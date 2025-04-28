Подразделения российской армии завершили операцию по освобождению Суджанского района Курской области, ранее занятого ВСУ. В субботу 26 апреля начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении территории Курской области от формирований украинской армии.

Иван Шилов ИА Регнум

На протяжении последнего месяца после освобождения поселка Суджа бои продолжались непосредственно вдоль государственной границы, где украинские войска пытались сохранить хотя бы часть своего плацдарма на российской территории.

Последним населённым пунктом, который удерживали ВСУ, оставался хутор Горналь, который российские войска освободили утром 26 апреля. Минобороны опубликовало кадры, на которых российские военные поднимают флаг России над одним из домов в центральной части посёлка.

Ранее группировке войск «Север» российской армии в результате упорного штурма удалось освободить Свято-Николаевский Белогорский монастырь в Горнале и прилегающий лесной массив, превращённые в опорный пункт противника.

Согласно заявлению Герасимова, потери ВСУ в ходе боевых действий в курском приграничье составили 76 000 человек и свыше 7700 единиц военной техники. Начальник Генштаба также отметил роль военнослужащих Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях, наравне с подразделениями Вооружённых сил России.

Украинский генштаб традиционно решил опровергать очевидное и заявил, что сообщения об освобождении Курской области якобы не соответствуют действительности.

«Операция Сил обороны Украины в определенных районах на Курщине продолжается. С начала суток в операционной зоне группировки войск «Курск» отражено пять штурмовых действий противника», — заявили в ВСУ.

По информации с мест, украинские войска действительно продолжают попытки войти на территорию Суджанского района, что позволяет Киеву заявлять о продолжении боевых действий в регионе. Присутствие противника отмечается на левом берегу реки Псёл, где действуют формирования 82-й штурмовой бригады ВСУ.

При этом о постоянном присутствии украинских войск на российской территории речи не идёт. Отдельные штурмовые группы ВСУ наскакивают на российскую территорию и быстро отходят через границу в Сумскую область.

По скоплениям сил противника наносятся постоянные удары артиллерии и авиации. Под удар также попадают оперативные тылы группировки противника. Вооружённые силы РФ постоянно наносят удары по противнику в районе населённых пунктов Локня и Беловоды, где командование украинской армии сосредотачивает силы для новых провокаций на границе.

В ближайшее время Вооружённые силы РФ завершат операцию по полной зачистке приграничной территории, сообщил временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морской пехоты (позывной Гроза) в докладе Владимиру Путину.

«В настоящее время ведется зачистка прилегающих лесных массивов к западу и югу от Горналя, а также в районе населенного пункта Гуево. Оставшиеся разрозненные группы и отдельные военнослужащие противника будут нейтрализованы в ближайшее время», — заявил командир в ходе доклада.

Другим успехом российских войск в приграничье стало освобождение населённого пункта Поповка в Краснояружском районе Белгородской области. На протяжении последних недель противник пытался закрепиться в этом районе, стремясь компенсировать неудачи в Курской области. Однако попытка наступления в Краснояружском районе обернулась для ВСУ тяжёлыми потерями.

Западные СМИ резюмируют, что с потерей контроля над участками российской территории в приграничье Киев лишается одного из немногих козырей на переговорах о прекращении огня.

Вооружённые силы России, в свою очередь, продолжают выполнять задачи командования, тесня противника по всей линии фронта.

На подступах к Днепру

В Донбассе наши вооружённые силы развивают успех на участке фронта южнее Покровска. По информации с мест, в ходе наступательной операции был освобождён населённый пункт Богдановка. Успех позднее подтвердили в Министерстве обороны России.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики», — отмечается в сводке ведомства.

Освобождение Богдановки открывает перед российскими войсками возможность начать наступление на близлежащие населённые пункты Троицкое и Орехово, которые находятся фактически у самой границы между ДНР и Днепропетровской областью.

Противник реагирует на продвижение российских войск, создавая новые оборонительные пункты в оперативных тылах, сообщает фронтовой источник ИА Регнум.

«В Орехово сейчас концентрируются силы — как отступающие от Селидово, так и прибывающие на фронт резервы. Известно, что крупный оборонительный узел создаётся в районе Новопавловки, уже в Днепропетровской области. Работает инженерная техника, также прибывают резервы. Это крупный населённый пункт, в котором они планируют длительно держать оборону», —сообщил собеседник издания.

Южнее ВСУ создают ещё один узел обороны в районе сёл Дачное и Новоукраинка. Вооружённые силы РФ стремятся помешать противнику в создании новой оборонительной линии, нанося удары по тылам группировки ВСУ.

В Сети появились кадры, на которых экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 наносят удары по мостам через реку Волчья в Днепропетровской области. В результате ударов фугасными авиационными бомбами ФАБ-500, оснащёнными модулями управления и коррекции, были поражены мосты в районе населённых пунктов Новоукраинка и Зелёный Кут.

По одному из мостов пришёлся удар как минимум четырёх авиабомб, что исключает возможность его восстановления в короткие сроки.

На различных участках фронта российские войска находятся на расстоянии трёх-пяти километров от границы с Днепропетровской областью. Украинские источники полагают, что в ближайшее время боевые действия могут перекинуться с территории Донбасса на районы, ещё несколько недель назад бывшие тылом группировки ВСУ.

Орехово, Запорожье, далее везде

В Запорожской области российские войска ведут наступление на населенный пункт Малая Токмачка. О начале наступления сообщил ряд украинских источников, подтверждая заявления видеозаписями с дронов ВСУ. По данным с мест, штурмовым подразделениям российской армии удалось высадиться на окраине населенного пункта, а также выбить противника из лесополосы.

По информации с мест, населённый пункт Малая Токмачка был превращён украинскими войсками в крупный оборонительный пункт. Публикуемые в Сети кадры подтверждают, что противнику удалось выстроить здесь мощную линию обороны с укреплениями и минными полями. Узел обороны в районе Малой Токмачки прикрывает южные подступы к стратегически важному городу Орехову.

Ранее российские войска продвинулись восточнее города, освободив населённые пункты Степное, Щербаки и Малые Щербаки. Успех в районе Малой Токмачки может позволить начать операцию по окружению города, сообщает источник ИА Регнум.

«Весь фронт на этом участке от Каменского до Орехова — это ровная степь. Контроль над крупными населёнными пунктами позволяет удерживать под контролем большой участок территории, все прилегающие районы. Противник это хорошо понимает, фиксируется присутствие большого количества дронов на этом участке, силы для обороны у них тоже есть, так что в лоб Орехов никто брать не будет: только окружать и выдавливать», — добавляет собеседник издания.

Отдельно стоит отметить, что с освобождением Орехова российские войска выходят на трассу Н-08, ведущую прямо на Запорожье. До столицы Запорожской области, таким образом, остаётся не более 35-40 км равнинной местности почти без крупных населённых пунктов. Поэтому успешный штурм города может позволить российским войскам полностью перехватить инициативу на этом участке фронта и начать новое масштабное наступление.