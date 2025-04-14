12 апреля делегации Исламской Республики Иран (ИРИ) во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи и Соединенных Штатов под руководством специального посланника Стива Уиткоффа завершили первый раунд переговоров в Маскате при посредничестве Султаната Оман.

Иван Шилов ИА Регнум

Стороны оценили итоги первой встречи с осторожным оптимизмом. Однако на фоне преимущественно пессимистических экспертных прогнозов, предварявших мероприятия, можно говорить даже об определенном успехе.

Президент США Дональд Трамп также охарактеризовал переговоры как успешные. «Я думаю, что все идет хорошо, ситуация с Ираном, я думаю, довольно хорошая», — сказал он.

Прямые переговоры для США и непрямые для Ирана

В целом нынешняя встреча в Омане может быть охарактеризована как «переговоры о переговорах» — стороны пока только пытаются прощупать позиции друг друга и настрой, а также сверить темы, которые можно будет начать обсуждать. Надо в первую очередь определиться, что именно должно находиться на переговорном столе и о чем следует начать договариваться, так как все предыдущие заявления и комментарии показывали широкую палитру того, что могут заявить и даже предъявить США и Иран друг другу.

В частности, Арагчи после своего отъезда из Маската заявил: «Сегодня мы очень близко подошли к основе переговоров» и дал понять, что предстоящая сессия, которую планируется провести через неделю, будет сосредоточена на обсуждении повестки дня переговоров с соответствующим графиком.

Также показательно, что делегации США и ИРИ собрались в одной гостинице в Маскате, но находились в разных помещениях, в то время как министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад Альбусаиди передавал сообщения между ними.

Как сообщил Аббас Арагчи иранским СМИ, всего состоялись четыре раунда обмена мнениями в течение двух с половиной часов.

Подобный формат размещения переговорщиков позволил каждой из сторон остаться при своём мнении по поводу формата встречи. С точки зрения американцев это были прямые контакты. Иранцы их по-прежнему считали непрямыми.

Для Ирана было принципиально показать, что Тегеран по-прежнему рассматривает односторонний выход администрации Трампа из ядерной сделки в период его прошлой каденции и введение новых пакетов незаконных санкций как вероломный и враждебный акт в отношении Исламской Республики.

Поэтому для самой возможности прямых переговоров иранская сторона должна была убедиться в конструктивном подходе Вашингтона и в его отказе от языка ультиматумов и требований односторонних уступок от ИРИ.

Теперь же, как пишет иранское Mehr News, американская делегация продемонстрировала тот самый «конструктивный» подход, а переговоры прошли в «позитивной атмосфере» и поэтому продолжатся на следующей неделе.

В свою очередь для США было важно объявить эти контакты прямыми. Администрация Трампа на свои «100 дней» срочно нуждается в демонстрации хоть каких-то успехов, и в данном случае прямые переговоры с Ираном могут быть преподнесены в качестве такового.

Значимости этой американской точке зрения придало то обстоятельство, что когда обе стороны покидали гостиницу, произошла их непосредственная встреча. Аббас Арагчи лично обменялся любезностями со своим американским коллегой Стивом Уиткоффом в присутствии Бадра бин Хамада. В то же время иранский министр подчеркнул, что «встреча в дверях» произошла «случайно».

Только ядерное досье и ничего лишнего

Тематика того, о чем могут вестись следующие раунды переговоров, возвращает нас к заявлениям Уиткоффа от 21 марта.

Тогда спецпосланник прямо заявил, что США стремятся к «программе проверки» для обеспечения того, чтобы ядерная энергетическая программа Ирана не была направлена на военные цели. Тегеран также выражал готовность к такому соглашению.

Однако затем подобная позиция Уиткоффа была опровергнута другими представителями администрации США, которые призвали к демонтажу ядерной инфраструктуры Ирана по примеру того, как это произошло в отношении Ливии.

EPA/ТАСС Первые полосы газет в Тегеране после переговоров США и Ирана. 13 апреля 2025 г.

Естественно, подобный сценарий считался унизительным и неприемлемым для Исламской Республики. После этого в адрес Тегерана посыпались угрозы о применении силы.

В то же время нынешний относительно успешный исход первого раунда консультаций говорит о том, что Уиткоффу при поддержке вице-президента Джей Ди Вэнса (которых считают главными «прагматиками» в отношении Ирана) удалось преодолеть сопротивление «ястребов» и произраильского лобби и убедить Дональда Трампа принять их подход.

Поэтому обмены сообщениями в Маскате касались исключительно «ядерного досье».

Следует особо подчеркнуть, что делегация США не стала выдвигать требований относительно ракетной программы Ирана и прекращения поддержки группировок «оси сопротивления», которые озвучивались ранее.

По сообщениям CNN, Соединенные Штаты уже пошли на некоторые уступки, чтобы начать переговоры, и Трамп готов подписать краткосрочное временное ядерное соглашение, основанное на «добросовестности», с «практически отсутствующими формальными механизмами мониторинга».

Это также было воспринято иранской стороной в качестве «конструктивного подхода», поэтому нельзя исключать, что на следующим этапе Иран и США согласятся на прямые переговоры. Пройти они могут как в Омане, так и в какой-либо из европейских стран. Возможно, у США и Ирана есть желание увидеть, как к процессу выработки новой сделки постепенно начали бы присоединяться европейцы.

Касательно ее возможных параметров озвученные иранские предложения включали в себя: ослабление санкций, в том числе и давления на китайские компании, которые покупают иранскую нефть; разблокирование доступа к иранским миллиардам долларов, замороженным за рубежом, а также сохранение Ираном возможности работать над программой мирного атома.

В обмен на это Иран готов вернуться к условиям сделки 2015 года, из которой Трамп вышел во время своего первого срока, касающихся уровня обогащения урана.

Согласно иным источникам, кроме названных выше позиций, Иран предложил Соединенным Штатам концепцию безъядерного Ближнего Востока, которая должна в себя включать и соответствующий отказ Израиля от ядерного оружия и соответствующих исследований.

Израиль против

Для Ирана на нынешних переговорах было также важно добиться уважительного отношения Соединенных Штатов к Исламской Республике. Это является вопросом международного престижа ИРИ.

В Иране крайне негативно воспринимают отказ СБ ООН и ведущих государств осудить Трампа за односторонний выход из сделки и переход к политике конфронтации с Ираном, самым наглядным примером которого было убийство одного из ведущих военных командиров КСИР Касема Сулеймани.

Поэтому, хотя Тегеран и был готов к диалогу с Вашингтоном, но только на равных.

В то же время, несмотря на это, в Иране не все верят в искренность желания США заключить новую сделку.

Как сообщил ИА Регнум хорошо осведомленный иранский источник, который пожелал остаться анонимным, «опыт показывает, что американцы не хотят соглашения» и «ястребы» смогут вновь убедить Трампа в своей правоте. Также, по мнению иранского чиновника, позиция Израиля вызывает в Тегеране обеспокоенность.

Очевидно, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху не смирится с продвигаемой американскими прагматиками сделкой, которая оставит Иран с его баллистическими ракетами в качестве угрозы для Израиля. Для радикального сионистского правительства лишь массированный удар, способный вывести из строя все системы иранских вооружений, направленные в сторону Тель-Авива, будет считаться приемлемым.

Поэтому от Израиля в Иране ожидают любых провокаций.

Из комментариев израильских аналитиков и экспертов также становится очевидным, что нынешний расклад на Ближнем Востоке начинает складываться не в пользу Израиля. А президент Трамп, видимо, нашел в себе силы обуздать Нетаньяху, принять переговоры США с Ираном как должное и смириться с этим.

Об этом, скорее всего, и шла речь на переговорах президента США с израильским премьером в ходе визита последнего в Вашингтон 8 апреля, но деликатная специфика этого диалога заставила оставить его за пределами озвученной информационной повестки.

В частности, Дэн Дайкер, президент Иерусалимского центра безопасности и иностранных дел, заявил, что Израиль считает, что пришло время действовать. Особенно после того, как Иран осуществил серию прямых ударов по Израилю в 2024 году. «Израиль не видит больше места для переговоров», — сказал Дайкер изданию The Media Line.

По его мнению, текущий дипломатический трек с Исламской Республикой Иран является продолжением давней войны обмана, которую ведет Иран.

Израильтянин считает, что иранцы слишком рады вбить клин между Израилем и Соединенными Штатами, как они это сделали во время Обамы.

«Израильтяне глубоко скептически относятся к тому, что дипломатия может добиться успеха, особенно если результат будет похож на иранскую ядерную сделку 2015 года», — сказал Дэнни Цитринович, научный сотрудник Иранской программы Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве.

Он подчеркнул, что Израиль может оказаться загнанным в угол, если новое соглашение существенно не демонтирует ядерную инфраструктуру Ирана.

В связи с этим представитель ИРИ, пожелавший не называть себя, обратил внимание ИА Регнум, что в этих условиях особую роль приобретает позиция России и Китая.

Их задача — продолжать убеждать американцев в том, что настало хорошее время восстановить сделку и снять санкции в противовес давлению со стороны Израиля, которое очевидно продолжится.

«Иранская политика в ядерной программе ясна. Мы дали и можем предоставить гарантии того, что наша программа мирная и будет мирной, и мы уверены, что нет никаких оснований считать по-другому», — подчеркнул иранец.

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Если администрация Трампа действительно приняла подход, ориентированный на урегулирования проблем, с целью ограничить и более тщательно контролировать возможности Ирана по обогащению урана, то, вероятно, в будущем возможен значительный прогресс.

В настоящий момент риск военного столкновения между Ираном и США значительно снизился, хотя возможны и израильские провокации. Но пока, кажется, у Тель-Авива нет рычагов, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу. Удары по Ирану в одностороннем порядке могут вызвать ярость лично Трампа, от которого можно ожидать любых непредсказуемых последствий, и это крайне большой риск для Нетаньяху.

В письме, которое президент США отправил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в прошлом месяце, Трамп чётко обозначил двухмесячный срок для достижения взаимопонимания. Неизвестно, что произойдет, если стороны за два месяца не успеют договориться, и изменится ли позиция США с благожелательной на вновь конфронтационную.

Тем более мы пока не знаем, какие собственно предложения по поводу ядерной программы Ирана сделают американцы и насколько они будут отличаться от иранских.

С другой стороны, многие наблюдатели интерпретируют позицию по поводу двух месяцев как-то, что США не обязательно настаивают на немедленном заключении всеобъемлющего соглашения, которое положит конец спору, длящемуся десятилетиями, но потенциально откроет путь к временным мерам, которые могут выиграть время для дальнейшей дипломатии.