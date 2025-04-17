В США на фоне глобальной нестабильности почти незаметно идут судьбоносные процессы в сфере высшего образования. Администрация Дональда Трампа объявила настоящую войну самым престижным американским университетам.

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Они и так за последние годы погрязли в бесконечных политических скандалах. А теперь же кризис образования в США помогает раздувать и новая политическая власть в Вашингтоне.

Сразу после инаугурации Трамп со своими советниками начали оказывать давление на колледжи Лиги Плюща, объединяющей элитные учебные заведения Америки.

Поводом для этого стали бесконечные пропалестинские протесты, которые накрыли кампусы американских университетов с осени 2023 года., т.е. с начала войны Израиля с ХАМАС. На пике в них участвовали сотни тысяч студентов по всей Америке, лужайки перед многими университетами были оккупированы палаточными лагерями критиков Израиля и сторонников Палестины.

Республиканцы, возмущённые происходящим, стали таскать президентов крупных колледжей на слушания в Конгрессе. Там им приходилось оправдываться и пытаться усидеть сразу на двух стульях.

С одной стороны, в любом американском университете царит очень либеральная атмосфера — как среди профессуры, так и среди студентов. Отторгать их всех не хочется.

Но при этом нет желания и оказываться под давлением общественного негодования, вызванного бесконечными беспорядками на кампусах.

На фоне разгорающихся политических и культурных войн руководство многих университетов стало быстро меняться.

Ушла в отставку сначала глава Колумбийского университета, а затем и президент Гарварда. В диссертации последней ещё и обнаружился плагиат. Посвящена же была работа «чернокожей власти», которая должна бросать вызов «белому патриархату». То есть даже такую идеологизированную диссертацию не удалось написать без кражи фактуры из других источников.

Обстановка в колледжах стабильно ухудшалась с 2023 года. Но центробежные процессы резко ускорились с приходом к власти Трампа.

Тот первым делом начал перекрывать федеральные гранты университетам. Речь идёт о многих миллиардах долларов, без которых колледжам — даже самым обеспеченным — придётся очень нелегко.

Показательным примером здесь является Гарвард, имеющий колоссальный эндаумент-фонд в 53 миллиарда долларов.

Однако львиная доля этих средств уже зарезервирована под текущие нужды университета, и трогать их запрещено уставом Гарварда. В итоге в бюджете учебного заведения образуется дыра в 700 миллионов долларов, закрывать которую нечем.

Придётся сокращать какие-то образовательные программы, увольнять преподавателей и повышать стоимость обучения. Хотя многие курсы Лиги Плюща и так уже недоступны для обычного американца.

Долгое время для элитных американских колледжей ключевым источником дохода являлись иностранцы, которые готовы были платить любые деньги за принадлежность к престижному образованию в США. Однако и этот аттракцион невиданной щедрости может вскоре закончиться.

Белый дом уже угрожает университетам вроде Гарварда лишением лицензии на предоставление образовательных услуг иностранцам. Более того, республиканцы требуют лишать студенческих виз многих уже обучающихся в Америке студентов, которые, например, участвовали в пропалестинских протестах или беспорядках в поддержку БЛМ.

Заодно закрываются и известные грантовые программы для обучения в США.

Команда Трампа представила свой проект бюджета Госдепартамента на следующий год, который будет утверждаться до октября. В нём урезаются расходы Госдепа сразу в два раза и в том числе убирается финансирование программы «Фулбрайт», которая предоставляла иностранцам по восемь тысяч грантов на обучение в американских колледжах.

Прогрмма действовала с 1946 года и использовалась как инструмент мягкой силы США. Очень многие политики вроде бывшего британского премьера Риши Сунака успели отучиться в Штатах по этой программе.

Но сейчас окружение Трампа старается побыстрее демонтировать механизмы мягкой силы, в эффективность которых оно в общем-то и не верит. Поэтому уничтожается и агентство USAID, и многие иноагентские ресурсы в виде американских госмедиа. Трампу ближе «грубая сила» вроде военного давления или угрозы тарифов.

Заодно сворачиваются и студенческие программы, которые в Белом доме видят ещё одной лазейкой для мигрантов как-то в обход закона переезжать на территорию США.

Причём в этом плане республиканцы надеются одним выстрелом сразу убить двух зайцев.

Это не просто борьба с миграцией, но и возможность создать проблемы в американском высшем образовании. Правые в США давно рассматривают его как инструмент «промывания мозгов» молодого поколения, которому навязывается либеральная и расово-гендерная повестка. Теперь же они действуют исходя из большевистской логики — «чем хуже, тем лучше».

Чем быстрее удастся доломать образовательную систему, тем раньше на её руинах можно будет построить нечто новое.

Отдельные университеты вроде Колумбийского уже пошли на уступки администрации Трампа и начали корректировать свою образовательную политику.

Другие — например, тот же Гарвард — пока обещают судиться с Белым домом и не хотят идти на попятную. Но в любом случае последствия нынешней перетряски сферы высшего образования США станут для всех колледжей очень серьёзными.

Уже наблюдается серьёзное падение числа абитуриентов, которые не готовы платить колоссальные деньги за «привилегию» оказаться в эпицентре культурных войн.

В Гарварде сокращение количества поступающих составило порядка 15-17%. К тому же далеко не всем хочется затем полжизни расплачиваться по своим студенческим долгам. Их общий размер приближается к 2 триллионам долларов.

При этом всегда есть альтернативы в виде не самых дорогих университетов, пусть и менее престижных, а также ремесленных школ, аналога профтехучилищ.

Сказывается и настрой многих работодателей, которые обещают принципиально отказываться брать на работу выпускников с дипломами Лиги Плюща.

Администрация Трампа же надеется, что нынешний кризис позволит им очень серьёзно переформатировать все учебные курсы. Они хотят полностью избавиться от «воукизма» в колледжах.

Вместо этого внедряется новая доктрина «гражданского образования», в рамках которой хотят вернуть преподавание истории и политики США в патриотическом ключе.

Правда, подавляющее большинство тех же профессоров истории или политической науки придерживаются либеральных взглядов, и им такой подход явно не нравится.

Например, с 2020 года в американском образовании активно внедряется так называемый «проект 1619». Он предлагает рассматривать всё американское прошлое через призму расизма и угнетения меньшинств. А само летоисчисление вести с 1619 — года привоза первого чернокожего раба в Северную Америку.

Сейчас от такого либерального ревизионизма своей истории сторонники Трампа хотят отказываться.

Впереди наверняка ещё массовый исход всех недовольных образовательной реформой Трампа, на смену которым республиканцы хотят набрать преподавателей консервативных взглядов. Но для этого понадобится усугубить нынешний кризис системы образования, чтобы обеспечить отток старых кадров и их замену.

Но уже и так уровень доверия американцев к своему образованию обвалился до рекордно низкого уровня в 28%.

Это будет иметь далеко идущие последствия — ведь американские университеты всегда эффективно использовать в рамках продвижения интересов США вовне. Но в условиях нынешнего раскола страны колледжи Америки, включая самые престижные, ждёт очень быстрая деконструкция.

Выиграть же теперь смогут те страны, кому удастся стать новым центром притяжения абитуриентов со всего мира, заняв позицию США в международном образовании.