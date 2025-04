Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении китайских компаний. А ведь несколькими неделями ранее украинское руководство искало помощи у Китая.

Иван Шилов ИА Регнум

В вечернем обращении 18 апреля Зеленский заявил о вводе санкций в отношении ряда китайских компаний.

«Сегодня мы расширили наши украинские санкции ещё почти на сотню субъектов — физических и юридических лиц, большинство из которых вовлечено в производство в том числе таких ракет — «Искандеров», — как те, что ударили по нашему Харькову. Многие из этих субъектов российские, но также есть, к сожалению, из Китая», — заявил он.

На сайте офиса президента Украины был опубликован текст дополнения к указу о санкциях. В нём указывалось, что под санкции попали зарегистрированные в Китае компании Beijing Aviation and Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd и Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd.

А ведь за два месяца до этого Зеленский если и говорил о Китае, то совсем в другой тональности.

«Относительно Китая — мы всегда говорили, что готовы иметь присутствие серьёзных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как за гарантии безопасности, так и за помощь <…> и инвестирование в восстановление Украины», — заявлял он на пресс-конференции по итогам визита в ОАЭ.

На той же пресс-конференции Зеленский заявил, что не намерен признавать результаты предстоящих в Саудовской Аравии переговоров между представителями России и США, так как Украина в них не участвует.

Собственно, настороженность в отношении новой американской администрации и была причиной, по которой Зеленский обратился к Китаю.

В поисках нового хозяина

В день, когда Зеленский заявлял о том, что не против участия Китая, член парламентской фракции партии власти «Слуга народа» Максим Бужанский предложил внимательнее присмотреться к Китаю. На это предложение нардепа подвигло происходящее в США.

«Для того, чтобы сделать вывод, хорошо ли соглашение о полезных ископаемых, нужно было бы рассмотреть ещё какие-то предложения. От Китая, например, а потом сравнить китайские условия с американскими», — написал он 17 февраля в своём канале.

Он отметил, что Китай сможет дать гарантии безопасности Украине.

«Никто ведь не сомневается в способности Китая дать гарантии и добиться их выполнения, правда? Тем более, что американский вариант пока что никаких гарантий не предусматривает в принципе», — подытожил Бужанский.

Такую смену риторики у тех, кто ранее не особо жаловал Китай, прокомментировал бывший коллега Бужанского по фракции, находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский.

«Ещё вчера Китай был пособником России, партнёром диктаторов, врагом демократии. А сегодня — почти миротворец, почти гарант мира», — высмеивал он заявление Зеленского.

Дубинский вспомнил о том, как советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высмеивал китайцев и задался вопросом о том, что же делать Подоляку в новых условиях.

«Странно, что в такой ответственный момент молчит второй сверхинтеллектуал Банковой — Подоляк. Ведь буквально недавно он с надменным видом объяснял, что Китай слаб в интеллектуальном плане… Украинская дипломатия в стиле Зеленского: сначала называем партнёра идиотом, потом лезем к нему в карман за деньгами», — не унимался Дубинский.

Он подчеркнул, что обращение к Китаю может очень дорого стоить Украине.

«Китай не благотворительный фонд. Если завтра Украина попросит гарантии у Пекина, то послезавтра выяснится, что порты, дороги и зерновые терминалы больше не принадлежат Украине», — указывал опальный нардеп.

По его словам, китайцы, в отличие от американцев, на уступки не пойдут. Метания же Зеленского и его соратников Дубинский назвал «даже не многоходовочкой, а банальным поиском нового хозяина».

Что же до президента США Дональда Трампа, то, подчёркивал Дубинский, тот — не Джо Байден «и играть в этот цирк с шантажом не будет», а «просто скажет: No money, no weapons, no support».

Однако прогнозы Дубинского не сбылись. Хотя, казалось бы, спустя 10 дней произошла перепалка Зеленского и Трампа в Овальном кабинете.

Причиной, по которой Зеленский снова и пуще прежнего начал критиковать Китай, заключалась в действиях президента США. Только вот касались они не столько политики, сколько экономики, и направлены были не против Украины, но против Китая.

Американо-китайская торговая война

Вечером в среду, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении ряда государств мира. Во время этого Трамп держал таблицу с пошлинами этих государств в отношении американских товаров.

«Если вы посмотрите… Китай в первом ряду — 67%. Это тарифы, взимаемые с США, а мы будем взимать взаимный тариф в размере 34%. Мы берём даже меньше, так что разве кто-то может быть расстроен? Ну, они будут, потому мы никогда ничего не взимали с них, но теперь собираемся», — заявил Трамп.

Он отметил, что наступил «день освобождения» Соединённых Штатов, и провозгласил «Декларацию экономической независимости США».

Примечательно, что до этого, в феврале, Трамп уже накладывал на Китай пошлины — так называемую «фентаниловую» пошлину в 10%. При добавлении к уже введённым пошлинам в 10% общая сумма выросла до 20%. Об этих пошлинах он умолчал, хотя вместе с ними размер пошлин в отношении импорта из КНР составил 54%.

Новые, апрельские, пошлины были особенными. Они разделили государства мира на те, кто пошёл на поклон к США и те, кто терпеть этого не стал. Китай оказался в числе последних. 4 апреля Китай ввёл ответные пошлины против США в размере 34%.

Тогда Трамп ввёл пошлины на китайский импорт ещё на 50%, в результате чего размер тарифов с 9 апреля достиг 104%. Китай отреагировал: с 10 апреля КНР скорректировала пошлины на американский импорт до 84%.

Президент США продолжил играть на повышение: он последовательно заявил о повышении тарифов для КНР до 125%, затем — до 145%. Китай не отставал, повысив пошлины до 125%. 16 апреля Трамп пригрозил повысить пошлины для Китая до 245%.

За всем этим пристально наблюдали с Украины.

Корейце-китайцы и штурм Тайваня

В Киеве были раздосадованы тем, как быстро американская и российская администрации нашли общий язык. В итоге в офисе президента Украины решили «не мытьём, так катанием» наладить отношения с США.

8 апреля, в разгар американо-китайской «войны пошлин», Владимир Зеленский заявил, что несколько граждан Китая якобы попали в плен к украинским военным во время боёв в ДНР. По его словам, двоих китайцев взяли в плен в районе Тарасовки и Белогоровки.

Примечательно, что опубликованный Зеленским файл назывался Korean_Soldier 2. mp4, на что обратили внимание и западные журналисты.

Через два дня — 10 апреля — британское издание The Guardian опубликовало статью, в которой утверждалось, что РФ якобы масштабно вербует китайцев для участия в СВО. При этом на стороне России уже якобы сражаются более 150 китайцев. Доказательств своим словам британцы не привели, лишь опубликовав ссылку на видео от 2023 года. Видео вышло в китайском аккаунте по военной тематике с небольшим охватом аудитории.

Само видео было рассчитано на российского зрителя и китайцев ни к чему не призывало. В общем, никаких реальных подтверждений.

Но на следующий день, 11 апреля, заявление о воюющих в зоне СВО сотнях китайцев прозвучало на более высоком уровне.

По словам самого Зеленского, «по меньшей мере несколько сотен граждан Китая» якобы воюют в составе ВС РФ. А уже 14 апреля в государственном агентстве «Укринформ» провели пресс-конференцию, на которой двое пленных — Чжан Женьбао и Ван Гуанцзюнь — рассказали о своих злоключениях и попросились домой.

На следующий день официальный представитель МИД КНР Линь Цзян прокомментировал ситуацию.

«Позиция китайского правительства очень четкая. Мы выдали многочисленные предупреждения и попросили граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и избегать участия в военных операциях любой стороны», — подчеркнул он.

Дипломат указал, что правительственные ведомства Китая проверяют информацию о китайских пленных и уточняют все обстоятельства. Также, указал он, позиция КНР является «последовательной и чёткой» и заключается в «содействии мирным переговорам для прекращения конфликта».

«Мы просим все соответствующие стороны правильно понимать объективную и справедливую позицию Китая и воздерживаться от политических манипуляций и использования этой ситуации для собственного пиара или рекламы», — подытожил дипломат.

Но западные СМИ было не остановить.

17 апреля уже американское издание The Hill опубликовало колонку известного своей «ястребиной» позицией в отношении КНР американского политического обозревателя Гордона Чанга. В ней он утверждал: на стороне России якобы массово воюют не только китайские добровольцы, но и кадровые военные. Сославшись на неназванные источники в западных разведках и мнение эксперта Международного центра оценки и стратегии Роберта Фишера, Чанг утверждал: китайцы воспользуются полученным боевым опытом во время будущей атаки на Тайвань.

Как бои в лесах и степях Украины и Новороссии помогут китайцам в десантировании на остров, Фишер Чангу не пояснил. Однако он указал, что для НОАК может быть полезен опыт применения БПЛА и средств РЭБ.

***

С учётом того, что отношения США и Китая остаются напряжёнными, Киев пытается использовать подобные публикации для того, чтобы сорвать наметившийся прогресс в американо-российских отношениях. Если же в процессе удастся снова стать «любимой женой» США, то все усилия будут не напрасны.

Есть в этом хитром плане лишь одно слабое место: если Вашингтон и Пекин договорятся, Киеву придётся несладко.

Но даже если этого и не произойдёт, Украина рискует окончательно испортить отношения с Китаем. А это, помимо прочего, может ударить по главной отрасли украинского ВПК — производству БПЛА, которое критически зависит от китайской продукции.