецкого общества.

Представитель оппонирующей властям «Хорошей партии» Балыкесире Турхан Чомез заявил, что заигрывания с террористами не приведут ни к чему хорошему, а их инвестиции лишь несут ущерб имиджу Турции.

Некоторые сторонники Чомеза пошли еще дальше и запустили в соцсетях информационную кампанию против Буйдани.

В своих публикациях они обвиняли его в совершении тяжких преступлений на родине и называли «полевым меценатом», намекая на его повстанческое прошлое и не совсем законное происхождение инвестируемых денег.

Тем не менее информационная кампания оппозиции на практике имела нулевой эффект. Буйдани не был лишен турецкого гражданства и остался на свободе.

Не помог и запрос в Интерпол, инициированный Францией: турецкие силовики сочли доводы коллег об участии Будайни в массовых убийствах и внесудебных расправах в Сирии «недостаточно обоснованными» и затянули бюрократическую игру, которая должна была занять не один месяц.

Французский след

Впрочем, уйти от правосудия у Буйдани не получилось — спустя несколько дней после поднявшейся шумихи он перебрался в ОАЭ, где был задержан властями Дубая по запросу Франции.

Решение Эмиратов задержать Буйдани и передать его французам оказалось частью большой правоохранительной работы.

Париж готовится к масштабному процессу, нацеленному на расследование военных преступлений периода гражданской войны в Сирии, попутно пытаясь выявить и арестовать всех сомнительных полевых командиров, до которых только может дотянуться.

И руководство «Джейш аль-Ислам», замаравшее руки кровью граждан Пятой Республики, попало под удар в числе первых.

Уже спустя сутки после задержания Буйдани во французском Марселе был арестован Ислам Аллуш, в середине 2010-х годов занимавший довольно высокое положение в иерархии группировки.

Не исключены и новые аресты вчерашних джихадистов на территории третьих стран.

Официальный Дамаск не комментировал задержание лидера «Джейш аль-Ислам», но с высокой долей вероятности оценил его позитивно. ОАЭ, по сути, избавили переходное правительство от необходимости самостоятельно разбираться с давним противником.

Оставшиеся на территории Сирии рядовые боевики после ареста «тяжеловесов» Буйдани и Аллуша едва ли решатся бежать за рубеж (дабы не привлекать к себе лишнее внимание французских правоохранителей), а значит, будут готовы выполнить любые требования новых властей — лишь бы те не выдали их.

Не высказала возражений и Турция, которая благодаря аресту лидера «Джейш аль-Ислам» достигла нескольких целей.

С одной стороны, формально полностью выполнила обязательства перед полевым командиром, предоставив ему гражданство страны, а с другой — чужими руками избавилась от сомнительного партнера.

Гарантии дальнейшей свободы Буйдани в сделку, вероятно, не входили.

* Террористическая организация, запрещена в РФ