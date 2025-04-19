К регулярным заявлениям президента США Дональда Трампа о значительном прогрессе по Украине все уже привыкли, это воспринимается как история про мальчика, кричавшего «Волки! Волки!», но на этот раз, похоже, действительно что-то будет.

Иван Шилов ИА Регнум

По итогам состоявшихся в Париже 17 апреля переговоров между представителями США, Великобритании, Франции, Германии и Украины президент Франции Эммануэль Макрон назвал позитивной дискуссию о достижении прочного мира, а Госдепартамент США в своём заявлении отметил, что представленные американской делегацией контуры сделки по Украине вызвали у остальных участников воодушевление.

Обо всём происходящем госсекретарь США Марко Рубио поспешил проинформировать главу МИД России Сергея Лаврова, тут же позвонив ему.

Как стало известно агентству Bloomberg, американские чиновники на встрече с европейскими визави заявили, что хотят добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель. Речь в основном шла о том, как можно скорее перейти к прочному миру.

В свою очередь, европейцы хотели знать, какие действия рассматривает Белый дом, если не добьётся прогресса от Владимира Путина, а также пытались убедить США ужесточить свою позицию по отношению к России, в том числе через масштабный пакет санкций.

Об этом предупреждали ещё до начала саммита. В отличие от Европы, чьи усилия направлены на срыв переговоров между Россией и США, Штаты, наоборот, стараются этот процесс развивать и представили в Париже конкретный план урегулирования конфликта на Украине.

Он предусматривает, что перешедшие под контроль России территории останутся за ней (речь о ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областях и участке Харьковской области); предусмотрен и отказ от членства Украины в НАТО (на чём Киев настаивал в качестве условия для перемирия); говорится и о смягчении антироссийских санкций (вот зачем за столом переговоров нужны европейцы).

Остальные условия не разглашаются в силу «конфиденциальности обсуждений». Один из источников Bloomberg признал, что этот план не приведёт к окончательному урегулированию, а европейские союзники США не признают территории российскими.

Фактически Запад ведет речь о заморозке конфликта по линии фронта. В целом обо всём этом американская администрация говорила и раньше. Но с одной большой разницей — теперь США выдвигают Киеву жёсткий ультиматум, который Рубио озвучил утром 18 апреля.

«Нам нужно очень быстро определить — и я говорю о вопросе нескольких дней, — возможно ли это (урегулирование конфликта. — Прим. ред.) осуществить в течение следующих нескольких недель. Если да, мы участвуем. Если нет, тогда у нас есть и другие приоритеты. Со стороны США мы уже три года, потратив миллиарды долларов, поддерживаем Украину. Но сейчас мы подошли к моменту, когда у нас есть и другие направления, на которых нужно сосредоточиться», — заявил госсекретарь на пресс-конференции в Париже.

Предупреждение, очевидно, адресовано Украине. Рубио упомянул затраченные на нужды Киева средства, но не сказал ничего типа «если Россия не согласится, мы введём самые суровые санкции против неё», как поговаривали ранее американские чиновники.

Как уточнил позже CNN, ссылаясь на свои источники, глава Госдепартамента транслировал позицию Трампа, у которого нет «безграничного терпения к тем, кто тянет время и играет в игры», а процесс урегулирования продвигается вовсе не так, как ему хотелось.

Американская сторона, безусловно, хочет поставить точку в этой непростой истории как можно скорее, но если бы это произошло до конца апреля, то было бы просто идеально. Близится рубеж 100 дней правления Трампа, традиционно на этой отметке подводят первые итоги работы главы государства, к тому же он сам отвёл такой же срок для достижения результатов по украинскому направлению.

Удастся ли это сделать? Верится очень слабо. Учитывая, что Киев даже мораторий на удары по энергообъектам в течение месяца соблюсти не смог, о полноценной остановке боевых действий пока речи быть не может.

Всё это проходили, знаем. Украина использует паузу для перевооружения армии и с пополненными арсеналами дальше пойдёт в бой. Так что Россия на перемирие не купится.

Кроме того, ключевое значение, как сказал спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который отвечает за работу с Москвой на украинском треке, будет играть статус пяти регионов, вошедших в состав РФ (включая Крым).

Дальнейший ход переговорного процесса будет зависеть от того, согласится ли на это Владимир Зеленский. Отказывать Украине в членстве в НАТО и смягчать санкции против России можно и без него. При этом США по-прежнему не готовы предоставлять Украине никаких гарантий безопасности.

Спустя несколько часов после выступления Рубио, уже вечером 18 апреля, ситуацию наконец прояснил сам Трамп. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, президент сказал, что не хочет говорить о возможности полного выхода США из переговоров по Украине, поскольку верит, что удастся добиться мирного урегулирования конфликта.

Однако при этом он назвал причину, почему Вашингтон может пойти на такой шаг: «Если по каким-то причинам одна из двух сторон сделает это очень сложным, мы просто скажем: «Вы дураки, вы глупцы, вы ужасные люди». И мы просто откажемся от этого. Но, надеюсь, нам не придётся этого делать».

А если США всё-таки выйдут из переговорного процесса, то продолжат ли оказывать Украине военную помощь? От ответа на этот вопрос американский президент ушёл.

Стоит напомнить, что он уже ставил на паузу и всю военную помощь, и предоставление разведывательных данных, после чего ВСУ столкнулись с новыми проблемами на фронте.

Трамп вновь повторил, что есть хорошие шансы решить проблему, и договоренности по урегулированию конфликта идут к развязке.

Действительно ли это так, увидим на следующей неделе, когда, как сообщает France Presse, в Лондоне состоится следующая встреча представителей этих же пяти стран.