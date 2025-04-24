* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Политический ландшафт Иордании стремительно меняется. После разоблачения спецслужбами тайного «ракетного завода» власти королевства приняли решение полностью запретить деятельность группировки «Братья-мусульмане»*.

APA Images via ZUMA Press Wire/TASS

Решение было принято почти молниеносно — буквально через несколько дней после публикации подробностей разгрома несостоявшихся подпольных ракетчиков. У большинства жителей страны жесткая реакция на заговор вопросов не вызвала.

Вместе с тем высока вероятность, что, помимо вопросов национальной безопасности, свою роль в окончательном разгроме «Братьев» сыграли внешнеполитические амбиции официального Аммана.

«Братья» в Иордании

Свою деятельность в Иордании «Братья-мусульмане» вели более восьмидесяти лет, с середины 1940-х годов и до недавнего времени слыли серьезной политической силой.

Группировка имела скрытое влияние на гражданские и военные элиты страны и даже несколько раз пыталась сбросить с трона короля Абдаллу II.

Королевский двор отвечал зеркально — обысками и арестами, а также временным закрытием отдельных офисов группировки, ужесточением контроля за её финансовыми потоками и политическим курсом.

Однако большую часть времени обе силы существовали в состоянии «холодного мира».

Тучи над группировкой стали сгущаться еще 21 апреля, когда с трибуны иорданского парламента один за другим зазвучали выпады в адрес «Братьев-мусульман».

Представители разных политических сил — как близких ко двору, так и относящих себя к умеренной оппозиции — обвинили группировку в попытках посеять смуту и ввергнуть иорданское общество в гражданскую войну, создать на территории королевства новый «террористический анклав».

Политическая буря

Поводом для обвинений стали реляции иорданских силовиков об аресте в середине апреля большой группы подпольщиков, аффилированной с «Братьями».

На заброшенном объекте на северо-западе страны (прозванном «ракетным заводом») заговорщики изготавливали кустарные ракеты и БПЛА, а также накапливали оружие и взрывчатку. Все это якобы предполагалось в скором времени применить против властей.

Депутаты, явно впечатленные масштабами потайных арсеналов, призвали заседающий в парламенте «Фронт исламского действия» (который считают политическим крылом «Братьев») к публичному осуждению деятельности группировки и даже к отречению от нее. В противном случае вся фракция (31 депутат) рисковала единомоментно лишиться мандатов «за содействие заговорщикам».

И хотя спикер парламента Ахмад ас-Сафаади попытался смягчить эмоциональные выпады некоторых коллег, недоверия к «Фронту» не убавилось — даже с учетом того, что часть депутатов выполнила требования и осудила курс «Братьев-мусульман».

Довершил публичный разгром «Братьев» министр внутренних дел королевства Мазен Фарайя. На специальном брифинге 23 апреля он объявил, что из-за попытки антиправительственного заговора деятельность движения на территории Иордании полностью запрещена. Любая публичная поддержка группировки — включая агитацию в ее пользу в Интернете — отныне будет преследоваться по закону.

Попытки «Братьев-мусульман» купировать кризис и представить деятельность задержанных подпольщиков как «сугубо самостоятельную» и «оторванную» от всех официальных структур ни к чему не привели.

Палестинский казус

Иорданские власти не только распустили организацию, но и конфисковали числящееся за ней имущество и закрыли все офисы на территории страны.

Были задержаны «до выяснения обстоятельств» как минимум пятеро активистов движения. Впрочем, их довольно быстро отпустили на свободу без предъявления каких-либо новых обвинений.

Под удар официального Аммана попали не только «Братья-мусульмане».

Параллельно с закрытием офисов группировки иорданские правоохранители начали операцию и против палестинского ХАМАС.

За сутки были арестованы по меньшей мере трое палестинских функционеров средней руки, находившихся в стране на законных основаниях. Всех их сопроводили в тюрьму «Аль-Джандауиль», имеющую репутацию политической.

Примечательно также, что за несколько суток до этого на территории соседней Сирии были арестованы несколько палестинцев из фракции «Исламский джихад».

Задержание проводилось властями под предлогом сотрудничества палестинцев с «антиправительственными силами», что немало шокировало их: «Исламский джихад» и прочие фракции чувствовали себя вполне комфортно в Сирии не только во времена династии Асадов, но и после его свержения, намерения конфликтовать с новым Дамаском они не выказывали.

Подготовка почвы

Внешние наблюдатели склонны связывать два эпизода воедино и трактовать их как подготовку почвы к запуску переговоров о нормализации отношений между Сирией и Израилем в духе «Соглашений Авраама».

И Иордания, как один из старейших арабских «друзей» Израиля, вполне способна сыграть роль посредника и обеспечить каналы коммуникации между Дамаском и Тель-Авивом. Тем более что переходный президент Ахмед аш-Шараа заявлял о готовности к разрядке с израильтянами как минимум несколько раз.

Кроме того, Иордания обладает значительной стратегической автономией в организации переговоров и не имеет претензий ни к сирийской, ни к израильской стороне, в меньшей степени ориентируется на интересы соседей. Те же Саудовская Аравия и Катар не слишком спешат включаться в посредничество, опасаясь вызвать недовольство Ирана и Турции.

Успех новых «авраамических» переговоров не только поднимет престиж Иордании в глазах США и Израиля, но и откроет королевству обширные возможности по укреплению присутствия на сирийском рынке — в первую очередь в энергетическом секторе, где пока практически безраздельно властвуют турки.

Однако для успешной реализации такой комбинации официальному Амману требуется полностью держать под контролем все внутренние силы. Дабы оперативно погасить любое недовольство изменением политического баланса.

И находящиеся под условным контролем «Братья-мусульмане», а также аффилированный с ними «Фронт исламского действия» (являющийся к тому же одной из самых больших консолидированных политических сил в парламенте) могли бы серьезно всколыхнуть общественность. А в тактическом альянсе с ХАМАС — еще и ополчить против трона проживающие в стране палестинские общины.

Рисковать устойчивостью династии ради сомнительных политических выгод Амман не желает, а потому предпочел решить проблему эффективно, заблаговременно выведя противостояние с «Братьями» за рамки политического.

* Террористическая организация, запрещена в РФ