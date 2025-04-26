Два случая холеры, выявленные у вернувшихся из Индии путешественников, напоминают об опасности инфекций, которые считались побежденными

Иван Шилов ИА Регнум

Первый случай был зафиксирован в Подмосковье. Заболевший мужчина провел в девять дней в Индии, он ездил по разным городам и также посетил Непал. Пил фильтрованную воду из-под крана и питался в местных заведениях. Второй случай выявили у жителя Воронежской области, прибывшего тем же рейсом.

После обнаружения первого больного специалисты оперативно выявили всех лиц в 33 регионах России, с кем он контактировал, что позволило быстро найти и второго инфицированного. Сейчас он находится в медицинском без видимых симптомов.

Врач-эпидемиолог Елизавета Дубель в разговоре с ИА Регнум отмечает: «Случаи холеры периодически завозят на территорию России. Поэтому все наши медорганизации обязаны быть готовыми к приёму таких пациентов. Своевременное выявление позволяет минимизировать риски распространения инфекции».

История болезни

Холера — это острая кишечная инфекция. С начала XIX века в мире произошли семь пандемий, унесшие миллионы жизней. Внедрение санитарных норм и доступ к чистой воде позволили снизить заболеваемость в развитых странах.

«Холера — тяжелое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может за считанные часы закончиться смертельным исходом. Решающее значение имеет быстрое начало лечения», — предупреждаетв разговоре сИА Регнумврач-инфекционист Лилит Аракелян.

Вопреки распространенному мнению, холера не побеждена окончательно. «В апреле 2025 года ВОЗ сообщила о не менее 810 тысячах случаев заболевания и 5,9 тысячах смертей по всему миру в 2024 году, — рассказывает Елизавета Дубель. — Для многих стран холера остается эндемичной инфекционной болезнью».

Аракелян акцентирует внимание на том, что эпидемические очаги холеры регистрируются в странах Африки (Демократическая Республика Конго, Нигерия, Камерун, Мозамбик, Замбия, Танзания, Кения, Сомали, Бенин, Малави), Южной и Юго-Восточной Азии (Индия, Бангладеш, Пакистан, Индонезия, Таиланд, Филиппины), Америки (Гаити, Доминиканская Республика).

В Индии, откуда вернулись инфицированные туристы, холера можно встретить постоянно, особенно в сельских районах и городских трущобах с ограниченным доступом к чистой воде и надлежащим санитарным условиям. Периодические вспышки регистрируются в разных штатах страны, особенно в сезон дождей.

Основной симптом холеры — водянистая диарея. «Симптомы проявляются обычно в период от 12 часов до пяти дней после заражения. У многих инфицированных болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Но холера легко излечима. Самое важное — восполнить водный баланс в организме», — поясняет Лилит Аракелян.

И обращает внимание на ставшую распространенной в последнее время антибиотикорезистентность: «Сейчас люди умирают от того, что не всегда удается подобрать антибактериальную терапию. Бесконтрольный приём антибиотиков при каждом ОРВИ ведет к тому, что когда нам нужна антибактериальная терапия, например, при холере, антибиотики могут не сработать».

Постоянные учения

Возвращение «забытых» инфекций обусловлено несколькими причинами. Глобализация и туризм позволяют перемещаться между странами за часы, создавая условия для распространения инфекций. Бесконтрольная урбанизация повышает плотность населения, облегчая передачу патогенов. А успехи медицины приводят к снижению настороженности населения и медиков.

«Распространению инфекции способствуют неблагоприятные социально-бытовые условия, низкий уровень грамотности населения. А любая техногенная или природная катастрофа усиливает интенсивность эпидемического процесса», — добавляет Елизавета Дубель.

Для того, чтобы Россия была в полной готовности, Роспотребнадзор регулярно проводит тактико-специальные учения в различных регионах страны. Только за последние дни апреля они прошли в аэропортах Ульяновска, Сыктывкара, Иркутска и других городов.

По типовому их сценарию на борту прибывающего самолета обнаруживается пассажир с симптомами холеры, после чего задействуются все необходимые службы. Подобные учения позволяют отработать алгоритмы взаимодействия служб, что особенно важно в условиях масштабных миграционных потоков.

«Также в нашей стране есть система «санитарный щит» для предотвращения завоза инфекционных заболеваний. Эпидемиологи постоянно проводят мониторинг ситуации за рубежом, при необходимости усиливая противоэпидемические мероприятия», — рассказывает Дубель.

Как защититься

Профилактика холеры во время путешествий сводится к соблюдению простых правил.

«Основа — это вакцинация. Также следует избегать стран и регионов с регулярными вспышками, употреблять только термически обработанную или хорошо вымытую еду, пить исключительно чистую воду из надежных источников, лучше бутилированную, и регулярно мыть руки», — советует Лилит Аракелян.

Что касается вакцинации, то, по словам эксперта, существуют несколько вакцин против холеры, прошедших преквалификацию ВОЗ. Для обеспечения полной защиты все вакцины — двухдозные.

В свою очередь, Елизавета Дубель говорит, что избыточно опасаться заражения известными инфекциями все же не стоит: «Совершенно невозможно предугадывать развитие эпидемий. Ситуацию с COVID-19 вообще никто не прогнозировал. Поэтому стоит опасаться не тех инфекций, которые хорошо изучены, а новых, от которых у человечества нет защиты».

Выявление случаев холеры в России — не повод для паники, но напоминание о том, что даже в XXI веке человечество не защищено полностью от «болезней прошлого». Возвращение инфекций — закономерный результат глобализации, климатических изменений и неравномерного развития здравоохранения в разных странах.

Случаи у туристов, вернувшихся из Индии, продемонстрировали как эффективность российской системы эпидемиологического надзора, так и важность соблюдения мер профилактики при поездках в эндемичные регионы.

Пока в мире существуют места с недостаточным уровнем медицинской помощи и санитарии, угроза возвращения «забытых» болезней будет сохраняться. Поэтому своевременная профилактика и бдительность остаются ключевыми факторами в борьбе с ними.