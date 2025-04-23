Великая Отечественная война оставила шрамы не только на людях и в истории, но и в памяти человеческой. Долгое время считалось, что цифра из школьных учебников «двадцать миллионов погибших» — это военные потери и «сопутствующие жертвы».

Иван Шилов ИА Регнум

Со временем наше понимание истории стало глубже и стало понятно, что те миллионы уничтоженных гитлеровцами женщин, детей, стариков, подростков — не просто «потери среди мирного населения», а результат планомерного, осмысленного геноцида советского народа.

Шли к этому пониманию достаточно долго: семь лет назад Поисковым движением России был инициирован всероссийский проект «Без срока давности». Впервые его представили в декабре 2018 года на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Целью проекта было заявлено сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны.

Инициативу поддержали свыше 2 млн человек, дополнительную работу по поиску доказательств зверств нацистов по всей стране вели десятки краеведческих организаций и сотни активистов.

В 2025 году, обобщив полученные данные, группа депутатов и сенаторов — всего 20 человек — внесла в комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов законопроект «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

9 апреля он был направлен на рассмотрение в Совет Федерации и через неделю принят. 21 апреля 2025 года законопроект был подписан президентом Российской Федерации и приобрёл статус действующего закона.

Главное, что он определяет — понятие «геноцид советского народа». Им признаются «действия нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР, путем: убийства членов этих групп; причинения тяжкого вреда их здоровью; насильственного воспрепятствования деторождению; принудительной передачи детей; насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этих групп».

Кроме того, закон определяет формы увековечения памяти жертв, порядок перезахоронения их останков, обеспечения сохранности захоронений или непогребённых останков, регулирует вопросы организации и проведения поисковой работы.

Также разграничиваются полномочия органов государственной власти России и местного самоуправления, ведущих работу по увековечению памяти жертв геноцида советского народа.

Теперь он перестал быть просто констатацией факта и находится в фокусе внимания следственных органов.

«На сегодняшний день вынесено уже 19 судебных решений, признающих геноцидом преступления нацистов и их союзников против мирного советского населения, в результате которого пострадало порядка 4 млн мирных жителей. Судебные процессы будут продолжаться», — утверждают разработчики законопроекта.

Даже по прошествии 80 лет активисты находят ранее неизвестные места массовых казней и архивные документы с подтверждением зверств оккупантов.

Работы предстоит много, ведь даже реестр уже существующих памятников погибшим во время Великой Отечественной войны еще находится в процессе создания, хотя в него уже включены данные из 24 регионов.

Например, туда вошёл мемориальный комплекс «Жестяная Горка» в Новгородской области. Здесь в концлагере у одноименной деревни в 1942–1943 годах погибли около 3 тысяч человек, в том числе дети в возрасте от 5 до 17 лет. Экспертиза установила, что детей убивали выстрелами в затылок, рубили ножами и кололи штыками, насмерть забивали палками.

По этим фактам было возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ «Геноцид».

Журналист, член Совета по правам человека Александр Малькевич заявил ИА Регнум, что горячо поддерживает новшества, введенные законом.

«Честно говоря, удивлён, почему так поздно дошли руки до ликвидации этой чудовищной несправедливости. Мы только догадываться начинаем, особенно молодёжь и люди среднего возраста, какое количество мирных граждан погибло именно в результате геноцида. Я сам коренной ленинградец и знаю, к сожалению, что до сих пор в Ленинградской области находят следы этих чудовищных нацистских преступлений. Одно время жил и работал в Новгородской области, и там, к сожалению, тоже работы непочатый край», — говорит Малькевич.

По его словам, необходимо собрать воедино все исторические свидетельства преступлений нацистов, в том числе на новых территориях России.

«Надеюсь, что найдутся сильные духом люди и создадут музей, целиком посвященный истории фашистского геноцида, где с использованием интерактивных технологий будет показано все: и подлинная обстановка концлагеря, и пыточные камеры из застенков в Ровеньках. Мне доводилось бывать и в Австрии, и в концлагере Маутхаузен, где был замучен генерал Карбышев. И это все тоже нужно показывать. Сделать так, чтобы люди буквально кожей ощутили то, через что прошли обычные, мирные люди нашей страны во время войны с гитлеровской Германией», — уверен наш собеседник.

А к сбору свидетельств теперь будут привлекаться поисковые отряды и объединения, занимающиеся поиском и захоронением останков погибших. Для этого их деятельность дополнительно регулируется.

Ранее поисковики, обнаружившие захоронения мирных жителей, могли быть привлечены к суду по статье 244 Уголовного кодекса Российской Федерации «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». В то время как эксгумация останков солдат и офицеров Красной армии регламентируется Законом Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292–1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», и работа поисковых отрядов в этой части — законна и почётна.

Закон разрешает эти противоречия, закрепляя процедуру согласования и проведения поисковых работ в отношении останков гражданского населения. Кроме того, поисковики вправе инициировать временный запрет на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, если они проводятся в месте такого захоронения.

«За 37 лет работы поисковой экспедиции в Новгородской области мы неоднократно находили совместные захоронения бойцов Красной армии и гражданских лиц и не делили их — хоронили вместе. А по новому законопроекту если мы обнаруживаем мирных граждан, погибших во время Великой Отечественной, поисковые работы останавливаем и передаём дело в руки следователей Следственного комитета, которые присовокупляют эти случаи к общему делу о геноциде советского народа», — объясняет ИА Регнум председатель Совета командиров поисковой экспедиции «Долина» в Новгородской области Игорь Неофитов.

А таких находок у поисковиков достаточно много. Неофитов рассказал, например, как при отступлении Красной армии в одной из новгородских деревень не успели эвакуировать госпиталь и немцы расстреляли свыше 300 раненых солдат и офицеров.

Вместе с ними были расстреляны и 209 местных жителей, в домах которых были оборудованы больничные палаты. В «котле», в который попала 2-я Ударная армия в 1942 году, оказались не только воинские части, но и свыше ста деревень и хуторов, большая часть населения которых погибла.

В Партизанском крае, огромном лесном массиве на территории Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей, в тылу немецких войск трудно было разделить партизан и мирных жителей — в народном сопротивлении участвовали все от мала до велика. Именно здесь примерно два года назад поисковики обнаружили землянку с останками двух взрослых и девяти детей — нацисты расстреляли их на месте за «пособничество партизанам».

А ведь это только Новгородская область. С учётом же того, что в России действует больше 1500 поисковых отрядов, становится понятен и масштаб работ, и важность законодательной инициативы.

«Выскажу мнение, наверное, всех поисковиков: это очень нужный законопроект, как юридически, так и идеологически. Потому что мы наконец-то обратили внимание и на партизан, и на подпольщиков, и на узников концлагерей, которые раньше оставались как-то в стороне. Хорошо, что закон разграничивает работу, упорядочивает действия органов власти и даёт поисковым организациям определённые полномочия», — говорит Неофитов.

Немаловажно, что закон не просто разграничивает полномочия органов власти разного уровня, но и возлагает на них обязанности по созданию, сохранению и реставрации памятников и других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественной войне.

И хотя прошло много времени, мы всё ещё можем восстановить память о преступлениях против советского народа, не дав переписать и исказить историю России, а напротив, отлить её в бронзе для будущих поколений.