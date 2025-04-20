«Дипломатический танец». Что пишут западные СМИ о пасхальном перемирии
«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия.
Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий».
Это решение Владимира Путина стало одной из главных новостей в западных СМИ. И они не видят в этом решении ни моральных оснований (забывая о том, что Владимир Путин является верующим человеком, а также уважает стремление других верующих достойно отметить Пасху), ни военных.
«Это больше похоже на дипломатический танец, чем на военный или моральный маневр», — пишет Sky News.
Дипломатическая составляющая в решении, безусловно, тоже была. И западные СМИ видят тут два момента. Как отмечает The New York Times, речь шла об обращении к Дональду Трампу и о попытке поставить Владимира Зеленского в затруднительное положение.
Сейчас в США у власти находятся религиозные консерваторы, чтящие Пасху. Поэтому «для сторонников России заявление президента России Владимира Путина в субботу выглядело как дань уважения Трампу», пишет CNN.
Также очевидно, что Дональду Трампу накануне «юбилея» в 100 дней на посту президента нужны какие-то серьезные подвижки по Украине. «Это уловка, чтобы удержать внимание Трампа и позволить ему характерно объявить о какой-то победе на переговорах», — уверено издание The Telegraph.
«Заявление о перемирии произошло на фоне сообщений о том, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма российской территорией», — указывает британская The Guardian. Забывая о том, что России нужно признание не одной, а пяти территорий.
Да, кто-то пишет о том, что российского президента мотивировали не козыри, а опасения. По мнению Sky News, если «Трамп обвинит Путина в отсутствии прогресса», это может стать проблемой. Другие уверяют, что Трамп эту угрозу уже обозначил публично. «Действия были предприняты на следующий день после того, как администрация Трампа ясно выразила свое нетерпение», — пишет The New York Times.
Однако это неправда. Для подтверждения своих слов издание ссылается на слова госсекретаря Марко Рубио, заявившего о намерении в течение нескольких дней провести переоценку участия США в конфликте. Однако в этом заявлении Рубио ничего не говорил о России.
Американцы четко понимали, что основное нежелание движения к миру исходит именно от Киева. Что именно Украину нужно наказывать за затягивание переговорного процесса. Поэтому да, отчасти решение о пасхальном перемирии, как пишет The New York Times, «по всей видимости, было направлено на то, чтобы показать нетерпеливой администрации Трампа, что Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров».
По сути, Зеленский оказался в вилке. «Он мог отклонить предложение о перемирии и рискнуть разозлить г-на Трампа. Или он мог принять его и рискнуть позволить России воспользоваться запланированным прекращением боевых действий, чтобы собрать свои силы для нового наступления», — пишет The New York Times. Сначала он выбрал второй вариант, а затем (после созвонов с западными кураторами, испугавшись последствий) изменил его на первый.
Та же CNN уже оправдывает возможные нарушения со стороны Зеленского. «Если украинские силы внезапно и немедленно прекратят сражаться по приказу Путина, то это станет для них логистическим кошмаром. Некоторые позиции на передовой могут оказаться в центре ожесточенных столкновений», — пишет издание.
По его мнению, прекращение боевых действий потребует нескольких дней подготовки и готовности. Дезинформация же неизбежно запутает войска относительно реализации перемирия и того, как сообщать о нарушениях или реагировать на них, и даже того, что делать, когда перемирие подойдет к концу.
По весьма оригинальному мнению журналистов The Telegraph, полученное начальником Генштаба Валерием Герасимовым указание фиксировать украинские нарушения является «подставой» и подталкивает к «фабрикации инцидентов». Получается, что издание объявляет Зеленского белым и пушистым мальчиком, который выполняет свои обещания. Что, конечно же, абсолютно не так — в том числе и в вопросе перемирий.
Другие же СМИ пытаются быть чуть более объективными.
«Это не первый случай внезапного объявления паузы в боевых действиях — предыдущая попытка прекращения огня во время православного Рождества в январе 2023 года провалилась», — пишет BBC, рассказывая о вине обеих сторон.
Но это тоже лишь полуправда — тогда киевский режим попросту отказался соблюдать перемирие. Что и признают коллеги журналистов ВВС.
«Предложение было отвергнуто Украиной и ее союзниками как циничный шаг, направленный на выигрыш времени на поле боя и благосклонности общественности», — указывает NBC. Проще говоря, Зеленский и коллективный Запад были полны энтузиазма после осенних успехов на фронте и считали, что смогут справиться с Россией.
Сейчас же Зеленскому нужно долгосрочное перемирие потому, что его добивают. Поэтому он не просто согласился на пасхальное прекращение огня, но и (опять же, после того, как ему все объяснили партнеры) предложил продлить его на 30 дней. И для западных СМИ вопрос теперь в том, примет ли его Владимир Путин.
«Остается неясным, является ли прекращение огня реальным шагом к деэскалации или стратегической паузой, вызванной растущим международным давлением и риторикой Трампа», — вопрошает NBC.
Видимо, тамошние журналисты не слышали все предыдущие заявления российского лидера. Где он четко обозначал условия, необходимые для согласия на долгосрочное перемирие. Среди них вывод украинских войск с российских территорий, прекращение накачки киевского режима оружием и тому подобные шаги.
Пока ни одно из условий Киев и его западные партнеры не выполнили.