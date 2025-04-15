Франсуа Байру стал третьим премьер-министром Франции, назначенным в 2024 г. Глубокий экономический, социальный и правительственный кризисы, которые переживает страна, создают ему массу трудностей в отправлении своих обязанностей. Ко всему прочему добавилась ещё одна проблема весьма деликатного свойства.

Иван Шилов ИА Регнум

14 мая Байру вызвали для объяснений перед парламентской комиссией, расследующей дело о насилии в отношении учеников частной католической школы в городе Лестель — Бетаррам. Как же замешан в этом деле глава французского правительства?

Лестель-Бетаррам расположен во французских Пиренеях. Население города — примерно 800 человек. Географическая и культурная близость с Испанией объясняет высокий уровень религиозности жителей даже сегодня. Но гораздо больше это было характерным в 1970–1990-е годы, когда и произошли интересующие нас события.

Расположенная в городе католическая средняя школа для мальчиков Нотр-Дам-де-Бетаррам была основана в 1837 г. Это престижное учебное заведение славится хорошим уровнем подготовки учеников, в связи с чем состоятельные родители и политические деятели региона стремятся отдать туда своих детей. Вместе с тем оно известно суровыми условиями содержания, а также жёстким отношением преподавателей и других работников заведения к учащимся.

Однако есть подозрение, что некоторые члены педагогического состава переходили черту, превращая суровость в физическое и даже сексуальное насилие. Подозревается, что подобная практика осуществлялась в течение нескольких десятилетий.

Всё началось с того, что в октябре 2023 года один из бывших учеников школы Ален Эскерр создал в соцсетях группу жертв насилия среди бывших учеников Нотр-Дам-де-Бетаррам.

Вскоре к ней стали присоединяться подписчики. Многие из них считали, что пережитые ими во время учёбы издевательства были единичными случаями, происходившими только с ними, и до сих пор хранили молчание.

На данный момент в полицию подано порядка 200 исков от бывших учеников этого заведения.

В них рассказывается о систематическом избиении, в том числе групповом, с круговой порукой, инициированном членами педагогического состава, и о практиках наказаний: оставление на ночь при минусовых температурах практически без одежды, одиночное заключение с лишением еды и питья на несколько дней и др.

Как показывают свидетели, иногда в качестве наказания учеников лишали возможности уйти на выходные домой, чтобы прошло время, за которое исчезли бы следы на теле от предыдущего насилия.

Некоторые ученики пытались рассказать родственникам о происходящем. Но это не всегда оборачивалось успехом.

Один из свидетелей рассказывает, что его религиозная семья обвинила его во вранье. Отец другого ученика, председатель родительского комитета, подал в суд в 1996 г., так как его сын потерял 40% слуха после ударов, полученных от одного из членов преподавательского состава в школе. Из-за солидарности педагогов и остальных родителей он вышел из комитета. А в 2019 году всё-таки получил компенсацию в 5000 евро от представителей Нотр-Дам-де-Бетаррам, признавших, что преподаватель превысил полномочия.

В феврале 2025 г. в парламенте Франции создали комиссию, которая разбирает «дело Бетаррам». Её члены уже заслушали 70 свидетельских показаний.

Самыми шокирующими и деликатными являются обвинения в сексуальном насилии, которое, как предполагается, осуществлял по отношению к ученикам один из преподавателей, отец Каррикар.

Первый иск об изнасиловании подали в 1998 г. Судья Кристиан Миранд, который вёл дело, говорит, что имел серьёзные основания думать об обоснованности претензий.

Однако местные власти и представители Ватикана вмешались в ход дела, добившись против воли судьи освобождения подозреваемого. Сразу после этого отец Каррикар улетел в Рим.

Миранд готовил дело для передачи в суд, тем более что в 1999 г. поступил ещё один аналогичный иск. Но в 2000 г. отец Каррикар, по официальной версии, покончил с собой, отрицая все обвинения. Тело похоронено на кладбище в Лестель-Бетарраме.

На основании документов осмотра тела у судьи Миранда возникли подозрения, что за отца Каррикара выдали другого усопшего. Но в эксгумации пока отказывают.

Странным в этом деле оказывается поведение Франсуа Байру.

В 1998 г. он был депутатом парламента от департамента По, где находится эта школа. Более того, сын Байру был в то время учеником Нотр-Дам-де-Бетаррам.

На слушании парламентской комиссии Кристиан Миранд рассказывает о встрече, которая состоялась между ним и будущим премьер-министром, в ходе которой тот подробно расспрашивал об известных судье деталях дела. Ряд других свидетелей показывают, что Байру пытались проинформировать об «инцидентах» в ходе его посещений этой школы как депутата.

Судя по показаниям, больше всего интересовало Байру, стал ли его сын жертвой подобного обращения. Но, узнав, что всё в порядке, будущий премьер принял участие в «заговоре молчания», предпочтя не выносить сор из избы.

Комиссии предстоит собрать и проанализировать имеющиеся факты.

Любопытно, что в связи с её работой были созданы специальные инспекции, посетившие как школу в Лестель-Бетаррам, переименованную в 2009 г. в Ле Бо Рамо, так и другие частные, в том числе католические, учебные заведения.

Инспекторы обнаружили наличие похожих практик обращения с учащимися. Это позволяет парламентариям говорить о тревожной тенденции в образовательной системе Франции.

Как бы то ни было, скандал, связанный с «делом Бетаррам», и в особенности факт возможного лжесвидетельства премьер-министра могут сильно пошатнуть его положение.

А очередная отставка главы правительства в хрупком положении страны может обернуться политической катастрофой.