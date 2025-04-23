Встреча в Лондоне должна была стать моментом истины: так примут ли Европа и, самое главное, Украина план по урегулированию конфликта, разработанный Соединёнными Штатами. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Всё с самого начала пошло наперекосяк.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно информации ведущих мировых СМИ, план предусматривает остановку боевых действий по линии фронта, признание Крыма российским, отказ от приёма Украины в НАТО и отмену всех санкций против РФ.

Но встреча в Лондоне так и не стала решающей на пути к миру. Более того, фактически она была сорвана ещё до начала.

За несколько часов до переговоров Владимир Зеленский публично отказался от одного из ключевых условий Вашингтона — касающегося Крыма, заявив в привычной риторике «не о чем говорить — это наша территория, территория народа Украины». Примечательно, что в тех утечках, которые публиковала пресса, не говорилось, что признать полуостров частью России требовалось от Киева, это собирались сделать США.

Кроме того, украинская делегация в лице руководителя Офиса президента Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова летела в Лондон с целью обсудить не план Трампа в совокупности, а один лишь вопрос — возможность прекращения огня на 30-дневный срок. Хотя, как продемонстрировало инициированное российским президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие, Киев даже на 30 часов не может заткнуть свои пушки и заземлить беспилотники.

Подобное поведение украинской стороны вызвало у американского руководства такой гнев, что госсекретарь США Марко Рубио практически перед вылетом отказался от участия во встрече и в Лондон не полетел. Главы МИД ФРГ и Франции сочли, что им тоже незачем тратить время на поездку в Великобританию. Вместо министров трёх стран поехали советники глав государств.

В отсутствие Рубио и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, которые и вели переговоры по Украине, Госдепартамент объявил, что представлять Соединённые Штаты будет Кит Келлог. Его должность хоть и звучит как спецпосланник по Украине, но никакой ключевой роли на этом направлении он не играет.

Судя по всему, он должен был разъяснить позицию Вашингтона, собрать мнения присутствующих по этому поводу и подготовить записку для Уиткоффа, который на днях вновь полетит в Россию на переговоры с Путиным. Если в прежние разы его самолёт отслеживали по системе Flightradar24 на полпути к Москве или Санкт-Петербургу, а Кремль твердил «если прилетит, сообщим об этом своевременно», то сейчас встречу анонсировали официально.

«Словно желая сыпать соль на раны европейцев, Уиткофф вместо этого (участия во встрече в Лондоне. — Прим. ред.) планирует вылететь в Москву в конце этой недели на четвёртый раунд переговоров с Путиным: за настоящий стол переговоров», — сетует Financial Times.

А дальше самое интересное — в сообщении, опубликованном в Telegram-канале по итогам мероприятия в британской столице, Ермак перечислил участников от Украины, Великобритании, Германии и Франции, а Келлога в этом списке нет.

Получается, ни одного представителя США не было вообще?

При этом Ермак не забыл клятвенно заверить в полной лояльности американскому лидеру. «Мы преданы мирным усилиям Президента США Дональда Трампа», — написал он по итогам переговоров с европейцами.

Буквально перед началом встречи в Лондоне вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал категоричное заявление по теме урегулирования украинского кризиса: «Мы сделали очень чёткое предложение как русским, так и украинцам. Пришло время им либо сказать «да», либо США выйдут из этого процесса».

Стороны должны остановить боевые действия по линии соприкосновения и пойти на территориальные уступки, пояснил он.

Практически одновременно вышло интервью Рубио The Free, в котором госсекретарь также подчёркивает, что США сделали всё, что могли, и если увидят отсутствие прогресса в переговорном процессе по Украине, то займутся другими вопросами.

«Я бы сказал, что мы вникли в позицию России. Теперь мы её лучше понимаем, так как мы по-настоящему с ними поговорили после трёх лет молчания», — добавил дипломат.

Трудно отделаться от ощущения, что чем больше администрация Трампа знакомится с украинским стилем ведения дел, тем сильнее растет их понимание действий России.

С Украиной же, наоборот, непонимание только усиливается. Агентство Reuters узнало от своего источника, что киевские чиновники творят за спинами американских визави.

«Во вторник Украина подготовила для европейцев документ, в котором заявила, что никаких дискуссий по территориальным вопросам не будет до «полного и безоговорочного прекращения огня», — говорится в статье.

Именно это и стало причиной срыва многосторонних переговоров в Лондоне, отмечает агентство.

Вскоре обо всём происходящем высказался Трамп.

«Владимир Зеленский хвастается на первой полосе The Wall Street Journal, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить». Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?» — задался вопросом президент США со своей страницы в соцсети Thuth Social.

Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны, подчеркнул Трамп.

«Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасна — он может получить мир или воевать ещё 3 года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею никакого отношения к России, но имею большое отношение к тому, что хочу спасать в среднем 5 000 российских и украинских солдат в неделю, которые гибнут без всякой причины. Сегодняшнее заявление Зеленского не даст ничего, кроме продления «поля смерти», а этого никто не хочет! Мы очень близки к сделке, но человек, у которого «нет карт для игры», должен, наконец, СДЕЛАТЬ ЭТО», — подытожил он.

Так что Зеленский сейчас оказывается перед дилеммой: либо признать территориальные реалии и принять американский план, сохранив страну хотя бы в таком виде, либо утратить поддержку Вашингтона и продолжать терпеть поражение на поле боя, ведь Европа полностью заменить Америку в поставках оружия и финансировании не сможет.

А Россия, имея военное преимущество, тем временем продолжит постепенно приближаться к реализации поставленных целей СВО.