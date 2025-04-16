«Зеленский совершает второй демарш. В свое время он уже дергал и пинал спящего медведя. Чем это закончилось — общеизвестно. Теперь он решил пощипать перья белоголового орлана? Может, кому-то это кажется смелым. Но, по-моему, это «смелость» идиота, готового на спор помочиться на высоковольтный кабель»,— так обрисовал продление Верховной радой военного положения за три недели раньше положенного срока известный украинский политолог Кость Бондаренко.

Иван Шилов ИА Регнум

На протяжении последнего месяца предводитель Украины более чем дерзко атакует Трампа, демонстрируя ему разными способами, какое тот ничтожество.

Очевидно, что после всем известной перепалки в Белом доме Зеленский не покаялся и категорически отказывается следовать любым предложениям, ведущим к необходимости прекращать стрельбу и договариваться о другом формате отношений. Но не просто отказывается, а открывает «второй фронт» — теперь уже против США, с которыми любимый спикер Офиса президента — народный депутат Марьяна Безуглая уже предложила разорвать дипломатические отношения.

14 апреля пересидевший свой демократический мандат уже больше чем на год президент Украины дал обширное интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS. Формально — это эмоциональная исповедь. По сути — тщательно продуманная атака на администрацию Трампа, выстроенная как обвинения и шантаж.

Зеленский больше не просит — он давит на совесть американского избирателя через центральный телеканал: «Приезжайте, посмотрите на убитых детей. А потом решайте, поддерживать нас или нет». А если не дадите оружия — вы соучастники, Трамп оправдывает Путина, США — «те, кто начинает верить российским нарративам», а с Россией переговоры вести нельзя.

То есть украинские политтехнологи решили повесить на Трампа моральную ответственность за продолжающуюся войну и берут его «на слабо» через эмоции опытного актера, который трагически вещает в эфир:

«Посмотрите на людей, гражданских, на воинов, на больницы, на церкви, на детей — разрушенных или убитых. Приезжайте и поймите, с кем вы имеете дело. Мы ничего не будем готовить. Это не будет театр с актерами на улицах. Просто приезжайте».

При этом Зеленский демонстрирует, на чем выстроен весь фундамент нового украинского мифа, который уже много лет диктует линию государственной политики, а закладывается в сознание гораздо дольше. «Есть агрессор — и есть жертва. Россия — агрессор, а мы — жертва».

Базовая установка этого комплекса — мы ни в чём никогда не виноваты, виноват всегда кто-то другой, не дающий жить «нормально». Начиная еще с Майдана, победа которого стала возможной благодаря постоянному, целенаправленному убийству людей, чья жертва стала «священной», этот приём повторялся многократно и всегда работал.

В теории должен был сработать и при попытке «на понятиях» раскрутить Америку и дальше вкладываться в войну, которая перестала быть ей выгодна. Но не сработал.

Трамп вполне ожидаемо обрушился на телеканал, напомнив, как программа 60 Minutes и раньше на него клеветала, за что получила судебный иск, а сейчас не посрамила гордое имя манипулятора и мошенника. И предложил Федеральной комиссия связи (FCC) наложить на CBS максимальные штрафы за противоправное поведение.

Выглядит это, кстати, очень смешно, поскольку именно в таком же стиле действовал украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, постоянно прессовавший минимальные проявления оппозиционности. Желание Зеленского, чтобы Америка была ближе к Украине, исполнилось. Только немного не так, как он хотел.

Причитания о жертвах Украины стали удобным поводом, чтобы начать новую фазу атаки на главных врагов текущей администрации — Демократическую партию США и медиакартель, который, по мнению Трампа, прикрывал подлог выборов 2020 года и продвигал Джо Байдена.

Но раз атака провалилась, упорный киевлянин зашел с фланга.

Ускоренное голосование за продление военного положения в 15-й раз и почти за три недели до истечения предыдущего срока — способ показать Трампу большую дулю. Смотри, планета, ему не удалось добиться мира между Украиной и Россией до истечения ста дней на посту президента. Он неудачник!

А тут еще оптимистичные заявления спецпосланника Стива Уиткоффа и подготовка встречи Трампа и Путина в пределах одного месяца. Могучая Украина показывает, что ей никто не в силах противостоять — мировая политика «киевоцентрична», и её судьба решается волей одного человека на улице Банковой.

Кроме того, остановка мобилизации является одним из двух публично озвученных Россией условий для согласия на перемирие (второе условие — прекращение поставок западной помощи Украине). То есть из Киева прямо дают понять, что это условие точно выполняться не будет, Зеленский отдавать власть не намерен, и только он контролирует ситуацию в стране.

Естественно, Верховная рада законопроект о продлении мобилизации на 90 дней проголосовала почти единогласно, против был только один нардеп — Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) из фракции «Евросолидарность», и один «слуга народа» благоразумно воздержался. Потому что в отношении крепостных народных избранников модель шантажа, не сработавшая с США, действует штатно: руководство парламента начало угрожать тем, кто не проголосует, и называть их «российскими консервами».

А они, в свою очередь, нажатием кнопки продлевают свое добровольное заточение на галерах: если военное положение действует до августа, то самый ранний срок, когда могут пройти выборы с учетом положенных по закону 90 дней на президентскую кампанию, это ноябрь. Но и тогда его можно продлить под разными предлогами, даже если война завершится, и до следующего года точно никаких выборов не будет.

Ну это в теории и при условии, что с Зеленским и его подручными ничего не случится. Поскольку в таком случае военное положение можно досрочно отменить.

Но пока все дружно жмут на кнопки, понимая, что в противном случае рискуют жизнью, здоровьем и имуществом. Просто потряс всех своей оппозиционностью экс-президент Порошенко, попавший под пресс персональных санкций. В своем канале он написал такие пронзительные строки о том, как он выполняет преступные приказы, но скрепя сердце и с болью в измученной душе:

«Сейчас вносится очередное продление военного положения. Мы точно знаем, что его нужно голосовать! Но почему за месяц до истечения? Мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима. Узурпация власти не может быть сегодня целью».

Но никто не хочет рисковать, не зная точно, договорятся ли США с Россией, о чем конкретно и как будут воплощать свои договоренности в жизнь. То, что известно: идет жесткое обсуждение сделки о недрах, и американцы от своих главных требований не отступают (фактическое признание уже оказанной Украине помощи в качестве долга перед Америкой).

Трамп уже пригрозил Зеленскому «большими проблемами», если тот откажется подписывать договор. Что это будут за проблемы, он не уточнил, но, по слухам, Вашингтон готовит санкции против ближайшего окружения президента Украины, его «кошельков» и карательного аппарата, включая, конечно, и правую руку — Андрея Ермака.

Последнее жесткое решение — отказ поставлять Украине оружие даже за деньги, о чем сообщила газета Bild, комментируя ответ Трампа на предложение Зеленского купить Patriot и ракет к ней на 50 миллиардов долларов.

«Знаете, он (Зеленский) всегда хочет покупать ракеты. Но, послушайте, если вы начинаете войну, вы должны знать, что можете её выиграть. Нельзя начинать войну против противника, который в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст вам ракеты», — весьма издевательски ответил Трамп на вопрос о возможности такой продажи.

Но пока это всё мало влияет на непростую ситуацию. А она как на живую нитку сшита возможностью Зеленского расправиться со всяким, кто попытается ему перечить сейчас.

Предательство станет массовым, когда поступит однозначный сигнал «с этим — всё».

В частности, как утверждает нардеп Александр Дубинский, тщетно шлющий из СИЗО лучи добра вашингтонским товарищам, «мимо санкций пытается пропетлять Арахамия (руководитель фракции «Слуга народа». — Прим. ред.) за счет своего давнего сотрудничества с ЦРУ, и предлагает крышу тем, кто отвернется от Зеленского и Ермака. Готовность предать уже заявили Татаров (зам. главы ОП по взаимодействию с силовиками и уголовной юстицией. — Прим. ред.) и Малюк (глава СБУ. — Прим. ред.)»

Якобы Арахамия пытается «продать» их Штатам как гарантов передачи власти, хотя, учитывая одиозность указанных фигур, далеко не факт, что кто-то захочет их купить. И, как предполагают источники ИА Регнум, рабочим вариантом развития событий может стать физическое устранение Зеленского и захват власти руками тех, кого он считает своей опорой и надеждой, — созданных под контролем тех же Штатов боевых отрядов вроде «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выросшего уже до размеров армейского корпуса.

Это будет чисто внутренним украинским делом, к которому вообще никто посторонний не причастен. Как обосновать — слова найдутся.

В любом случае «роль личности в истории» дошла не просто до края, а давно его переступила. История висит буквально на одном волоске. И только этот самый волосок никак не осознает, насколько он тонок и сколь временны таинственные сдерживающие обстоятельства, не позволявшие до сих пор перерезать его одним движением руки.