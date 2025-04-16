Эхо ближневосточных конфликтов порой отзывается в других регионах самым неожиданным образом. На сей раз его «услышали» в Европе, где правоохранители отчитались о вскрытии масштабной сети нелегальных поставок комплектующих для беспилотных аппаратов (БПЛА).

Иван Шилов ИА Регнум

Теневая схема, служившая интересам ливанской «Хезболлы», охватила половину Европы: одних только выявленных компонентов хватило бы на создание целой воздушной армии. Однако, как показали последующие события, в поле зрения властей попало далеко не все.

Тайные тропы

Впервые европейские правоохранители обратили внимание на подозрительное движение компонентов для производства БПЛА в середине 2024 года. Тогда в испанской Каталонии был зафиксирован подозрительно большой скачок спроса на покупку предметов, связанных с авиамоделированием.

Спрос был рожден выходцами из Ливана и мелкими компаниями, созданными на Ближнем Востоке и в Африке 2–3 года назад. Это натолкнуло правоохранителей на мысль, что они имеют дело с организованной схемой «Хезболлы». Дальнейшие «контрольные закупки» только укрепили эту убежденность.

В течение следующего полугода связные «Хезболлы» были арестованы не только в Испании, но также во Франции, Германии, Бельгии и Великобритании. Правда, как выяснилось позже, среди участников схемы были не только ливанцы-шииты, но и несколько христиан из стран ЕС, а также трое турок.

По наводке задержанных впоследствии были обнаружены тайники в нескольких городах Италии и Франции, где хранились готовые к отправке грузы. Турецкие же «склады вооружений», о которых твердили сразу несколько фигурантов, на поверку оказались пустыми.

Тем не менее, даже обнаруженного оказалось достаточно, чтобы всколыхнуть общественность. Среди конфискованных предметов в большом количестве обнаружились системы электронного наведения, пропеллеры, бензиновые и электрические двигатели, а также материалы для изготовления корпусов и крыльев.

Изъятых компонентов хватило бы для сборки нескольких тысяч беспилотников, способных нести взрывчатку.

Конечно, большинство из них, с высокой долей вероятности, «сгорело» бы в попытках преодолеть систему ПВО Израиля, однако перегрузило бы ее, открыв дорогу для ракетных ударов.

Много разных дронов на вооружении

Интерес «Хезболлы» к БПЛА не стал неожиданностью. Хотя движение долгое время использовало беспилотники для разведывательной работы, активное применение БПЛА в других локальных конфликтах (в частности, в Нагорном Карабахе) показало их высокую эффективность и заставило руководство заняться развитием арсенала.

Конфликт в Газе 2023 года движение встретило во всеоружии и активно применяло ударные дроны против израильтян.

Сегодня в арсенале «Хезболлы» есть как минимум пять моделей БПЛА, не считая кустарно собираемых FPV-дронов. Например, тяжелые беспилотники «DR3», переделанные из советских Ту-141 «Стриж»: их у движения насчитывается как минимум несколько десятков.

Правда, из-за большого веса и внушительных габаритов для запуска «DR3» требуются большие пусковые установки, заметные с воздуха. В условиях активной израильской разведки «Хезболла» предпочитает не рисковать оборудованием.

Куда чаще применялись БПЛА семейства «Абабил» (в частности, «Абабил-T») — с ними проиранские силы знакомы еще со времен Второй ливанской кампании (2006 год) и активно использовали их для ударов по израильской территории, а также после вторжения израильтян в Ливан.

Правда, слабым местом таких БПЛА является их скромная дальность применения (100-120 км). Поэтому в последнее время о запусках «Абабил» почти ничего не слышно: с новых позиций «Хезболлы» в приграничье «достать» интересные им цели на территории Израиля уже не всегда выходит.

Также в ходу «Шахед-136», «Каррар» и «Мирсад» иранского производства. Но из-за того, что их производство не локализовано в Ливане, большую часть единиц «Хезболла» получила из Ирана за счет полулегальных поставок.

Их использование чаще всего привязано к крупным акциям проиранской «Оси сопротивления», например, к совместным «операциям возмездия».

В общей сложности на счету «Хезболлы» как минимум несколько десятков массированных ударов БПЛА по израильской территории, а также пара точечных операций. Например, удары по порту Хайфа, где находится штаб элитных морских частей (ноябрь 2024 года) и по базе Глилот, используемой военной разведкой (август 2024 года).

А в октябре 2024 года ливанские шииты и вовсе влепили властям Израиля пощечину, атаковав с помощью беспилотника дом семьи премьера Биньямина Нетаньяху в Кейсарии. И хотя сам премьер в ходе акции не пострадал, «Хезболла» показала, что способна дотянуться до первых лиц страны даже малыми силами.

«Аккуратное прощупывание»

У скандала с «черным рынком БПЛА» есть еще одна примечательная сторона. В нем оказались замешаны израильские спецслужбы.

Моссад получил информацию о подозрительных поставках из Европы еще весной 2024 года — за несколько месяцев до инцидента в Каталонии — и попытался использовать собственные оперативные возможности для разгрома подпольщиков.

Тем более, что вскрытие столь масштабной сети позволило бы выйти на ливанских полевых командиров, координирующих поставки комплектующих для БПЛА на Ближний Восток, нанеся ущерб боеспособности «Хезболлы»

Сергей Корсун ИА Регнум

Однако Израиль решил начать не с европейских стран, где оформлялись заказы и комплектовались грузы, а с Турции, через которую якобы шел один из караванных маршрутов и где хранились готовые к поставке грузы.

Повод подозревать Анкару в тайной помощи «Хезболле» действительно был — особенно с учетом того факта, что на турецкой территории уже активно действовали эмиссары ХАМАС. Союзники по конфликту в Газе вполне могли работать сообща.

Израильская разведка забросила в страну группу специалистов, в задачи которых входило наведение справок «об отдельных лицах и компаниях с Ближнего Востока». Тель-Авиву было важно понять, насколько вольготно чувствует себя здесь «Хезболла», и какими рычагами давления на местные власти пользуется.

Однако попытка аккуратно прощупать Турцию обернулась скандалом. После ареста информатора из числа местных чиновников группа израильских шпионов была рассекречена и захвачена турецкими правоохранителями.

Анкара сочла инцидент началом «шпионской войны» с Израилем и отказалась от любого сотрудничества по делу о поставках. Участвовавшие в миссии агенты получили тюремные сроки.

Возможно, именно спешка израильтян привела к тому, что к лету 2024 года, когда правоохранители искали тайники «Хезболлы» по всей Европе, на турецких объектах не было обнаружено ничего криминального. Их могли опустошить заблаговременно, заметая следы.

Кроме того, как позже показала операция «Стрелы севера» в Ливане, вскрытие европейских складов не слишком испортило «Хезболле» условия игры. Движение активно применяло БПЛА, в том числе кустарные, для ударов по наступающим израильским частям и по территории еврейского государства.

Ежесуточное количество запускаемых ливанцами дронов удивило даже израильский генералитет. Все задавались вопросом: где «Хезболла» за короткое время смогла добыть столько комплектующих.

Правда, озвучить мысль о том, что «черный рынок БПЛА» в итоге все же выполнил свою тактическую задачу, вслух никто так и не решился.