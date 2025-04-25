Американская администрация старается всячески интенсифицировать переговорный процесс вокруг конфликта на Украине под конец апреля. Ведь неумолимо приближается круглая дата — первые 100 дней президентства Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА Регнум

Аппаратчики Белого дома хотели в течение этого срока добиться заключения какой-то серьёзной сделки по Украине. Однако помешали выходки европейских ястребов, работающих в одной связке с лоббистами Киева, которые пытаются любыми путями затянуть мирные переговоры.

Внешнеполитический блок команды Трампа демонстрирует, что диалог уже близок к финальной стадии. Однако они умудрились довольно сильно погрязнуть в трясине переговоров с европейцами и украинцами.

Вылезти из неё становится всё сложнее. Подписание редкоземельной сделки с Киевом каждую неделю откладывается. Общие саммиты представителей Белого дома с европейскими политиками — будь то в Париже или Лондоне — заканчиваются ничем или просто срываются.

На этом фоне на редкость успешно идут переговоры с Россией. Стив Уиткофф зачастил с визитами в Москву и Санкт-Петербург. Позиции России и США пока всё ещё расходятся во многих вопросах, но прогресс есть, и он очевиден.

Сказывается реалистичный настрой многих соратников Трампа. Они признают плачевное состояние ВСУ на фронте и понимают, что в перспективе ситуация для Украины будет только ухудшаться.

Поэтому Белый дом и стремится договориться в нынешних условиях, пока фронт не сдвинулся ещё дальше на запад.

В иностранной прессе публикуется немало вариантов условий сделки Трампа по Украине. Они слегка отличаются друг от друга, потому что могли быть составлены в разное время. Однако в целом содержат много общего.

Предлагается признать Крым российским, смягчить или снять санкции против Москвы, зафиксировать линию фронта и передать Украине часть территорий вроде населенных пунктов в Харьковской области или Кинбурнской косы. Отдельный вопрос — будущий статус Запорожской АЭС.

При этом никаких преференций вроде членства в НАТО Киев не получит. Хотя вступление в Евросоюз остается возможным. Оно, правда, будет воспринято резко негативно многими странами вроде Польши, поскольку они тут же лишатся фермерских субсидий, которые уйдут на Украину.

Такая постановка вопроса ожидаемо вызвала истерику среди украинских лоббистов, которые представили альтернативный мирный план. В нём они не хотят признавать территориальных приобретений России, требуют себе хоть каких-то гарантий безопасности и призывают не снимать все санкции.

Украинский план был очевидно написан под диктовку связанных с Киевом политических кругов в Европе — в первую очередь в Лондоне и Париже.

Причём сами европейцы заняли очень «удобную» позицию. Они стараются не говорить напрямую «нет» американским предложениям.

Взять того же британского премьера Кира Стармера, который открытым текстом перекладывает всю ответственность на Киев. Мол, любые предложения должны быть для начала приняты именно украинцами. Стармеру, как и его собрату по несчастью — французскому президенту Эммануэлю Макрону, очень не хочется терять лицо и капитулировать перед Трампом.

Ведь прямо сейчас им обоим удалось хотя бы отчасти поднять свои рейтинги за счёт публичного конфликта с республиканской администрацией США. Британцы и французы пользуются эффектом «осаждённой крепости», доктрину которой пытаются навязать своему обществу.

Дескать, нас окружили со всех сторон: на востоке — Россия, на западе через океан — Трамп. В Старом Свете поднимают голову правые — по Европе ходит призрак «трампизма». Вдали Китай, с которым нужно договариваться по торговым вопросам. Но очень страшно получить поток дешёвых китайских товаров, который хлынет на европейский рынок на фоне тарифных войн с Трампом.

Впереди в Британии скорые муниципальные выборы в начале мая, на которых лейбористам может грозить поражение.

До выборов мы вряд ли увидим изменение риторики кабинета Стармера, а вот после них лейбористы действительно могут стать чуть более сговорчивыми.

Да и сам Стармер в случае провала рискует превратиться в хромую утку, с которой начнут бороться однопартийцы. Нельзя исключать и очередной смены британского премьера до конца 2025 года.

Особняком стоит тарифная война с США.

Лондону позарез нужно заключить с командой Трампа торговое соглашение в самое ближайшее время, желательно в течение одного-двух месяцев. Пошлины уже довольно сильно бьют по британской экономике. Страна и так завязла в стагнации, долговой рынок заваливается, бюджетный кризис толком не удалось разрешить. Поэтому приходится сидеть сразу на двух стульях — вести переговоры о тарифах и мешать американцам на Украине.

Возобновилась дискуссия и о заключении большой торговой сделки между США и Евросоюзом, которую обсуждают уже много лет. Правда, воз и ныне там. Но американский тарифный удар действительно является очень мощным для европейцев.

Германия третий год подряд не выходит из режима рецессии. Реальные доходы населения во многих европейских странах упали до уровня конца нулевых и начала десятых годов. То ли ещё будет, если рынок США закроется для европейских товаров.

Так что окончательно рвать отношения с администрацией Трампа никто из европейских элитариев не хочет. Им остаётся лавировать и пытаться вести свою игру, навязывая всем сторонам собственное видение ситуации.

Далеко не факт, что такая стратегия в итоге окажется выигрышной. Ведь у США остается много рычагов давления — как на европейцев, так и на украинцев.

Всегда можно начать шантажировать Европу полным выводом американских войск с континента и демонтажом своего «зонтика безопасности». Есть возможность закрутить гайки в тарифной сфере.

Что же касается нынешних властей в Киеве, то им можно пригрозить антикоррупционными расследованиями освоения выделенных траншей. А за ними уже и ввести персональные санкции против представителей украинской элиты, которые не подстраиваются под новую заокеанскую повестку.

При этом европейские ястребы и офис Зеленского наверняка надеются на то, что в случае затягивания переговорного процесса у Трампа окажется меньше пространства для манёвра. Ведь его медовый месяц уже заканчивается.

Рейтинги президента просели с 47–50% в начале второго срока до 42–45% сейчас. Впереди сложные для республиканцев промежуточные выборы в конгресс, на которых они рискуют потерять большинство в нижней палате.

В 2026 году Трампу придётся сконцентрироваться на внутренней повестке и меньше уделять внимания противостоянию с Европой.

Однако здесь его оппоненты играют с огнём. Если Трамп не справится с заключением сделки, то просто оставит Киев без всякой военной помощи. И компенсировать её европейцам не удастся.

Впрочем, даже более вероятно то, что Белый дом всё же сможет в конечном счёте дожать ястребов по обе стороны Атлантики. Например, если удастся заключить соглашение с Россией и затем поставить перед этим фактом и Киев, и европейские столицы.

В любом случае впереди судьбоносный период, который вполне может решить исход всего украинского конфликта.