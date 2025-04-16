В начале апреля МИД Германии выпустил очень спорный «документ», который надолго останется позорным пятном на репутации германского дипломатического ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Тогда в руки журналистов газеты Berliner Zeitung попала секретная инструкция германского МИД, в которой говорится, что «официальные представители России и Беларуси не приветствуются на памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения Берлина и Бранденбурга от нацистской Германии».

В инструкции содержалась рекомендация к земельным, муниципальным и районным властям не направлять приглашения российским или белорусским дипломатам и даже выпроваживать незваных гостей, применяя силу, если это необходимо.

Документ являлся строго конфиденциальным, и получателей убедительно просили следить за тем, чтобы он не стал достоянием общественности.

Как ни крути, запрет, исходящий от побежденных, чьи предки присягали на верность Адольфу Гитлеру и сражались в нацистской форме, и направленный в адрес потомков победителей, освобождавших Германию от нацизма, — это не преступление. Это гораздо хуже. Это ошибка.

И было бы наивным думать, что политические оппоненты не воспользуются возможностью использовать столь очевидный промах главы МИД ФРГ Анналены Бербок против нее самой.

То, что российские медиа небезосновательно обвинили ее в латентном нацизме и попытке руководить государственной вертикалью в стиле пресловутого советского «обкома партии», — вполне понятно и не вызывает удивления.

Однако то, что возмущение секретным циркуляром германского МИД сегодня выразили власти Бранденбурга, региона, где происходили основные сражения в битве за Берлин в 1945 году, — вполне четкий и недвусмысленный сигнал, следующий изнутри немецкого общества и части властных элит.

То, что русофобии в Германии подвержены далеко не все, а лишь незначительная часть политического мейнстрима, было очевидно уже давно. Представители культурной элиты страны еще в 2022 году писали открытые письма в адрес германских властей, где возмущались идиотскими попытками «отмены» российской культуры в Германии.

9 мая 2024 года у Мемориала советским воинам-освободителям в Тиргартене в одном ряду с венками от посольств России, Белоруссии, а также других бывших советских республик и общественных организаций стояли венки от берлинских муниципалитетов Берлин Митте и Берлин Панков. С благодарностью советским воинам, отдавшим свои жизни за освобождение немецкой столицы от нацизма.

Сина Шёнбрунн, член парламента земли Бранденбург от СДПГ, сегодня утром в эфире «Радио Берлин-Бранденбург» (RBB) также раскритиковала письмо германского МИД. Шёнбрунн сказала, что считает это письмо «совершенно абсурдным».

Она может понять обеспокоенность министерства иностранных дел попытками «инструментализации» мемориальных мероприятий Россией, однако считает «нелепым» исключать представителя страны, которая хочет почтить память своих убитых соотечественников: «Нашей главной заботой сегодня должна быть память о погибших».

«Вы не можете отстранить высшего представителя страны от чествования своих соотечественников… это абсурд», — подчеркнул заместитель районного администратора Фридеманн Ханке (ХДС).

Ссылка министерства, которое до сих пор возглавляет Анналена Бербок, на внутренние полномочия, по мнению политика, — «какой-то бред»: «Не может быть целью дипломатии выставить за дверь высшего представителя страны».

Этот факт убедительно свидетельствует о том, что даже в ряду немецких политических элит далеко не все готовы поддерживать накал антироссийской истерии, последовательно разжигаемой германским МИД, пытающимся создать видимость единого антироссийского консенсуса внутри Германии. Которого на самом деле нет и в помине.

Ну а что же простые граждане?

Как оказалось, они вполне солидарны со здравомыслящими политиками Берлина и Бранденбурга. Например, в комментариях к выступлению Сины Шёнбрунн на сайте газеты Die Welt, ни разу не замеченной в симпатиях к России, глас немецкого народа был по отношению к Анналене Бербок очень некомплиментарным.

«Сотни тысяч молодых солдат из Советского Союза и Германии рисковали там своими жизнями ради своей страны, и многие из них погибли. Возможно, министр иностранных дел напишет, что она сделала для своей страны за последние четыре года».

«Когда речь идет о поминовении погибших и павших на войне, маргинализация и разделение, которые очень любит практиковать моральная элита партии «зеленых», должны быть оставлены в стороне».

«Эта упрямая идеология со стороны министерства иностранных дел, возглавляемого «зелеными», просто постыдна».

«Те, кто не проявляет уважения к мертвым, конечно же, не проявляют уважения к живым. И сами не заслуживают уважения».

«То, что делает наш главный дипломат, просто позорно. Вплоть до последней секунды».

«Есть ли у Бербок хоть какое-то представление об истории и совесть? Эта женщина потерпела катастрофическое фиаско в министерстве иностранных дел. Ее давно следовало уволить, учитывая ее профнепригодность и нанесенный ею Германии ущерб, который трудно будет компенсировать».

Одним словом, вердикт, вынесенный Анналене Бербок и ее политике во главе МИД ФРГ ее соотечественниками под конец министерской каденции, оказался совсем не комплиментарным.