Султан Омана Хейсам бин Тарик аль-Саид 21 апреля прибыл в Москву, а 22 апреля в Кремле провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА Регнум

Маскат в годы СВО продемонстрировал готовность развивать и углублять взаимодействие с Москвой, несмотря на давление Запада, и смог зарекомендовать себя надежным партером. Поэтому султан Омана и был приглашен именно с государственным визитом — этой чести удостаиваются далеко не все лидеры дружественных РФ государств.

Обращает внимание и перечень подписанных сторонами документов, призванных закрепить стратегический характер отношений двух стран и позволить вывести его на новый качественный уровень.

Всего было подписано 11 соглашений. Это прежде всего соглашение об отмене визового режима сроком на 30 дней, которое позволит увеличить взаимные туристические потоки.

Министерство культурного наследия и туризма Султаната Оман уже открыло свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге чтобы увеличить турпоток, который и так возрос на 350% в 2023 г. по сравнению с предыдущим годом.

Ранее были возобновлены прямые авиарейсы Москва — Маскат, а теперь следует ожидать еще большего увеличения числа российских туристов в Омане.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, протокол, обновляющий соглашение о торгово-экономическом и техническом сотрудничестве и другие.

Кроме того, Россия и Оман наконец договорились сформировать межправительственную комиссию по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, работа над которой велась несколько лет.

Получили высокую оценку Владимира Путина и посреднические усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США, об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков:

«Безусловно, эта тема затрагивалась. Оман проявляет очень существенные усилия для того, чтобы способствовать переговорному процессу. Это действительно то, что может минимизировать угрозу горячей войны в этом регионе и, конечно, эти усилия Омана получили очень высокую оценку российской стороны и президента Путина лично».

Показательно, что визит султана состоялся сразу после второго успешного раунда переговоров между делегациями США и Ирана, которые прошли в Риме в прошлую субботу при посредничестве министра иностранных дел Омана.

А Россия, вероятно, также смогла косвенно воздействовать на позиции сторон, приняв на прошлой неделе министра иностранных делах Ирана Аббаса Арагчи.

Надо отметить и в целом высокий уровень взаимопонимания между Москвой, Маскатом и Тегераном. Напомним, что осенью прошлого года в Оманского заливе прошли совместные военно-морские учения флотов трех стран.

По итогам переговоров Хейсам бин Тарик пригласил Владимира Путина с ответным визитом в Оман.

«Султан Омана Хейсам бин Тарик аль-Саид выразил особую благодарность президенту Российской Федерации В. В. Путину, правительству Российской Федерации и российскому народу за теплый прием и щедрое гостеприимство, пожелав Российской Федерации дальнейшего прогресса и процветания, и пригласил президента РФ В. В. Путина посетить Султанат Оман», — говорится в совместном заявлении по итогам государственного визита султана в Россию.

В нем отмечается, что «приглашение было с благодарностью принято».

Также во время российско-оманских переговоров стало известно, что Москва планирует провести саммит России и арабских стран, Об этом сообщил сам Владимир Путин:

«Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают».

Такая инициатива выглядит весьма уместной, так как это второй подряд визит лидера арабской страны в Россию: практически один за другим состоялись визиты правителей Катара и Омана.

Привлечение денег

Султан Хайсам бин Тарик приехал в Москву менее чем через неделю после эмира Катара Тамима бин Хамада. Можно сказать, что оба государства являются «вторым эшелоном» российских ближневосточных партнёров, и визиты их лидеров происходят на фоне исчерпания потенциала сотрудничества России с Турцией и ОАЭ.

Отношения Москвы с Анкарой и Абу Даби — главными торговыми партнёрами на Ближнем Востоке — после резкого взлета в 2022 году фактически достигли своего потолка.

В то же время Оман и Катар могут предложить новые проекты и решения. В том числе и в вопросе обхода санкций, так как внимание Запада сосредоточено как раз на компаниях из ОАЭ или Турции.

Теперь «партнеры из второго эшелона» хотят также воспользоваться своим шансом и наверстать упущенное в торгово-экономических связях.

Если говорить о таких российско-оманских связях, то Маскат на сегодняшний день относится к наиболее перспективным экономическим партнерам Москвы на Ближнем Востоке.

В рамках своей многовекторной политики Оман стремится диверсифицировать не только политические, но и экономические связи, в связи с чем активно инвестирует в российскую экономику после начала СВО, а также сам рассчитывает на привлечение российских инвесторов.

В частности, 28 января 2024 года оманская Maaden International Investment купила 23,9% акций Polymetal, которая занимается добычей золота и серебра в России и находится под блокирующим пакетом санкций США.

Ранее, летом 2023 года в состав владельцев зернового инфраструктурного «Деметра-холдинга» вошел Southern Sea Investment LLC — государственный инвестиционный фонд Омана.

С другой стороны, Маскат создает соответствующую инфраструктуру в стране в виде свободных экономических зон (СЭЗ), технопарков, логистических центров, портов, куда хотел бы привлечь российских инвесторов.

Промышленные зоны со льготными режимами развиваются государственным учреждением Madayn («Города»). Всего таких зон 12, включая находящиеся в стадии формирования, с общим объемом инвестиций 19,4 млрд долл. Многие из них ориентированы на экспорт или реэкспорт, так как внутренний рынок страны невелик.

Кроме флагманской СЭЗ «Дукм» в стране функционируют СЭЗ «Сохар», «Салала», «Аль-Мазуна» и «Оазис знаний Маската», где располагаются производства широкого спектра — от фармацевтики и продовольствия в сотрудничестве с Индией до солнечных панелей и кремния для них в сотрудничестве с Китаем.

Совокупные инвестиции в них составляют 52 млрд долл., для привлечения которых в Омане действует специальное управление — Oman Investment Authority.

Активное привлечение в страну представителей российских деловых кругов подтверждает, что Маскат заинтересован в организации совместных с российскими компаниями производств и локализации российского бизнеса.

Для российских предпринимателей создаются приемлемые условия в банковской сфере, открываются счета и решаются вопросы с переводами средств. Таким образом, Оман по ряду направлений может стать полноценной альтернативой ОАЭ, на которые усиливается давление Запада.

Если говорить про отдельные направления торгово-экономического взаимодействия, то следует отметить сотрудничество в несырьевом секторе. В частности, экспорт трубной продукции для нефтегазовой отрасли и корпоративные связи между российскими и оманскими производителями.

Еще в 2017 г. в Сохаре был запущен завод по производству электрических погружных насосов, который был построен российской компанией.

Рост товарооборота обусловлен также интересом российского бизнеса, в частности, в сфере высоких технологий и производства игрового оборудования. По этим направлениям уже идет активное сотрудничество с партнерами в регионе.

Значительный потенциал взаимодействия существует и в агропромышленном секторе. Россия — ключевой поставщик пшеницы в султанат (более 275 тыс. тонн в 2023 г.), в то время как Оман экспортирует в Россию преимущественно рыбу.

В поставках сельскохозяйственной продукции, а также мяса и птицы Россия имеет существенное торговое преимущество.

Мир без двойных стандартов

У России и Омана есть много точек соприкосновения в вопросах международной и региональной политики.

Важно обратить внимание на особую позицию Маската по многим вопросам международной повестки, которые отличают султанат от его арабских соседей из числа Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Говорят, что это арабское государство никогда не воевало и не объявляло войны Израилю, а израильский премьер Биньямин Нетаньяху даже в свое время посещал султанат с визитом.

Однако теперь, во время конфликта в Газе Маскат занял самую пропалестинскую и антиизраильскую позицию среди всех монархий Персидского залива. Также произошло серьёзное охлаждение отношений с Западом в целом, который считался главным спонсором израильских действий.

Например, опрошенные лондонским сайтом Middle East Eye оманцы заявили, что поддержка Великобританией израильской операции в секторе Газа сделала ее для обычных жителей «одной из самых ненавистных стран в мире» наряду с США.

В свою очередь, верховный муфтий Омана шейх Ахмад бин Хамад аль-Халили открыто заявил о своей поддержке ХАМАС, назвав его бойцов моджахедами, а погибших — шахидами.

Он назвал Израиль «агрессором и оккупантом», против которого должен объединиться весь исламский мир, а также поддержал союзников ХАМАС — Иран, «Хезболлу» и «Ансар Аллах».

Муфтий был единственным представителем стран Персидского залива, публично выразившим соболезнования после убийства не только лидеров ХАМАС, но и генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, который погиб в результате израильского удара.

Верховный муфтий — не единственный высокопоставленный оманский деятель, который высказался о геополитических изменениях и раскритиковал Запад.

В декабре 2023 года на встрече в Москве сын султана и фактический наследный принц Омана Тхиазин бин Хайтам Аль Саид обратился к Владимиру Путину:

«Я разделяю все ваши оценки текущей международной ситуации, в первую очередь в отношении необходимости покончить с нынешним несправедливым мировым порядком и доминированием Запада, а также построить новый справедливый мировой порядок и экономические отношения без двойных стандартов».

Позиция султаната в отношении специальной военной операции России особенно показательна. На вопрос французской газеты Le Figaro: «совершила ли Россия ошибку», министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад бин Хамуд Аль-Бусаиди ответил: «Нет, мы этого не говорим, иначе мы бы застряли в «игре в обвинения», которая не способствует прогрессу в завершении этой войны».

Кроме того, в отличие от своих соседей, Маскат воздержался от участия в так называемом «мирном саммите», состоявшемся в Швейцарии в 2024 году.

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В целом визит султана вселяет большие надежды на то, что многовекторная политика Омана и диверсификация его экономических и военно-политических связей будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства с Москвой.

Специфика экономики Омана и тенденция к ее поступательному развитию позволят наращивать экономические контакты в будущем, в то время как инвестиционная привлекательность повысит заинтересованность российского бизнеса в совместных проектах.