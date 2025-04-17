Украинскому бюджету катастрофически не хватает денег на содержание страны, но это общеизвестный факт. Куда более интересный вопрос, как эту проблему власти намерены решать, ведь после расформирования USAID, замазывавшего американскими средствами дыры в финансах, положение стало особенно шатким.

Иван Шилов ИА Регнум

Европа, выделявшая деньги щедрой рукой еще год назад, тоже начала быстро поджиматься, испуганная «тарифной войной» Дональда Трампа, и выделяет деньги все более неохотно. Тем временем, поступления от налогов снижаются из-за состояния экономики, а расходы на ведение военных действий только растут.

С начала 2025 года минобороны Украины перевыполняет план расходов. Основной причиной является покупка боеприпасов, для чего они стали использовать финансирование, предусмотренное для выплаты денежной поддержки военным. Поэтому, как предполагает украинское издание «Экономическая правда», власти вынуждены увеличить расходы более чем на 200 млрд гривен, иначе военнослужащие останутся без зарплат.

В 2024 году Украина уже находилась в такой ситуации.

Тогда дефицит средств на оборону достиг полтриллиона гривен, и чтобы его покрыть, парламенту пришлось принять решение о повышении налогов для всех граждан.

А раз это работает — почему не повторить? Заглянуть еще разок украинцам в прохудившиеся кошельки — где и что еще завалялось. Поэтому свежее, оригинальное решение — «налог на старые туфли», как его успели окрестить в сети. Если его примут, украинцы будут вынуждены платить налоги с продаж в интернете даже своих персональных вещей, и не обязательно новых.

Первой об инициативе сообщила нардеп Нина Южанина. По ее словам, Государственная налоговая служба уже с 1 марта начала получать данные о денежных переводах на счета людей, продающих что-либо через интернет. По словам Южаниной, под колпак фискалов могут попасть не только бизнесмены, но вообще все, и придется платить с полученной от реализации товара суммы 23% налога — 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора.

«Если человек продал туфли своего выросшего из них ребенка за 200 гривен, то из них должен заплатить в бюджет 64 гривны и еще обязан подать годовую декларацию о доходах», - приводит пример Южанина.

Среди сервисов, которые уже (хотя закон еще не вступил в силу) передают данные в налоговую — популярные платформы OLX (аналог российского «Авито»), «Новая почта» (нечто, похожее на СДЭК), Prom и другие.

Первая среди них — самая известная доска частных объявлений, имеющая филиалы и в других странах. Здесь любой желающий, просто зарегистрировавшись, может продать или купить любую вещь — от детских подгузников до автомобилей; от губной помады до самолетов.

По данным самого сайта, на платформе размещается более 13 миллионов объявлений. Ежемесячный трафик — 25 млн пользователей: каждый второй украинский интернет-пользователь заходит на OLX. Основанная масса продаваемых вещей — бывшие в употреблении.

Конечно, есть и профессиональные продавцы товаров, сделавшие из своей страницы персональный магазин — на платформе много товаров, связанных с коллекционированием, здесь продается всякая военная амуниция и снаряжение. В том числе (а может и в первую очередь) краденная из волонтерских поставок и непосредственно из армии.

OLX Объявление о продаже детского бронежилета на популярной «барахолке»

Люди скупают одежду в секонд-хендах и после выставляют на онлайн площадках, в надежде получить немного денег на жизнь. Или те, кто покупает что-то мелкое в Китае, например носки, аккумуляторы или солнечные очки по акции, и после выставляет уже в розницу с небольшой наценкой.

Но в основном здесь продают то, что уже не нужно — детские вещи, вышедшую из моды, надоевшую или просто ставшую не по размеру одежду и обувь, старую электронику и гаджеты и т.д. То есть то, что дает пусть и небольшую, но временами весьма нужную поддержку бюджета семьи в непростое время.

Продающая набор детских колготок и маек мама, конечно, будет счастлива узнать, что она вдруг получила статус предпринимателя и теперь за ношенные ее детьми вещи нужно будет заплатить налог или получить штраф — от 17 000 до 85 000 гривен.

После разразившегося в сети скандала налоговая заявила, что не штрафует граждан за продажу личных вещей в интернете.

«Одноразовая или нерегулярная продажа личных вещей не является нарушением налогового законодательства. Только систематическая продажа однотипных товаров может считаться предпринимательской деятельностью», — уверяют в службе.

Однако же, согласно украинскому законодательству, любое лицо, систематически получающее доход от продажи товаров, должно зарегистрировать статус физлица-предпринимателя. При этом закон не определяет конкретного количества сделок. По существующей налоговой практике считается, что более трех подобных транзакций в течение года — это уже признак регулярной деятельности.

То есть, продав детские сандалии, коляску и кроватку в течение года, человек автоматически обретает статус бизнесмена со всеми вытекающими последствиями. При этом, как отмечает налоговый консультант Михаил Смокович, налоговая так и не объяснила, как именно должны декларировать доходы граждане, продающие свои личные вещи на платформах типа OLX.

«Раньше работало молчаливое правило: «получаешь небольшие суммы на карточку — тебя никто не трогает». Потому что налоговики не имели доступа к твоим счетам. Но теперь ситуация меняется», — отмечает Смокович, и это, по сути, всегда было основой общественного договора.

Народ не мешает властям воровать, а власти закрывают глаза на мелкие махинации граждан.

Теперь этот договор грубо нарушен: налоговая буквально требует доступ ко всей банковской информации граждан, которые за долгие годы сформировали свою параллельную экономику. Скажем, если взять площадки, ориентированные на разного рода антикваров и коллекционеров, таких как Violity и Reibert, то на них сидит очень много профессиональных продавцов.

Здесь покупают и продают монеты, марки, посуду, предметы искусства, униформу, запчасти к оружию и само оружие (разумеется, легальное). Военные и околовоенные тащат с фронта всё, что можно продать — от битых касок до снарядных ящиков. Кто-то специализируется на складских вещах, кто-то гоняет всякий оружейный обвес из-за границы.

Скупщики товара черных археологов и они сами вываливают в продажу тысячи артефактов всех эпох. Все они привыкли к большой свободе. А теперь даже для обмена одного оловянного солдатика на другого понадобится заплатить 20% стоимости — после вступления закона в силу.

Еще хуже выглядит ситуация с «Новой почтой». Это одна из самых бурно развивающихся служб доставки писем, посылок и бандеролей. Она дороже государственной почты, но приобрела популярность, открыв множество отделений даже в сёлах.

Отправить или получить посылку для многих стало гораздо проще, чем дойти до большого супермаркета, и это тоже стало немаловажной частью неформальной торговли на цифровых платформах. Отчего её и заставили передавать данные в налоговую.

Но в данном случае это не так важно, поскольку, открыв отделения в 14 странах мира, «Новая почта» фактически стала средством коммуникации для семей, разделенных войной и границами разных стран. Через нее сотни тысяч беженцев отправляли и получали документы, личные вещи, множество необходимых мелочей, которые забыли или не смогли взять в спешке отъезда.

Но в новой логике, если получатель ничего не платит при получении посылки, он должен помнить, что она имеет назначенную стоимость, которая будет выплачена в случае потери груза. То есть, условная бабушка, которая отправляет теплые вещи своей внучке в Варшаву, ставит 1000 гривен оценочной стоимости за куртку, перчатки и лыжные штаны. А это уже тянет на финансовую махинацию: у бабушки нет кассового аппарата, она претендует на деньги, следовательно, должна заплатить штраф.

То есть, атака государства идет на тихое большинство, пытающееся выжить в непростых условиях качающейся экономики — кто как может, продажей личных вещей, китайских наклеек на бамперы или самодельных табуреток. Это не Амазон, где торгуют фирмы, это проявление народной экономики, эквивалент бартера, которую народ сам по себе, втихаря от власти пытается создать. Запустив руку в эту область, государство покушается на внутреннюю свободу маленького человека.

Малый бизнес пока ищет лазейки, как «пропетлять» при новом законе. Глава общественной организации SAVЕФОП Сергей Доротич, популярный комментатор темы выживания предпринимателей, говорит, что они уже начинают постепенно замещать почтовую доставку курьерской, ранее развитой очень слабо. «Опасаются, что почтовые операторы также станут передавать данные о продажах, поэтому ищут альтернативу».

Но бабушка вряд ли сможет нанять такого курьера. И все что ей останется — или ехать с чемоданом самой, или оставить ребенка без зимних вещей.

Практика свободной микроторговли присуща всем странам. Развалы и стихийные рынки, где можно купить старую вазочку, пластинку или книгу, можно встретить почти в любой точке Европы. И страна с таких продавцов налоги не берет: ни с развалов в Париже на берегу Сены, ни с продажи джинсов на e-bay.

Это вне интересов государства, позволяющего мелкие вольности своим гражданам.

Отсутствие такой отдушины, возможности заработать дополнительную копейку помимо зарплаты, может иметь только негативные последствия. Закрыв её, власти надеются на получение дополнительной прибыли на закупку снарядов, выполнения директив МВФ и наполнения бюджета.

Но в результате получат социальное недовольство, рост бартера и прямых продаж — за кэш, из рук в руки. Как в каменном веке, к которому Украина движется быстрее, чем в Европу.