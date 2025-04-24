Новость последних дней — задержание в Киргизии сотрудницы Русского дома (так называются зарубежные представительства государственного агентства Россотрудничество) Натальи Секериной в рамках дела о «вербовке наёмников» — дала основания всерьез посмотреть на отношения России с этой страной.

Иван Шилов ИА Регнум

Тем паче, что в рамках операции киргизских спецслужб есть ещё задержанные — сотрудник мэрии Оша Сергей Лапушкин и политолог-африканист, колумнист ИА Регнум Виктор Васильев.

Что примечательно, новость с указанием фамилии задержанной сотрудницы первоначально опубликовал телеканал «Настоящее время» (признан СМИ-иноагентом), являющийся структурным наследником «Радио Азаттык» (тоже признано СМИ-иноагентом).

Официально в Киргизии сообщаются лишь инициалы задержанных и оперативная публикация прозападными СМИ личных данных арестованной сотрудницы российского представительства, известных лишь местным силовиками, напоминает целенаправленный «слив», инструмент информационной войны.

Как всегда бывает со слитой конфиденциальной информацией, новость тут же широко разошлась в социальных сетях. Любопытно, что на общем фоне распространивших публикацию киргизских пабликов одно из сообществ, опубликовавших новость, называется «Кремлёвские сети во Франции», а его админ управляет несколькими сугубо киргизскими страницами.

Это совпадение вдвойне подозрительно с учетом того, что задержанный Васильев ранее опубликовал на страницах «Регнума» аналитические материалы, посвящённые усилению французского влияния в Средней Азии.

С каждым годом становится всё более очевидным, что в Киргизии не просто присутствуют, но ещё и пользуются немалым влиянием силы, стремящиеся к переориентации Бишкека с России на Турцию и Запад.

Всё громче подают голос местные националисты, которые жаждут все более «независимой» политики и находятся в союзе с местными оппозиционными либералами.

Ещё в 2015 году в Киргизии был введён неофициальный запрет на георгиевскую ленту: вместо неё на 9 Мая рекомендуется носить красно-желтый аналог национальных цветов.

Произошло это перед столетием «Исхода» — так в стране принято называть события, последовавшие вслед за восстанием в Семиречье против царской власти в 1916 году.

Негативное отношение к России пестуется в киргизских учебниках по истории, где сказано, что «крестьяне-переселенцы презрительно относились к кыргызам» и «застрелить кыргыза, ставшего на защиту своей земли и своих прав, стало в порядке вещей».

Антиколониальный и антироссийский нарративы в преподавании истории в Киргизии уже давно являются главенствующими, отражая подлинное отношение к России местной националистической интеллигенции и части чиновничества.

Негативно оценивается киргизскими элитами и участие граждан в спецоперации на стороне России.

В 2023 году большой резонанс приобрела история с бойцом Аскаром Кубанычбеком, которого сначала приговорили к 10 годам лишения свободы за участие к конфликте, но после обращения к президенту Владимиру Путину и поднятой шумихи изменили приговор на условный и отпустили. После этого Кубанычбек приехал в Россию и получил российское гражданство.

Впрочем, этот случай не единственный.

Есть и другая история, закончившаяся не так благополучно. Участвовавший в боевых действиях на стороне России гражданин Киргизии с инициалами М. К. в 2024 году был приговорен к 5 годам лишения свободы. Личность этого человека широкой общественности до сих пор неизвестна.

Отношения России и Киргизии в последнее время выглядят весьма специфично.

Бишкек пользуется своим статусом члена Таможенного союза ЕАЭС, который упрощает различные торговые процедуры и предоставляет льготы, недоступные для не входящих в объединение Узбекистана и Таджикистана, но политически продолжает вести собственную «многовекторную» игру.

Также надо учесть, что Киргизия выступает одним из основных доноров миграции для России.

Как однажды заявил замминистра труда республики Нурдоолот Базарбаев, с 1991 по 2022 год гражданами России стали 650 тыс. выходцев из Киргизии. Предполагается, что они одновременно сохранили за собой киргизское гражданство (это позволяют заключенные между двумя странами договоры).

Москва создала все условия, чтобы существенная часть населения Киргизии ехала на заработки в Россию, а не пополняла ряды «революционной» молодёжи. Впрочем, созданное российским руководством благоприятное для экономического развития Киргизии положение в Бишкеке считают чем-то само собой разумеющимся и очень болезненно реагируют на малейший шаг, способный поколебать сложившийся статус-кво.

Аресты русских в Киргизии выглядят как откровенная месть за пресечение российскими силовиками деятельности этнической бани «только для своих», в которой парились в том числе нарушители миграционного законодательства из Киргизии. Этот инцидент имел место в начале апреля и вызвал непомерно жесткую реакцию МИД Киргизии. Но, видимо, тамошние силовики решили не ограничиваться лишь нотами протеста, а перейти к откровенно недружественным действиям.

Даже в нынешней прозападной пашиняновской Армении ещё не доходило до арестов участников СВО и пророссийских активистов. И это учитывая тот факт, что Киргизия числится такой же тесно взаимодействующей с Россией страной, как Белоруссия или Казахстан.

Российскому руководству стоит задуматься на тем, что предпринятые киргизскими спецслужбами действия не просто вредят двусторонним отношениям, но и выступают весьма плохим примером для подражания в глазах элит других постсоветских республик.