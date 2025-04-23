Между Францией и Израилем случилась размолвка. Озвученное президентом Эммануэлем Макроном на фоне кризиса в Газе намерение признать палестинскую государственность спровоцировало срыв командировки французских парламентариев на Западный берег.

Иван Шилов ИА Регнум

Тель-Авив одним росчерком пера запретил въезд сразу двадцати семи политикам, чем всполошил французский истеблишмент.

Власти Израиля считают, что таким образом пресекли на корню ошибочный разворот Парижа в сторону Палестины. Однако, как ни парадоксально, своими действиями Тель-Авив лишь ускорил дрейф Елисейского дворца.

Два подхода

Отношения между Францией и Израилем на протяжении всей их истории развивались скачкообразно и сильно зависели от личной позиции французских лидеров.

Так, например, при Шарле де Голле Елисейский дворец почти два десятилетия (до 1962 года) был ключевым поставщиком оружия молодому еврейскому государству.

При Франсуа Миттеране (в начале 1980-х годов) Париж и Тель-Авив вместе ввели войска в Ливан, чтобы стабилизировать обстановку и не допустить победы проиранских сил.

При Николя Саркози (вторая половина 2000-х годов) Франция стала «мостиком» между Израилем и ЕС, а также сыграла значительную роль в сдерживании иранских амбиций на Ближнем Востоке.

Встречались среди французских президентов и менее лояльные к израильтянам фигуры, сводившие на нет часть достижений предшественников.

Так, на смену де Голлю и Миттерану в 1995 году пришел Жак Ширак, симпатизировавший лидеру палестинских повстанцев Ясиру Арафату и выступавший за независимость Палестины.

А пришедший к власти сразу после Саркози Франсуа Олланд развернул кампанию по принуждению Израиля и Палестины к переговорам и нормализации отношений.

Ужесточение позиции

Нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон долгое время занимал балансирующую позицию между двумя лагерями французских элит.

При его правлении Париж вложил немало сил и средств в борьбу с антисемитизмом в Европе, а также в создание позитивного образа израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

Французские технологические фирмы с государственным участием внесли значительный вклад в кулуарный обмен технологиями между Израилем и аравийскими монархиями задолго до подписания «Авраамовых соглашений» в 2020 году.

В то же время Макрон весьма жестко отреагировал на начало операции израильской армии в Газе в 2023 году, урезав оружейные поставки в Израиль и призвав к эмбарго другие страны Евросоюза.

Кроме того, Париж аннулировал ряд крупных контрактов на закупку израильской техники и технологий; запретил концернам еврейского государства участвовать в международной выставке военно-морской техники «Euronaval».

Однако по-настоящему кризисный характер отношения приобрели в апреле 2025 года, когда французский лидер заявил о планах в ближайшие месяцы официально признать палестинскую государственность.

Тем самым Елисейский дворец продемонстрировал, что отказался от балансирования между двумя подходами и примкнул к линии Ширака и Олланда.

«Проводник интересов»

Решение Макрона признать Палестину, на первый взгляд, не стало ничем из ряда вон выходящим — к апрелю палестинцы заручились поддержкой трех четвертей стран мира, среди которых и европейские державы.

Однако именно дипломатические маневры Франции в Тель-Авиве сочли наиболее тревожным сигналом. И на то есть ряд причин.

Первая — изменение характера французской внешней политики. С учетом возросшего влияния Парижа внутри ЕС гипотетическое введение оружейного эмбарго на уровне Евросоюза, за которое ратует Елисейский дворец, сильно ударит по обороноспособности страны: импорт оружия просядет как минимум на треть.

Опасения у официального Тель-Авива вызвал и тот факт, что Франция за время кризиса в Газе чрезмерно сблизилась с Египтом и стала поддерживать его миротворческие инициативы.

Каир и Париж совместно продвигают контуры будущей сделки по Газе, подразумевающей сохранение контроля палестинцев над анклавом, что не находит понимания у части израильских элит.

Политики-популисты вроде Итамара Бен-Гвира именуют Елисейский дворец «проводником интересов» Египта и требуют от властей «решительной реакции».

Наконец, Франции удалось выправить отношения с Турцией, что сделало дальнейшую «дружбу» с Тель-Авивом против Анкары нецелесообразной. Зато подарило турецким политикам уникальный шанс повернуть острие французской политики на Ближнем Востоке против израильтян.

В условиях острого соперничества Тель-Авива и Анкары за контроль над Сирией вклад Франции в борьбу может оказаться определяющим.

Коллективное наказание

Тель-Авив решил отреагировать на изменение вектора французской политики по-своему.

Менее чем через неделю после заявлений Макрона израильские власти запретили въезд в страну группе из 27 французских парламентариев, планировавших посетить Западный берег реки Иордан для проведения встреч с представителями палестинской администрации (включая активистов, представляющих Газу).

Несмотря на то, что в делегацию входили преимущественно представители левых парламентских партий, оппонирующих Макрону, решение Тель-Авива было воспринято как пощечина всему французскому парламенту.

Тем более что израильские правоохранители мотивировали аннулирование виз буквой «запретного» закона, позволяющего ограничивать въезд лицам, которые могут действовать в ущерб интересам и безопасности государства.

Ранее Израиль применял его для пресечения попадания в страну лиц, подозреваемых в сотрудничестве с иранскими властями.

Однако в последние полгода как минимум дважды закон превращался в инструмент коллективного наказания — для быстрой высылки из страны неудобных европейских политиков.

Следует отметить, что французы пострадали от действия израильского закона уже второй раз. В феврале 2025 года запрет на въезд в страну с формулировкой «за систематическое продвижение бойкота Израиля» получила депутат Европарламента от Франции Рима Хассан.

Первый случай высылки французские элиты сочли единичным и предпочли спустить дело на тормозах, однако терпеть массовый запрет на въезд уже не стали.

Парламентарии обратились с жалобой к Макрону и потребовали принять ответные шаги. Призывы отреагировать на демарш Тель-Авива звучат в том числе от представителей президентской партии «Возрождение».

Холодная месть

Пока размолвка между Парижем и Тель-Авивом не нанесла серьезного ущерба отношениям двух стран.

Елисейский дворец после срыва поездки парламентской делегации на Западный берег взял паузу на обдумывание ответного хода. Израильтяне же уверены, что такое поведение свидетельствует, что Париж понял опасения Тель-Авива и скорректирует свою позицию по Газе.

Однако бюрократическая пощечина, напротив, рискует ускорить дрейф Франции в сторону антиизраильского лагеря. Тем более что политический запрос на это идет как от оппозиции, так и от правительственных сил.

Похоже, что Елисейский дворец и вправду намерен действовать, но не скоропалительно. Французские власти планомерно ищут такую болевую точку Израиля, чтобы их ответный ход был соразмерен нанесенному оскорблению.