«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия.

Александр Полегенько/ТАСС

Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий».

Это решение Владимира Путина стало одной из главных новостей в западных СМИ. И они не видят в этом решении ни моральных оснований (забывая о том, что Владимир Путин является верующим человеком, а также уважает стремление других верующих достойно отметить Пасху), ни военных.

«Это больше похоже на дипломатический танец, чем на военный или моральный маневр», — пишет Sky News.

Дипломатическая составляющая в решении, безусловно, тоже была. И западные СМИ видят тут два момента. Как отмечает The New York Times, речь шла об обращении к Дональду Трампу и о попытке поставить Владимира Зеленского в затруднительное положение.

Сейчас в США у власти находятся религиозные консерваторы, чтящие Пасху. Поэтому «для сторонников России заявление президента России Владимира Путина в субботу выглядело как дань уважения Трампу», пишет CNN.

Также очевидно, что Дональду Трампу накануне «юбилея» в 100 дней на посту президента нужны какие-то серьезные подвижки по Украине. «Это уловка, чтобы удержать внимание Трампа и позволить ему характерно объявить о какой-то победе на переговорах», — уверено издание The Telegraph.

«Заявление о перемирии произошло на фоне сообщений о том, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма российской территорией», — указывает британская The Guardian. Забывая о том, что России нужно признание не одной, а пяти территорий.

Да, кто-то пишет о том, что российского президента мотивировали не козыри, а опасения. По мнению Sky News, если «Трамп обвинит Путина в отсутствии прогресса», это может стать проблемой. Другие уверяют, что Трамп эту угрозу уже обозначил публично. «Действия были предприняты на следующий день после того, как администрация Трампа ясно выразила свое нетерпение», — пишет The New York Times.

Однако это неправда. Для подтверждения своих слов издание ссылается на слова госсекретаря Марко Рубио, заявившего о намерении в течение нескольких дней провести переоценку участия США в конфликте. Однако в этом заявлении Рубио ничего не говорил о России.

Американцы четко понимали, что основное нежелание движения к миру исходит именно от Киева. Что именно Украину нужно наказывать за затягивание переговорного процесса. Поэтому да, отчасти решение о пасхальном перемирии, как пишет The New York Times, «по всей видимости, было направлено на то, чтобы показать нетерпеливой администрации Трампа, что Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров».

По сути, Зеленский оказался в вилке. «Он мог отклонить предложение о перемирии и рискнуть разозлить г-на Трампа. Или он мог принять его и рискнуть позволить России воспользоваться запланированным прекращением боевых действий, чтобы собрать свои силы для нового наступления», — пишет The New York Times. Сначала он выбрал второй вариант, а затем (после созвонов с западными кураторами, испугавшись последствий) изменил его на первый.

Та же CNN уже оправдывает возможные нарушения со стороны Зеленского. «Если украинские силы внезапно и немедленно прекратят сражаться по приказу Путина, то это станет для них логистическим кошмаром. Некоторые позиции на передовой могут оказаться в центре ожесточенных столкновений», — пишет издание.

По его мнению, прекращение боевых действий потребует нескольких дней подготовки и готовности. Дезинформация же неизбежно запутает войска относительно реализации перемирия и того, как сообщать о нарушениях или реагировать на них, и даже того, что делать, когда перемирие подойдет к концу.

По весьма оригинальному мнению журналистов The Telegraph, полученное начальником Генштаба Валерием Герасимовым указание фиксировать украинские нарушения является «подставой» и подталкивает к «фабрикации инцидентов». Получается, что издание объявляет Зеленского белым и пушистым мальчиком, который выполняет свои обещания. Что, конечно же, абсолютно не так — в том числе и в вопросе перемирий.

Другие же СМИ пытаются быть чуть более объективными.

«Это не первый случай внезапного объявления паузы в боевых действиях — предыдущая попытка прекращения огня во время православного Рождества в январе 2023 года провалилась», — пишет BBC, рассказывая о вине обеих сторон.

Но это тоже лишь полуправда — тогда киевский режим попросту отказался соблюдать перемирие. Что и признают коллеги журналистов ВВС.

«Предложение было отвергнуто Украиной и ее союзниками как циничный шаг, направленный на выигрыш времени на поле боя и благосклонности общественности», — указывает NBC. Проще говоря, Зеленский и коллективный Запад были полны энтузиазма после осенних успехов на фронте и считали, что смогут справиться с Россией.

Сейчас же Зеленскому нужно долгосрочное перемирие потому, что его добивают. Поэтому он не просто согласился на пасхальное прекращение огня, но и (опять же, после того, как ему все объяснили партнеры) предложил продлить его на 30 дней. И для западных СМИ вопрос теперь в том, примет ли его Владимир Путин.

«Остается неясным, является ли прекращение огня реальным шагом к деэскалации или стратегической паузой, вызванной растущим международным давлением и риторикой Трампа», — вопрошает NBC.

Видимо, тамошние журналисты не слышали все предыдущие заявления российского лидера. Где он четко обозначал условия, необходимые для согласия на долгосрочное перемирие. Среди них вывод украинских войск с российских территорий, прекращение накачки киевского режима оружием и тому подобные шаги.

Пока ни одно из условий Киев и его западные партнеры не выполнили.