В последнее время в сети с увлечением обсуждаются новые откровения Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

Иван Шилов ИА Регнум

Оказывается, между 1989 и 1990 годами над советской воинской частью в Сибири пролетал НЛО — по классике, в форме тарелки. Якобы в него попала ракета, объект упал рядом с частью, но оттуда успели спастись пять существ гуманоидного типа с большими головами и огромными глазами.

Та самая разновидность гуманоидов, что десятилетия мозолила глаза телезрителям «Секретных материалов», прочих «сенсационных расследований» и городских легенд.

В позднем Советском Союзе, судя по отчету ЦРУ, пришельцам явно не понравилось. Они слились в единый светящийся овал, который засвистел, вспыхнул и обратил 23 наблюдавших за этим солдат в каменные столбы.

Позднее останки НЛО и окаменевших военнослужащих отправили в закрытый подмосковный НИИ, избегая каких-либо официальных заявлений.

ЦРУ узнало об этом из украинской газеты «Тернопольский вечерник», опубликовавшей в 1993 году материал со звонким названием «Космическая месть». Причем авторы сами не фантазировали, а лишь перепечатали шокирующий факт из канадского таблоида Canadian Weekly World News.

А он, в свою очередь, уверял, будто бы после отставки Михаила Горбачева ЦРУ получило целую кучу архивных файлов КГБ, среди которых нашли 250-страничный отчет об этом нападении НЛО. С картинками, свидетельствами выживших, схемами и фотографиями.

Правда, оказалось, что история не была никогда засекреченной и изначально появилась на свет из источников, близких к ЦРУ.

Причем, появившись в потоке других шокирующих «свидетельств» о пришельцах и необъяснимых явлениях, она практически не привлекла внимания. В первую половину 1990-х в Восточной Европе было немножечко не до того.

ЦРУ и Ковчег Завета

В конце марта американские разведчики делились с аудиторией не менее захватывающей историей, но за основу взяли другую фантастическую вселенную.

Они «раскрыли» примерное местонахождение легендарного Ковчега Завета, в котором, согласно Библии, хранились Десять заповедей, помещенные туда Моисеем многие тысячи лет назад.

Для «решения загадки» Управлению пришлось привлечь значительные силы. В 1980-х агенты ЦРУ проводили эксперименты совместно с экстрасенсами и, не называя им конечной цели, давали примерные координаты местонахождения некоего объекта.

Вся деятельность опиралась на легенду о том, что священный артефакт вывезли на территорию Эфиопии и спрятали в одной из местных церквей.

Во внимание приняли и точку зрения отдельных ученых о том, что изначально Ковчег Завета хранился во внутренней комнате древнего Иерусалимского храма, откуда исчез во время вавилонского разграбления в 586 году до нашей эры.

Так вот, один из экстрасенсов определил, что ЦРУ ищет сундук, внутри которого — другой сундук, а сама «цель» сделана из дерева, золота, серебра и украшена шестикрылым ангелом. Находился этот сундук (в форме гроба) где-то на Ближнем Востоке, так как в его видениях «вокруг ходили люди, говорящие по-арабски».

Неизвестно, повлиял ли на агентов и экстрасенсов образ Харрисона Форда из вышедшего в 1981 году фильма Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Однако в дальнейшем экстрасенсы, участвовавшие в этом проекте, якобы сотрудничали с разведкой для точного определения координат той или иной цели на расстоянии.

Почему сию замечательную программу свернули, науке не знает до сих пор. Но теперь, по крайней мере, американский интерес к Ближнему Востоку вкупе со стремлением избороздить его вдоль и поперек обретает дополнительный смысл.

ЦРУ и марсиане

Еще в 2024 году появилась информация о том, что армия США сорок лет назад использовала экстрасенсов, пытаясь доказать, что на Марсе была жизнь.

Мужчины и женщины, обладающие паранормальными способностями, использовали «дистанционное видение», чтобы наблюдать за Красной планетой и искать свидетельства существования цивилизации в прошлом. В итоге они нашли даже дороги и огромные памятники, напоминающие египетские пирамиды.

Не обошлось и без очередных фантастических теорий о человеческой расе, населявшей Марс миллион лет назад и погибшей от стихийных бедствий и резкого изменения климата.

Широкой популярности тема в Америке не получила: тогда, в конце года, все готовились к Рождеству, и редактору стоило бы опубликовать как раз легенду о Ковчеге Завета. Ну, чтобы наверняка.

Документы по убийству Кеннеди

Создавать дутые сенсации из ничего стало в США буквально видом спорта. В январе Национальный архив выполнил предвыборное обещание Дональда Трампа «рассказать всю правду» об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди и вывалил на восторженную публику более 80 тысяч страниц рассекреченных документов.

Впрочем, в бумагах оказалось мало нового. По-прежнему рассказывалось про слежку за Ли Харви Освальдом, считающимся убийцей Кеннеди, непричастности советской разведки, а также о таинственном звонке в одну из американских газет с обещанием «больших новостей» в течение 25 минут (спустя это время Кеннеди и убили).

Всплыла информация о том, что в 1962 году Объединённым комитетом начальников штабов США прорабатывался план по созданию повода для военного вторжения США на Кубу. Действовать предлагалось под чужим флагом, совершив против американских граждан несколько терактов, а затем обвинив в них кубинские власти.

Хотели и корабль в Гуантанамо взорвать, повторив инцидент, который привёл к войне США с Испанией в 1898 году. И теракты во Флориде планировали со взрывами в общественных местах и убийствами кубинских беженцев. И желали сбивать гражданские самолеты параллельно с диверсией на собственной военной базе (ничего не напоминает?).

Президент Кеннеди все эти предложения категорически отверг.

В итоге оказалось, что первая порция документов гуляла по Интернету уже давно, еще одна часть была и так рассекречена ранее, а ключевые вопросы, касающиеся таинственного убийства, так и остались вопросами.

«Борцы за свободу слова»

Для кого-то это вбросы, а для кого-то выполнение предвыборных обещаний. Дональд Трамп, еще только собираясь выкинуть демократов со всеми вещами из Белого дома, клялся, что расскажет американскому народу правду, которую от него давно утаивали.

Обещания, несомненно, сыграли определенную роль в повышении его популярности, так как многие жители республиканских штатов питают нежные чувства к самым разным теориям заговоров и городским легендам.

Правда, ни одна заявленная «сенсация» всерьез таковой не стала. Как из-за того, что информация не содержала в себе ничего нового, так и из-за откровенно хайповых тем и использования странных источников, явно не заслуживающих доверия.

Зато команда Трампа получила право говорить о себе как о «борцах за свободу слова», ничего при этом не потеряв. Ведь мало для кого является секретом, что файлы перед рассекречиванием еще раз проверяют, чтобы избежать распространения данных, которые могут угрожать национальной безопасности в настоящем.

Кроме того, публикация откровенной чуши ощутимо бьет по имиджу ЦРУ, где трамписты с момента своего воцарения в Вашингтоне ведут активные чистки.

Ну, а что касается рядового американца, то его уши получают новую порцию фантастической лапши, которая наполняет реальность тревожностью и неуверенностью.