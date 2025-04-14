На протяжении последних нескольких дней израильское правительство вынуждено искать подход к собственной армии. Излишне жесткая реакция на открытое письмо отставных военных летчиков, недовольных затяжной войной в Газе, спровоцировала появление аналогичных писем от других подразделений и даже спецслужб.

Иван Шилов ИА Регнум

И хотя эскалация идет преимущественно «на бумаге», не выливаясь в уличные протесты и саботаж, для израильского правительства колеблющаяся армия представляет куда большую угрозу, чем кажется на первый взгляд.

Письмо пилотов

«Первой ласточкой» имиджевого кризиса стало открытое письмо ветеранов и резервистов военно-воздушных сил Израиля, опубликованное на одном из национальных Интернет-порталов. Подписи под письмом поставили более 950 солдат и офицеров — преимущественно отставников, однако среди них нашлись и резервисты, а также контрактники.

Подписанты обрушились с критикой на правительство Биньямина Нетаньяху. По их мнению, затяжная война в Газе служит политическим и личным интересам израильского истеблишмента, а не интересам безопасности еврейского государства.

Более того, набирающая темпы операция «Сила и меч» в анклаве, которую израильское правительство стремится представить как финальный этап разгрома ХАМАС, в глазах отставников видится «отсроченной военной катастрофой». Поскольку ставит еще находящихся в Газе заложников на грань гибели, а также истощает военный резерв и повышает уязвимость Израиля перед внешними врагами.

Израильское руководство отреагировало на выпад в свой адрес неожиданно резко.

Менее чем через сутки после публикации письма начальник Генштаба Эяль Замир и командующий ВВС Томер Бар на совместном брифинге объявили об увольнении всех «смутьянов» с военной службы и из резерва. Более того, по заявлениям Бара, как минимум два десятка военнослужащих командованию ВВС «удалось вразумить», и те отозвали свои подписи.

Публичный разгром военных летчиков завершил сам Нетаньяху. Комментируя скандал, он назвал авторов письма «анархичной группой пенсионеров», которая финансируется из-за рубежа и расшатывает внутреннюю стабильность.

Цеховая солидарность

Несмотря на то что жесткая реакция властей в теории должна была в зародыше загасить брожения в армии, излишне эмоциональные выпады высших армейских чинов произвели обратный эффект.

За несколько дней воззвание военных летчиков поддержали представители всех ключевых родов войск. Общее количество подписантов открытых писем превысило три тысячи человек.

Наиболее многочисленными оказались представители десантных и пехотных частей (около тысячи человек), боевые водолазы из «Шайетет 13» (около 170 человек), ракетчики из спецподразделения «Моран» (120 человек), спецназовцы из группы «Шальдаг» (50 человек). Остальные подписанты выразили свою позицию обезличенно, не упоминая подразделений приписки.

Кроме того, под уже опубликованными воззваниями «вне зачета» подписались не менее 250 сотрудников Моссад (в большинстве своем под псевдонимами), около 150 военных медиков и несколько десятков офицеров радиоэлектронной разведки из «Подразделения 8200».

Несмотря на то что многие военные выразили гражданскую позицию как частные лица, совокупность их открытых писем вполне можно считать манифестом силового блока и первым признаком неудовлетворенности армии политикой властей.

Недовольны даже сослуживцы премьера

Конечно, возмущенные отставники — лишь малая часть активного резерва израильских вооруженных сил, совокупный размер которого превышает 500 тыс. человек. Тем не менее, их недовольство способно сильно повлиять на обстановку внутри страны, а также на внешнем контуре.

Критики премьера Нетаньяху отмечают, что инициированные им и его креатурой в Генштабе чистки резерва ослабляют национальные ВВС перед гипотетическим конфликтом с Ираном.

Официальный Тель-Авив не слишком верит в успех американо-иранских переговоров вокруг ядерной программы и готовится ликвидировать «иранское досье» силой, сделав ставку на авиаудар по ключевым объектам атомной инфраструктуры.

Правда, скептики отмечают, что после скандала с увольнением летчиков резерв ВВС ослаб и, если операция вдруг пойдет не так, имеющихся в оперативном доступе кадров может попросту не хватить.

Тревогу вызывает и изменение настроений в рядах элитных подразделений вроде контртеррористического отряда «Сайерет Маткаль», в рядах которого в свое время воевал сам Нетаньяху. Под открытым письмом подписалось около двадцати коммандос, включая бывших сослуживцев премьера.

В малых израильских спецотрядах сильно развиты идеи боевого братства, и любые попытки давить на отдельных военнослужащих «сверху» воспринимаются как вызов подразделению в целом.

И хотя «дворцовый переворот» в духе египетских «Свободных офицеров» правительству Нетаньяху точно не грозит, брожения в армейских рядах чреваты ослаблением электоральной поддержки правящей коалиции.

Битва за поддержку

Ослаблением контакта между властями и армией спешат воспользоваться оппозиционеры при погонах — экс-министр обороны Бени Ганц (лидер парламентской оппозиции), бывший глава НГШ Гади Айзенкот («Лагерь государственников») и отставной командующий элитными подразделениями ЦАХАЛ Яир Голан (альянс «Демократы»), чей тактический альянс называют «оппозицией генералов».

Они и раньше ругали Нетаньяху за ошибки при борьбе за заложников, а теперь получили возможность увязать собственную критику с позицией «армейских низов», заручиться их поддержкой. Некоторые военные летчики, уволенные после скандала, уже получили от оппозиционеров предложение присоединиться к их партийным акциям в поддержку заложников и даже стать их лицом.

У оппозиции есть повод торопиться с вовлечением уязвленных армейцев. Плановые выборы в Израиле намечены на октябрь 2026 года, однако не исключено и их досрочное проведение — коалиция уже несколько раз балансировала на грани утраты легитимности.

Тем более что замеры общественного мнения дают противоречивые сведения.

Согласно оценкам консервативного «14 канала», на гипотетических выборах правящая партия «Ликуд» по-прежнему лидирует и даже показывает небольшой прирост мандатов (контролируя до четверти Кнессета), в то время как возглавляемые военными партии «Лагерь государственников» и «Демократы» находятся в хвосте списка и могут в лучшем случае рассчитывать на десяток мест в общем зачете.

Еженедельная газета «Маарив» рисует иную картину. В ее опросах партия Нетаньяху получает в лучшем случае два десятка мандатов, а разрыв с оппозицией сокращается до минимума. Причем «оппозиция генералов», объединив усилия, вполне способна обойти «Ликуд».

С учетом постепенного дрейфа армии в сторону неприятия политики действующего правительства вероятность такого исхода заметно возрастает.