23 апреля ФСБ сообщила о выдворении из России бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Молдавии Дмитрия Руснака. По сведениям российской спецслужбы, агент прибыл в 2024 году с «заданием по сбору сведений закрытого характера о планах российского руководства» в отношении республики. Сбор информации производился в интересах молдавской разведки. И это довольно симптоматично.

Иван Шилов ИА Регнум

Судя по всему, политическое руководство Молдавии всерьёз озабочено собственными перспективами в условиях переворота системы международных союзов, начатого новой администрацией США.

Недаром в своём последнем выступлении в национальном парламенте президент Майя Санду заявила: «Наша вера в справедливый мир, основанный на правилах, сильно пошатнулась».

На фоне новой «дипломатической революции», затеянной Дональдом Трампом, молдавский актив явно утрачивает своё значение в силу большой зависимости Кишинёва от внешних игроков. А покровители Санду всё более экономны в средствах на её поддержку, а соседи не особо церемонятся с интересами молдавских элит.

Дискредитирует Румынию

Лидер президентской избирательной гонки в Румынии, кандидат от суверенистов Геоге Симион на днях заявил, что в случае прихода к власти намерен прекратить практику «фасадных визитов» в Молдавию. Он настаивает на прекращении поддержки Бухарестом нынешних молдавских властей, поскольку тем самым в республике спонсируется «сепаратизм и антирумынские настроения».

Оппозиционному политику уже несколько лет запрещён въезд в Республику Молдова за участие в акциях, не санкционированных властями. Правительство Санду, с его точки зрения, дискредитирует саму идею «объединения двух румынских государств» своей коррупцией и непрофессионализмом.

В связи с этим в Бухаресте и Кишинёве и в шутку, и всерьёз задаются вопросом: снимет ли Санду с Симиона статус персоны нон грата в случае, если тот вдруг станет главой Румынии.

На предстоящих там 4 мая выборах Санду, кстати, негласно поддерживает нынешнего мэра Бухареста Никушора Дана. Он представляет леволиберальную партию «Союз спасения Румынии», пользующуюся благосклонностью европейской бюрократии.

Этот выбор противоречит официальному альянсу правящей в Молдавии партии PAS с Национал-либеральной партией Румынии. Представитель последней Крин Антонеску также участвует в президентской гонке и, по большинству опросов, занимает второе место в рейтингах популярности.

Так что на румынских выборах лидер Молдавии делает очень рискованную ставку. Но на что не пойдёшь ради лояльности Брюсселя, ведь именно от него напрямую зависит финансовая стабильность пруто-днестровской республики.

В Кишинёве нынче с большим воодушевлением обсуждается недавно обещанный Европейским союзом транш в размере 1,9 миллиарда евро. Причём 75% от этой суммы пойдёт на покрытие бюджетного дефицита страны.

Виноградный закон бессарабской геополитики

Показателем новых реалий во взаимоотношениях Европейской комиссии с республикой является выделение этой финансовой помощи на условиях кредита.

Европейцы займут деньги для своих подопечных на международном рынке. Соответственно, процентная ставка займа будет определяться конъюнктурой на кредитном рынке и расторопностью еврочиновников.

Мотивацию таких действий ЕС в отношении Молдавии позволяет лучше понять макроэкономическая статистика прошлого года.

Экспорт из республики в страны Европы просел на 300 миллионов долларов, зато ввоз товаров в обратном направлении увеличился аж на 400 миллионов. Загоняя Кишинёв в долговую кабалу, Брюссель обеспечивает положительный баланс своей внешней торговли. Как говорится, ничего личного, только бизнес.

Показателем того, что спрос на традиционные товары молдавской экономики снижается, является быстрое сокращение площадей виноградников.

По данным Международной организации виноградарства и виноделия, за последние пять лет (то есть в основном за время первого президентства Санду) молдавские виноградники стали меньше на 20%. Ещё существеннее сократилось производство вина — почти на 40%. На фоне бурного роста этой отрасли в России ожидается, что в скором времени наши виноградники оставят позади некогда основной винодельческий регион Советского Союза.

В этом, кстати, нет ничего удивительного, поскольку виноделие как базовая отрасль бессарабской экономики стало развиваться только после присоединения региона к Российской империи в XIX веке. Большой вклад в это внёс знаменитый генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии Михаил Воронцов. Соответственно, закладка местных виноградников и создание виноделен изначально происходили исходя из запросов российского рынка сбыта.

С тех пор в периоды, когда Пруто-Днестровье отделялось от России, наблюдался спад производства в этой особо значимой для региона отрасли. А после возвращений Бессарабии под власть Петербурга или Москвы происходил обратный процесс.

Такой вот виноградный закон бессарабской геополитики.

Терпению Эрдогана приходит конец

Стремление сохранить контроль над законодательным корпусом диктует режиму Санду необходимость зачистки руководства Гагаузской автономии.

Последняя традиционно является оплотом оппозиционных сил, а глава (башкан) автономного региона Евгения Гуцул — едва ли не главный политический оппонент президента. В конце марта ее арестовали в связи расследуемым делом «о злоупотреблениях на выборах башкана» в 2023 году.

В молдавских политических верхах стал обсуждаться вопрос об отмене прямых выборов главы жителями Гагаузии. Такая реформа, конечно же, понизит политический вес башкана и ослабит автономию.

Но это же создаёт и огромный риск ухудшения отношений с главным спонсором Гагаузской автономии: Турцией.

До недавних пор в Анкаре предпочитали публично не протестовать против ползучего наступления Кишинёва на автономных гагаузов (православных тюрок), начатого Санду с момента её прихода к власти.

Но, видимо, даже долготерпению Эрдогана приходит конец. 21 апреля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан публично попенял Евросоюзу на то, что тот предпочитает не замечать, как избранного главу Гагаузии «посадили в тюрьму».

Это происшествие глава турецкого МИД поставил в один ряд с политической дискриминацией Марин Ле Пен во Франции и снятием с президентских выборов в Румынии Кэлина Джорджеску, победившего в первом туре.

Для Кишинёва этот демарш вдвойне неприятен тем, что с подачи Турции болезненный внутриполитический вопрос выносится на международный уровень. Это крайне нежелательно в условиях уже официально стартовавшей парламентской избирательной кампании, которая завершится 28 сентября 2025 года.

Если в речке нет воды

Ещё одной неприятной темой для правящей PAS может стать необратимое ухудшение гидрологической ситуации на Днестре.

Экологи констатируют катастрофическое обмеление реки, а нынешней весной регистрируют рекордно низкий уровень воды для сезона. Это во многом обусловлено действиями Украины, нерегулярно сбрасывающей воды с Днестровской ГЭС, что опустошает Днестровское водохранилище.

Глава молдавского правительства Дорин Речан в связи с этим даже заявил о предстоящем строительстве магистрального водопровода из румынских Карпат. «Воды в Днестре хватает для Кишинёва и для полива некоторых участков, однако этого недостаточно для полноценного водоснабжения», — полагает премьер-министр.

Между тем украинская сторона вести переговоры с Молдавией об эксплуатации гидроузла на пограничной реке отказывается.

Формальной причиной тому называется идущая специальная военная операция России. Дескать, в условиях энергодефицита производство электроэнергии является безусловным приоритетом.

Этим же обстоятельством обосновывается ведущееся Украиной в одностороннем порядке на молдавском берегу Днестра строительство второй линии заграждения Днестровской ГЭС-2.

Сооружение нужно для повышения безопасности энергообъекта, но его строительство ведётся на фактически захваченной молдавской территории. Однако действующее правительство в Кишинёве предпочитает такое вероломство соседа не афишировать.

Ведь оно, как и многие другие современные реалии, противоречит идее евроатлантической «солидарности свободных наций», которая фактически умерла, но ещё продолжает по инерции определять риторику правящей молдавской элиты.