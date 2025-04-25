Вторую неделю во Франции продолжаются организованные нападения на места лишения свободы и их персонал. Этот невиданный до сих пор феномен уже называют из ряда вон выходящим.

Иван Шилов ИА Регнум

Он демонстрирует катастрофическое положение в пенитенциарной системе страны. Пока власти ищут решение, работники соответствующих учреждений пребывают в страхе и унынии.

Амра освобожденный

В последние годы во Франции резко вырос незаконный оборот наркотиков. Статистика показывает, что в период с 2023 по 2024 гг. объём наркотрафика в стране увеличился на 130%. Это выводит её на первые позиции в Европе по количеству нелегальных продаж и употребления наркотических средств.

Соответственно, происходит рост численности и влияния организованных преступных группировок. Эти структуры вышли за пределы территорий, на которых они действовали раньше, и постепенно захватывают всё больше городов, а население начинает ощущать результаты их деятельности.

И, разумеется, процесс экспансии оборачивается трагедиями. В частности, перестрелки становятся частью повседневной жизни во многих городах.

В результате таких разборок за последние три года погибло много мирных жителей. А исполнителями «заказов» на убийство часто являются несовершеннолетние. С каждым годом ситуация продолжает ухудшаться.

Созданная в 2023 г. парламентская комиссия по изучению вопроса наркотрафика установила, что за последние десятилетия незаконный оборот наркотиков вырос в пять раз.

Однако настоящим маркером для чиновников и общества, показывающим, насколько могущественной стала французская мафия, оказался побег из-под стражи Мохамеда Амра — главаря одной из преступных группировок.

На конвой, сопровождавший Амра из здания суда в тюрьму, напала группа неизвестных. После перестрелки, в результате которой двое конвоиров были убиты и трое серьёзно ранены, преступнику удалось скрыться и покинуть страну.

Потом Амра задержали в Румынии, он ожидает отправки обратно во Францию. Но власти задались вопросом: а не повторится ли эта ситуация снова, с тем же или другим заключённым?

Закон Дарманена

С декабря 2024 г. в стране ведется разработка закона о противодействии наркотрафику. Его инициатор — заступивший в то время на пост главы министерства юстиции Жеральд Дарманен.

Главным пунктом законопроекта стала идея поместить опасных глав криминальных сообществ в особо охраняемые тюрьмы. По мнению Дарманена, важно также лишить преступников возможности связываться с внешним миром. Для этого проект предусматривает ужесточение правил досмотра личных вещей заключённых и изъятие у них мобильных телефонов.

За законопроект уже проголосовала нижняя палата парламента Франции, а 28–29 апреля ожидается окончательное его утверждение.

Представители французского преступного мира ожидаемо оказались недовольны грядущими нововведениями. В ответ на их принятие с 13 апреля прокатилась серия нападений на исправительные учреждения и работников пенитенциарной системы.

Преступники поджигают их личный транспорт и наносят ущерб жилью сотрудников тюрем. Они стреляют из огнестрельного оружия по стенам, дверям и окнам мест лишения свободы, используя для этого автоматы Калашникова.

Особенно беспокоят персонал постоянные угрозы, которые или приходят в виде зловещих сообщений, или поступают прямо на улицах при столкновении с незнакомцами.

DDPF

Министр внутренних дел Брюно Ретайо 23 апреля озвучил статистику: зафиксированы 65 нападений, включая попытки, которые удалось предотвратить.

Ответственность за эти преступления берут на себя участники Telegram-группы «Защита прав французских заключённых» (DDPF). По их словам, условия отбывания наказания в силу переполненности тюрем весьма тяжелы.

Так, по данным на 1 марта, исправительные учреждения Франции были заполнены на 131%. К тому же, как говорят члены DDPF, процедура обысков у заключённых унизительна для человеческого достоинства.

Пытаясь выяснить, кто руководит группой DDPF и этими атаками, полиция выдвигает основную версию причин всплеска насилия: месть преступного мира за новый закон о наркотрафике.

Более того, у правонарушителей начали появляться подражатели, не имеющие к ним прямого отношения: именно так 22 апреля в окрестностях Лиона сгорела одна из машин.

Эксперты подчеркивают, что раньше организованная преступность старалась избегать конфронтации — а тем более прямых вооруженных столкновений — с государственной машиной вообще и правоохранительными органами в частности.

Теперь же преступники открыто проводят слаженные боевые операции, что наводит на мысль об объявлении мафией своего рода войны властям и полиции.

Тюремщики в депрессии

В общественно-политическом пространстве обсуждается вопрос: как вообще ситуация дошла до того, что стало возможным существование крупных преступных сил, чувствующих себя весьма уверенно и не боящихся бросить государству вызов?

Одной из причин называется ослабление государственных политических и социальных институтов: уменьшение программ по работе с населением, упразднение института участковых полицейских, падение качества образования и прочее.

К этому надо добавить глубокий экономический кризис без перспектив его разрешения в ближайшем будущем.

Все эти факторы способствуют ухудшению социальной атмосферы и жизненных условий. А образующийся вакуум заполняет криминалитет, расширяющий свою деятельность и вербующий новых сторонников.

По мнению и Дарманена, и премьер-министра Франсуа Байру, настолько вопиющая реакция со стороны преступного мира свидетельствует о правильности действий правительства, жёстко взявшегося за решение проблемы наркотрафика.

Власти обещают скоро принять меры по защите сотрудников пенитенциарной системы. Пока же работники мест лишения свободы жалуются на подавленное состояние и стресс, а каждое заведение пытается само вводить меры по защите своих сотрудников.