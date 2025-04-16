На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на форуме в турецкой Анталье. И его выступление вызвало самый настоящий фурор.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Анталийском форуме Сергея Лаврова назвали дипломатической рок-звездой. Что творится в зале — не передать ни словами, ни фотографиями. Люди стоят в несколько рядов, сидят на полу, несмотря на трансляции в интернете, хотят лично присутствовать», — рассказывала представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, это «логичный результат провалившейся «изоляции». За что байденоиды боролись, на то и напоролись».

По сути, от министра ждали базовой позиции России в отношениях с Соединенными Штатами. Российско-американские переговоры проходят так стремительно, что эксперты попросту не успевают отслеживать изменения позиций сторон. И Лавров ожидания оправдал.

Одним из главных моментов его выступления было разделение США и Европы. Разделение, в частности, ментальное. «Президент США Дональд Трамп понимает гораздо больше о том, что происходит, чем любой европейский лидер, за исключением Венгрии и Словакии», — заявил российский министр.

Отчасти это заявление можно рассматривать как реверанс Трампу. «Дональд Трамп очень любит, когда про него говорят, что он лучше всех все понимает. Он понимает, что это не так, но успешно играет роль такого зазнавшегося старика, который требует к себе уважения», — объясняет ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

И это отнюдь не банальная лесть, а часть нового дипломатического этикета. Как верно отмечал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, мы вернулись к принципам дипломатии XIX века — то есть к личному взаимодействию между монархами.

В рамках которой крайне важно комплиментарно относиться друг к другу. Евросоюз этого не понимает (поэтому его лидеры постоянно оскорбляют Владимира Путина), а Трамп понимает. Поэтому регулярно отвешивает комплименты российскому президенту.

Однако в то же время это еще и реальная констатация факта. Хозяин Белого дома действительно лучше других понимает происходящее, поскольку мыслит в совершенно иных категориях, нежели ЕС. Более практичных.

«Президент США не заинтересован, в принципе, в экспансии западного сообщества. Изначально и на протяжении долгого времени он считал, что экспансия Запада, универсализация Запада и расширение Запада являются вредной политикой, которая только подрывает американские национальные интересы в их узком понимании, а не продвигает их. Европейцы же думают ровным образом наоборот. Они заинтересованы в экспансии западного сообщества и в конфликте с Россией», — поясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

И поскольку Трамп не видит нужды в постоянной культурной и ценностной экспансии, то он готов работать с теми, кто отказывается принимать американский образ мысли и придерживается своих собственных ценностей.

При условии, конечно, наличия у этих игроков субъектности (чего, по мнению хозяина Белого дома, нет у Европы) и отсутствия стратегических противоречий в национальных интересах с американскими (которые, опять же по мнению Трампа, есть у Китая).

«Администрация Трампа отличается от предыдущих администраций тем, что она, судя по всему, готова считаться с российскими интересами. И не только с их наличием, а еще и с тем, что российские интересы могут отличаться от американских. То есть готова искать компромисс и сохранять конструктивное взаимодействие, несмотря на все различия», — продолжает Дмитрий Суслов.

Отсюда и разница во внешнеполитических приоритетах. По мнению Дмитрия Суслова, Трамп не считает важным и полезным продолжение конфликта с Россией. Напротив, он хочет завершить конфликт с Россией для того, чтобы переориентировать американские ресурсы на Китай и попытаться ослабить российско-китайское партнерство. Европа же пытается ему помешать.

Пытается — и это второй тезис — потому, что готовится к войне с Россией. «То, в чем они преуспели, — это разжигание напряженности и ремилитаризация Европы, включая Германию, несмотря на то, что экономическая и социальная ситуация там ухудшается. Но все «усилия» этого евроатлантического сообщества сосредоточены на подготовке к новой войне. Германия вместе с Францией и Великобританией возглавляют этот «процесс», — пояснил российский министр.

Отчасти потому, что их руководители пытаются сохранить свою власть. «Эти пугалки угрозами со стороны России нацелены на сохранение власти нынешними европейскими элитами, на предотвращение их окончательного полного политического банкротства и на сохранение единства Европейского союза. Сегодня Европейский союз консолидируется именно на антироссийской основе», — заявил Дмитрий Суслов.

Отчасти потому, что там действительно верят в придуманные ими же «агрессивные планы России». По словам Дмитрия Суслова, на сегодняшний день превалирующий нарратив в Европе состоит в том, что если Россия не потерпит поражение в войне на Украине, то война РФ и Европы будет практически неизбежной.

Мол, Россия на Украине не остановится, проводя якобы имперскую политику и стремясь восстановить империю в границах Советского Союза или Российской империи.

«Поэтому они говорят, что затягивание войны на Украине необходимо для того, чтобы отложить войну против России. Если война на Украине закончится быстро, то и война с Россией тоже приблизится», — резюмирует Дмитрий Суслов.

А сейчас Европа к этой войне не готова. «Тамошние лидеры понимают, что война закончится разрушением Европейского союза. И речь тут не только о распаде, но и о том, что европейские страны окончательно уйдут на обочину цивилизации», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Отсюда и агрессивная линия ЕС в украинском вопросе.

Третьим важным тезисом российского министра было заявление о сути противоречий по украинскому конфликту. «Мы не про территории, а про проживающих там людей», — заявил Сергей Лавров.

Казалось бы, тут глава российского МИД противоречит спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу, заявлявшему о том, что главной проблемой урегулирования сейчас являются как раз территории. Вошедшие в состав России ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, которые по итогам конфликта не только должны физически контролироваться Москвой в их административных границах, но и признаны российскими в мире.

Однако по факту российский министр американскому спецпосланнику и не противоречит.

«Лавров говорит о том, что Россия озабочена проблемами людей, а не территорий. Людей, которые проживают на этих территориях. Людей, в интересах которых нужно признание данных территорий за Россией. В том числе и потому, что Москва озабочена положением русскоязычных, правами проголосовавших на референдуме за вступление в состав России», — поясняет Дмитрий Суслов.

Об этом и говорил министр Лавров. «Мы слушаем тех людей, которые проголосовали на референдуме за присоединение к России, чтобы восстановить все свои права, которые принадлежат им по международному праву и по истории, по справедливости», — заявил российский министр.

И у него есть все основания беспокоиться — ведь глава киевского режима Владимир Зеленский призывает, по сути, выгнать проголосовавших на другие территории России. То есть прогнать со своей родной земли.

Украинские же нацисты регулярно совершают преступления против русскоязычных и русскомыслящих граждан, не говоря уже о гражданах России. Следственный комитет тщательно фиксирует все эти случаи, возбуждая уголовные дела.

Лавров аргументирует необходимость возврата территорий для защиты прав людей такими словами, которые понятны Западу.

То есть, проще говоря, защищает российские интересы понятным для западной публики нарративом приоритета прав человека. Нарративом, который поставлен американцами и европейцами во время бомбардировок Югославии и Ирака. Нарративом, которому им противопоставить нечего.