На днях спецслужбам Иордании удалось сорвать большой куш. На северо-западе страны был вскрыт и ликвидирован подпольный цех по производству ракет и беспилотников. В руки Главного разведывательного управления (GID) попало 16 человек. Скандал обнажил уже, на первый взгляд, забытые проблемы Иордании.

Иван Шилов ИА Регнум

И пока одни ищут заказчиков за рубежом или среди опальных политических движений, другие устремляют взгляд на королевский двор.

Подальше от всех

По данным властей, заговорщики планировали атаки с использованием ракет и беспилотников, а также в обилии запасались взрывчатыми компонентами для их начинки, включая пластичную взрывчатку C4 и SEMTEX-H.

Причем они явно не были дилетантами — обнаруженные в подпольных цехах боеприпасы явно были созданы инженерами, знакомыми с последними тенденциями в области ракетостроения.

Производственную линию развернули на северо-западе страны, подальше от любопытных глаз.

Оценить реальные масштабы производства не представилось возможным — часть имущества подпольщики успели уничтожить до того, как иорданские силовики пошли на штурм.

Однако почти нетронутым оказался арсенал из нескольких свежепроизведенных ракет. Как минимум одна из них была полностью оснащенной и готовой к запуску.

И хотя дальность полета изъятого боезаряда оценивается скептически — буквально в десяток километров — непосредственная близость производств к иорданско-израильской границе кратно повышала риск удара по приграничным поселениям и блокпостам израильской армии с территории королевства.

Обвинили ХАМАС

Оперативники GID не спешат раскрывать все карты, и об итогах рейда распространяются весьма обтекаемо. На официальной пресс-конференции было заявлено, что заговорщики находились «под колпаком» с 2021 года, а активные мероприятия против них начались еще в прошлом году.

Ликвидация «ракетной фабрики» стала финальным этапом многолетней операции. Национальная принадлежность задержанных также не раскрывается. Сообщается лишь, что большинство заговорщиков были мусульманами, а некоторые из них проходили подготовку в Ливане.

Впрочем, даже этих обрывочных данных оказалось достаточно, чтобы соседи Иордании сделали собственные выводы. Израильская пресса, прознавшая о скандале в числе первых, назвала владельцами разгромленной подпольной фабрики членов ХАМАС, зацепившись, по всей видимости, за ливанские поездки заговорщиков.

Причем израильтяне бросили Амману в лицо «перчатку», обвинив власти в «закрывании глаз» на деятельность эмиссаров враждебных сил на своей территории, а проживающих здесь палестинских беженцев — в подготовке новых ударов по территории еврейского государства.

Впрочем, подобными откровениями отметились преимущественно оппозиционные медиа. Правые СМИ Израиля, лояльные правительству, предпочли подать тему максимально размыто и без далеко идущих выводов.

Оно и понятно: Иордания по-прежнему рассматривается израильским правительством как одно из перспективных мест переселения жителей сектора Газа. Однако Амман видит в больших палестинских поселениях скрытую угрозу стабильности страны, и не спешит идти на сделку.

Портить самому себе дипломатическую игру, дополнительно раздувая напряженность между королевским двором и палестинскими общинами, официальный Тель-Авив не хочет.

Возможная «подстава»

Версия о ХАМАС, пусть и является основной, но далеко не единственной.

Сами иорданцы с большей охотой возлагают ответственность на группировку «Братья-мусульмане»*. Правда, звучит эта версия из уст гражданских чиновников, правоохранители однозначного ответа не дают.

Версия кажется вполне стройной. Тем более, что представители группировки (до недавнего времени являвшиеся в королевстве серьезной политической силой) уже несколько раз разными способами пытались сбросить с трона короля Абдаллу II.

А в 2020 году официальный Амман и вовсе вынудил «Братьев-мусульман»* прекратить деятельность на территории Иордании, чем нанес им публичное оскорбление.

С тезисом о вовлеченности этой организации в заговор солидарны и в Египте. Правда, Каир балансирует между израильской и иорданской трактовкой событий, напоминая, что и ХАМАС в свое время возник как отдельная ячейка в составе «Братьев»*, но со временем пути двух сил разошлись.

А с началом гуманитарного кризиса в Газе между вчерашними союзниками начались трения. Сегодняшние протесты в Газе раскачивают в том числе сторонники «Братьев-мусульман»*, а «контрразведка» ХАМАС как минимум трижды рапортовала об арестах агентов влияния группировки в анклаве.

В этой связи египетские силовики считают скандал с ракетами попыткой подставить ХАМАС и еще больше усложнить его положение.

Опальный принц

Скандал всколыхнул иорданское общество, став самым крупным за последние несколько лет.

Тем более, что в официальном пресс-релизе спецслужбы назвали целью сорванного заговора «нанесение ущерба национальной безопасности, хаос и разрушения внутри королевства». Так что силовики прямым текстом говорят о том, что целью гипотетических ракетных атак был совсем не Израиль.

В кулуарах впервые с 2021 года новь зазвучало имя опального принца Хамзы ибн Хусейна, младшего брата иорданского короля и до 2004 года — наследника престола.

Хамза уступил место в очереди сыну короля Хусейну ибн Абдалле, но, как считают многие царедворцы, был уязвлен стремительным возвышением племянника.

Иные говорят и о том, что Хамза опасается репрессий после гипотетической кончины августейшего брата, который уже несколько раз жаловался на проблемы со здоровьем.

Именно брата короля считают главным бенефициаром неудачного переворота 2021 года. Тогда конфликт между монаршими особами удалось погасить довольно быстро, и принц избежал публичных обвинений в организации мятежа, хотя часть его приближенных и попала в заточение.

Однако с того момента за каждым его шагом пристально следят иорданские спецслужбы, а сам он остается узником «золотой клетки» и почти не покидает родного дворца за исключением редких публичных церемоний двора.

Нынешний акцент в заявлениях иорданских правоохранителей на событиях 2021 года является для Хамзы тревожным сигналом. Не исключено, что скандал будет использован противниками опального принца для его дальнейшего оттеснения от двора и окончательного лишения каких-либо притязаний на престол.

И здесь не столь важно, кого иорданские правоохранители объявят «владельцем» ликвидированной подпольной фабрики — ХАМАС или «Братьев-мусульман»*. В случае, если будет обнаружена даже косвенная связь с принцем, его «золотая клетка» вполне может стать железной.

*Террористическая организация, запрещенная в России