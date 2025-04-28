26 апреля в ключевом и самом крупном иранском порту Шахид Раджаи, расположенном вблизи города Бендер-Аббаса, произошло ЧП грандиозного масштаба.

Иван Шилов ИА Регнум

Взрыв нескольких контейнеров в причальной зоне спровоцировал масштабный пожар и почти на сутки парализовал работу главной торгово-транспортной артерии страны.

И хотя власти Ирана отметают версию о «шпионском следе», списывая произошедшее на человеческий фактор, многие граждане страны считают иначе. Во многом потому, что враждебные Тегерану силы в итоге оказались в плюсе от инцидента.

Множество пострадавших

Согласно официальной версии, причиной катастрофы стал взрыв нескольких контейнеров в зоне причала, произошедший из-за «нарушений условий хранения» опасных грузов.

Взрыв был такой силы, что ударная волна выбила окна в радиусе как минимум трех километров, а отзвуки были слышны в радиусе от 26 до 50 километров.

Одно здание получило критические повреждения и рухнуло. Известно как минимум о 25 погибших, более тысячи человек получили ранения различной степени тяжести.

На месте взрыва возник очаг возгорания, тушение которого продолжается уже несколько суток. На помощь Тегерану прибыли команды спасателей и спецтехника из России.

Странные совпадения

Часть иранского общества не поверила в техногенный характер катастрофы из-за большого количества странных совпадений.

Во-первых, ЧП произошло точно в день проведения ирано-американских переговоров в Омане, на которых обсуждался вопрос ослабления экономических санкций и «открытия» южных иранских портов, одним из которых является как раз Шахид Раджаи.

Предполагалось, что они будут использоваться для расширения публичных поставок иранских нефтепродуктов на мировые рынки.

Гипотетический удар по нефтяной инфраструктуре порта мог запросто свести на нет выгоды, полученные Ираном на переговорах.

Во-вторых, в незначительном отдалении от пострадавшего порта расположены иранские военные объекты.

Например, морская база на острове Кешм, несколько закрытых терминалов и охраняемых складов, а также рассекреченный в январе 2025 года «подземный город», где базируется часть флота республики.

Шахид Раджаи вполне мог играть роль перевалочного пункта при перевозке некоторых видов продукции в интересах военных.

Большую лепту в раскрутку тезиса о некоем военном грузе, пострадавшем в результате взрыва, внесли и западные таблоиды.

Они наперебой писали, что причиной взрыва стало неправильное хранение перхлората натрия, одного из компонентов для производства ракетного топлива.

Кроме того, иранские «ястребы» провели параллели с похожей катастрофой 2020 года в Ливане, когда в порту Бейрута взорвались 2750 тонн конфискованной властями аммиачной селитры.

Тогда погибли не менее 200 человек, а приморские кварталы столицы оказались частично разрушены взрывной волной. Оправиться от последствий ЧП как в политическом, так и в экономическом плане Ливан не может до сих пор.

Как отметил депутат иранского парламента Мохаммад Сарадж, участие израильских агентов в закладке взрывчатки является «весьма вероятным».

Детонация, по его данным, произошла одновременно в четырех разных точках, что привело к максимальному единовременному ущербу от взрыва.

Впрочем, мнение Сараджа пока не получило большой поддержки среди иранского истеблишмента.

Версию же о преступной халатности продвигают и поддерживают не только либеральное крыло, но и консерваторы-тяжеловесы во главе с верховным лидером Али Хаменеи.

Иранское руководство предпочитает дождаться результатов расследования и сейчас сосредоточено на ликвидации последствий катастрофы.

Израиль проявляет «скромность»

Израильская сторона, вопреки ожиданиям, не спешит ставить себе в заслугу инцидент в иранском порту, в отличие от других громких акций, когда разведка публично отчитывалась об успехе уже в первые часы, даже если ее след был неочевиден.

Причина подобной «скромности» проста: новость об атаке на гражданский порт (даже если через него и шла продукция двойного назначения) не принесет больших дивидендов израильскому правительству.

Зато подарит Тегерану дополнительные поводы обосновать проведение операции возмездия «Правдивое обещание — 3».

Среди прочего гипотетическое включение «гражданских шахидов» в список на отмщение развяжет Ирану руки и позволит позиционировать новый удар по израильской территории как законный акт защиты собственного населения.

Ущерб торговле

Официальный Тегеран всеми силами старается подчеркнуть, что при ужасающей масштабности катастрофы в порту ущерб от нее оказался «минимальным из возможных». Однако здесь власти несколько лукавят.

На Шахид Раджаи приходится более 80% контейнерных перевозок страны, а также более половины нефтегазовых поставок. За последние пять лет он превратился в ключевой логистический и торговый хаб страны, на который замыкалась большая часть импортно-экспортных линий.

Даже с учетом того факта, что расположенная в порту нефтехимическая инфраструктура почти не пострадала, а большая часть занятых в порту служб возобновила работу уже на следующий день после происшествия, вынужденный простой нанес иранской экономике ущерб в размере нескольких десятков миллиардов долларов.

Кроме того, он на какое-то время нарушил работу выстроенных Ираном торговых цепочек — как публичных, так и тайных.

Пока к порту приковано повышенное внимание мировой общественности, вести через него теневые поставки будет проблематично.

В этой связи Тегерану, скорее всего, придется на какое-то время сместить «непубличные» потоки в сторону других подходящих портов — Хорремшехр и Бендер-Махшехр.

Однако они обладают гораздо более скромной инфраструктурой и не рассчитаны на тот же трафик, что и главный порт страны.

Объемы поставок в Иран окажутся ниже привычных, пока не будет полностью приведена в порядок причальная зона Шахид Раджаи.

А это значит, что катастрофа в порту, даже если и не была делом рук противников Ирана, в конечном счете все равно сыграла им на руку.