27 апреля Москва и Пхеньян синхронно рассказали об участии северокорейских солдат в освобождении Курской области от боевиков киевского режима.

Иван Шилов ИА Регнум

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», — заявил президент Владимир Путин.

По словам же главы КНДР Ким Чен Ына, его солдаты боролись «за справедливость и честь Родины», поэтому являются героями. Он обещал создать в Пхеньяне мемориал в честь погибших бойцов.

Западные СМИ на эту новость отреагировали крайне нервно.

С одной стороны, они писали тексты из серии «мы вам говорили». Отмечали, что о северокорейских военных, которые воевали в Курской области, им было известно давно.

«В течение нескольких месяцев Москва и Пхеньян неопределенно высказывались относительно участия северокорейских войск, даже после того, как Киев публично продемонстрировал двух северокорейских солдат, захваченных его войсками. Затем в своих заявлениях лидеры двух стран подтвердили, что северокорейские войска сражались плечом к плечу с российскими, заявив, что они помогли освободить приграничный район Курской области от украинских войск», — пишет The New York Times.

Как всегда, в качестве основного источника подробностей на Западе используют южнокорейские СМИ, не имея возможности проверить их публикации. «По словам южнокорейских чиновников, Северная Корея отправила в Россию 14 000 солдат», — утверждает издание.

Слова Ким Чен Ына в попытках подтвердить свои предыдущие публикации были досконально препарированы. «Упоминание Кимом «надгробий павших солдат» рассматривается режимом как публичное подтверждение того, что северокорейские солдаты были убиты в бою», — пишет The Guardian.

Налицо явная попытка подтвердить цифры потерь, которые появлялись в западных СМИ, похоже, с потолка.

Официальных данных о потерях северокорейской группировки нет. Есть лишь данные о потерях украинских — число тел погибших военнослужащих, которые Россия передает киевскому режиму, уже исчисляется тысячами. И это только те, кого бросили «побратимы» и кого российские эвакуационные группы успели собрать.

Однако почему Путин и Ким объявили об участии солдат именно сейчас?

«Возникла необходимость устроить дипломатическое представление, чтобы лидеры Северной Кореи и России пообещали двусторонние связи», — пишет агентство Reuters, намекая на возможный в ближайшее время саммит двух лидеров. И действительно, не исключено, что он состоится в Москве в День Победы. Опять же не исключено, что в параде будут участвовать и северокорейские подразделения.

Однако есть и другая привязка. «Внезапное, но скоординированное разоблачение свидетельствует о том, что и Россия, и Северная Корея используют свой недавно сформированный военный альянс в качестве рычага давления на переговорах», — уверяет The New York Times. На переговорах с американцами.

«Официальное признание Россией участия Северной Кореи в войне на Украине произошло на фоне активизации президентом Дональдом Трампом усилий по достижению прекращения огня между Москвой и Киевом», — напоминает NBC.

И эта привязка кажется более важной — на фоне ужесточения риторики Трампа в отношении Москвы и якобы требований американцев поступиться российскими территориями Москва показывает, что будет и дальше углублять опасный для США разворот на Восток.

Опасный, во-первых, потому, что, как верно отмечает британская The Independent, северокорейские военные обрели опыт современной войны. Западные СМИ и без того оценивали корейских бойцов весьма серьезно.

«Северокорейские солдаты были высоко мотивированы и, как правило, сражались до смерти или убивали себя гранатами, чтобы избежать плена», — пишет The Washington Post. Сейчас же они приобрели необходимые навыки войны против армии западного образца.

И, не исключено, будут обретать его дальше. «Москва не указала, какую роль, если таковая будет, северокорейские силы станут играть в поддержке будущих российских военных операций против Украины», — пишет Newsweek.

Во-вторых, разворот опасен для Запада потому, что Москва теперь будет защищать Северную Корею от вторжения в рамках нашего стратегического договора.

«В прошлом году в Пхеньяне Путин и Ким подписали знаменательный оборонный пакт, в ходе которого вывели отношения на «новый уровень» и пообещали оказать немедленную военную помощь в случае нападения на другую сторону», — пишет CNN.

И, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективен этот договор. Как и наши отношения в целом.

«Беспрецедентное развертывание Северной Кореей многотысячной группировки войск, а также огромного количества артиллерийских боеприпасов и ракет дало России решающее преимущество на поле боя в западной части Курской области», — пишет Reuters.

При этом опасность для американских интересов исходит не только от действий России в ходе возможной войны против КНДР, но и от тех действий, которые сделают эту войну невозможной.

Южнокорейское агентство Рёнхап процитировало представителя Белого дома, заявившего, что «военное развертывание КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны быть прекращены». В Вашингтоне очень боятся, что в обмен на предоставленную России помощь (в виде солдат, боеприпасов и вооружений) Пхеньян получит из Москвы новейшие военные технологии.

«Южная Корея, США и их партнеры обеспокоены тем, что Россия может вознаградить Северную Корею передачей высокотехнологичных оружейных технологий для использования в ее программе ядерного оружия», — пишет The Guardian.

Конечно же, никакой помощи в ядерной программе никто никому оказывать не будет. Россия строго следует принципам нераспространения и соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Однако не исключено, что вслед за военными опыт получат и северокорейские ученые. После чего совершат научные прорывы.

Например, в вопросах создания баллистических ракет (в том числе долетающих до территории США), систем ПВО, строительства подлодок. Ну и, кроме того, получат доступ к данным, исходящим от российской спутниковой группировки.

Это, конечно, вызывает серьезнейшую обеспокоенность в Сеуле. «Отправка северокорейских войск, наряду с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей представляет собой грубое нарушение международных норм», — говорится в заявлении южнокорейского МИД.

С чего они так решили — отдельный вопрос. Да и потом, о своих опасениях дипломатам Республики Корея нужно было думать раньше — когда они вводили антироссийские санкции и под американскую дудку фактически влезли в чужой для себя конфликт на стороне киевского режима.

В отношении которого, кстати, у них нет и не было никаких жестких обязательств — ни договорных (как у Москвы и Пхеньяна), ни исторических (как у СССР и Северной Кореи, которую советские войска защищали в 40-е и 50-е годы).

И теперь, по мнению The Washington Post, Москва и Пхеньян «объединяют силы против Запада».