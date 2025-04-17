В апреле 1945 года болгарский Противотанковый легион СС (созданный еще в сентябре годом ранее) решил, наконец, вступить в войну. Но сначала это никак не получалось (поскольку кандидат-офицер Мичо Златков организовал заговор), так что в бой с Красной армией те болгарские эсэсовцы, которые не сбежали по дороге, вступили 6 мая.

Иван Шилов ИА Регнум

А 7-го уже воевать закончили, спели песню, расстреляли двух дезертиров и пошли сдаваться в плен американцам.

Эта удивительная история понадобилась в качестве вступления для того, чтобы понимать: болгары всегда умеют выбрать неожиданный момент и принять удивительное для всех решение.

Именно так они поступили и с оборудованием для атомных реакторов, которые Украина уже объявила своими, триумфально провозгласив скорую достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. Как сообщало ИА Регнум, буквально в феврале текущего года Верховная рада одобрила покупку российского оборудования, оставшегося от недостроенной болгарской АЭС «Белене», за $1,1 млрд.

Соответствующий законопроект поддержали 190 депутатов правящей партии «Слуга народа» и ряд других фракций. Что «оппозиция» тут же объявила «великим атомным воровством».

«Эти деньги можно было отправить на армию, но Миндич и Галущенко решили иначе», — возмущенно сообщил по данному поводу депутат-соросёнок Ярослав Железняк, имея в виду «кошелек Зеленского» в первом случае и министра энергетики Украины — во втором.

О планируемой сделке глава НАЭК «Энергоатом» Пётр Котин рассказал ещё весной прошлого года. По его словам, достройка необходима в целях компенсации потерь электроэнергии с Запорожской АЭС, перешедшей под контроль России осенью 2022 года.

Тогда Котин предполагал, что сделка будет заключена к июню, однако отмечал стремление Болгарии повысить стоимость оборудования с начальной цены $600 млн. И нужен был один реактор, но болгары уперлась — или два, или ни одного. Так что взяли оба.

Упомянутый выше Галущенко немедленно обратил всё это в подвиг, хотя по старинной украинской традиции, демонстрировал позорный недуг: этот же персонаж (всю жизнь работавший юристом, а не атомщиком) в 2022 году пафосно объявил про окончание «эры создания атомной генерации по советской технологии». Поскольку «Энергоатом» тогда подписал контракт на строительство двух энергоблоков с американской компанией Westinghouse, известной тем, что она ничего построить не может

Когда стало понятно, что в 2027 году (как предусматривал план) никаких достроек на ХАЭС не будет, а электричество нужно уже сейчас, пламенные патриоты наступили на горло своей песне и пошли на поклон в Болгарию. Представьте, как это было морально нелегко — ведь и ядерное топливо пришлось бы покупать тоже российское.

Global Look Press/ARL АЭС «Белене»

А теперь Болгария заявила, что оборудование Украине не продаст. Как заявил председатель провластной партии «БСП-Объединенные левые» Атанас Зафиров: «Я провел переговоры с нашими партнерами и лично с Бойко Борисовым (лидер партии ГЕРБ, неоднократно бывший премьер-министром Болгарии. — Прим. ред.), и у нас есть общее решение о судьбе двух реакторов для АЭС «Белене». В том, что они не будут проданы. Это решение поддерживают все партии в правительстве».

Как пояснил Зафиров, в нынешних условиях роста мировых цен на электроэнергию Болгария должна сделать ставку на развитие собственной ядерной энергетики, а не избавляться от нужного оборудования. Что, по его мнению, является стратегически важным шагом, учитывая рост цен на электроэнергию в мире.

Болгария должны быть энергетически независима!

И это осознание, пришедшее к болгарским политикам, поражает не меньше решимости легиона СС из 1945 года, поскольку строительство АЭС «Белене», от которой остались ценные запчасти, было остановлено трижды.

Первый раз — в 1990 году из-за трудностей с финансированием и протестов населения.

Второй раз — в 2012 году, хотя в 2005-м была достигнута договоренность о завершении строительства станции российским «Атомстройэкспортом» и подписан контракт на 6,4 млрд евро. 600 млн евро за уже поставленные реакторы были получены обратно через Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже.

Премьер-министром тогда был все тот же Борисов, теперь осознавший важность энергонезависимости.

Наконец, третий раз — в 2021 году, когда София приняла решение перенаправить поставленное «Росатомом» оборудование для возведения нового реактора на действующей АЭС «Козлодуй».

А в 2002 и 2006 годах Болгария закрыла первые четыре блока АЭС «Козлодуй», выполняя условия присоединения к Евросоюзу. И вот теперь начинается самое интересное.

Все болгарские метания связаны с той же проблемой, что теперь и на Украине: электричество нужно, а самое дешевое электричество дает только атомка. Безальтернативно. Поэтому надо было увеличивать мощности (хотя, заметим, запрещенные ЕС реакторы ВВЭР-440 до сих пор успешно работают на Ровенской АЭС).

Выбор «Атомстройэкспорта» был очевидно правильным, поскольку весь атомпром Болгарии — советский, топливо поставляла российская корпорация ТВЭЛ, и развитие проверенных технологий — вопрос безопасной эксплуатации.

Но тут, как и в нашей истории, болгары сдались в плен американцам. Всё та же легендарная компания Westinghouse, которая явно имеет мощных лоббистов, точно так же, как на Украине, заставила покупать топливные сборки своего производства. И снова точно так же принудили соглашаться на постройку реактора по их технологии.

Только мы ведь уже говорили о важном навыке Westinghouse: подписывать контракты, но ничего не строить. Поэтому с 2012 года Болгария получила прекрасное ничего. И постоянно размышляла о том, как бы использовать российское оборудование, чтобы получить хоть что-то.

Решение продать его Украине объясняется просто: купили за 600 миллионов, продали за миллиард. А на вырученные деньги можно было взять что-то поновее в США.

RLuts Хмельницкая АЭС

Вот только эпохальное решение Верховной рады вовсе не означало, что деньги придут.

«Их на закупку реакторов никогда не было. Начинал эту аферу министр энергетики Герман Галущенко с уверенностью, что деньги на это выделят европейские партнеры. Когда они отказались, речь зашла о кредитовании, но и банки не захотели разделить риски проекта, который, вероятно, никогда не завершится. Уже в конце прошлого года было ясно, что деньги нужно искать в бюджете и без повышения тарифов для населения дело с места не сдвинется»,— поясняет один из ветеранов «атомной» журналистики Украины, обозреватель «Зеркала недели» Игорь Маскалевич.

В общем, шедшие два года переговоры вполне очевидно зашли в тупик, и, продлив их до марта 2025-го, в апреле болгары передумали.

В конце 2024 года компания «АЭС Козлодуй — новые мощности» подписала договор на строительство седьмого и восьмого энергоблоков с международным консорциумом, в который вошли наша любимая Westinghouse и южнокорейская Hyundai Engineering & Construction. Но лепить их будут из российских комплектующих, поскольку, как оказалось в итоге, кроме них ничего в реальности не существует.

Зато Westinghouse, крутящая всеми как цыган солнцем, получает и с Болгарии, и с Украины, которые выглядят в той ситуации настоящими братушками. Только по несчастью.

И здесь совершенно необходимо напомнить, что в 2014 году в рамках украино-российского партнерства планировалась достройка пресловутых третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС — и они уже могли быть запущены в эксплуатацию на все том же оборудовании, только без всех этих невероятных, космических масштабов сложностей.

То же самое касается и Болгарии, но за неё пускай отдувается Бойко Борисов.