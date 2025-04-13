Датское королевство сообщило, что хочет обзавестись большим количество морских мин, чтобы можно было «засеять» ими свои прибрежные воды.

Иван Шилов ИА Регнум

Но Дания такая не одна. Еще несколько лет назад большую партию мин приобрела Эстония, а сейчас эстонские парламентарии хотят разрешить своему флоту топить суда, показавшиеся им «подозрительными».

Позиция этих стран имеет большое значения для России, ибо Эстония вкупе с Финляндией могут попытаться закупорить для российского флота, базирующегося в Кронштадте, вход на Балтику, а Дания — выход из неё.

Обновление флота

Дания в рамках «оборонной стратегии» НАТО закупит несколько сотен морских мин для усиления возможностей страны во внутренних водах. «Это имеет решающее значение в свете нынешней ситуации в области политики безопасности», — сообщил Министр обороны королевства Троелс Лунд Поульсен.

В свою очередь, начальник военно-морского командования Дании Сорен Кьельдсен добавил, «морские мины дают стратегическое преимущество в плане контроля и защиты датских вод». Этот вид оружия, как подчеркнул Кьельдсен, «создает эффективный вариант предотвращения проникновения нежелательных кораблей в важные районы».

Поставка мин ожидается в 2027–2029 годах. Министерство обороны Дании не раскрыло, какая именно фирма получила контракт, но по данным издания Naval News, это, скорее всего, финская компания Forcit Defence, чья продукция уже неоднократно выставлялась на ежегодной военной выставке DALO Industry Days в Копенгагене.

Хотя контракт на приобретение системы постановки мин ещё не заключён, очевидно «засевать» море будут с помощью технического устройства производства датской компании SH Defence, которым предполагается оснастить будущие патрульные корабли.

Суда, о которых идет речь, еще предстоит создать — в прошлом июне контракт на их строительство получило объединение Danske Patruljeskibe K/S consortium. Глава этого консорциума Ханс Шнайдер пообещал, что «корабль будет обладать возможностями для ведения воздушной и надводной войны, а также сенсорным комплексом, который окажется приближен к возможностям фрегата». Непосредственно на верфях работа закипит, как предполагается, не раньше начала 2027 года.

В прошлом году руководство НАТО выдвинуло к государствам-членам новые требования, в соответствии с которыми они должны обладать возможностями по установке определённого количества морских мин. И в прошедшем июле Германия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Польша подписали меморандум о намерениях закупить морские мины у финских производителей.

А сейчас датчане занялись реконструкцией своих ВМС. Министр по гражданской защите и чрезвычайным ситуациям Торстен Шак Педерсен отметил, что действующие корабли устарели. Со слов же Поульсена, действующие датские фрегаты останутся в строю ещё около десяти лет, однако уже сейчас необходимо готовить почву для их будущей замены.

В рамках программы обновления правительство королевства планирует срочно закупить оборудование для мониторинга подводной инфраструктуры, а также запустить разработку новейших беспилотных систем. Кроме того, ВМС страны получат 21 новый корабль и 4 судна двойного назначения, способные как бороться с разливами нефти, так и выполнять военные задачи, включая морскую разведку и минирование.

Сейчас Дания — одна из наиболее антироссийски настроенных стран в НАТО и ЕС. Притом это государство, совместно со Швецией, тоже вступившей в НАТО, способно держать под контролем систему проливов, соединяющих Балтику с Атлантическим океаном. То есть теоретически датчане и шведы могут заблокировать российскому Балтийскому флоту выход в океан — в том числе и с помощью минных полей. Для флотов же стран НАТО эти заграждения представлять угрозы не будут, ибо современные мины «умные» и оснащены системами распознавания «свой — чужой».

Стоит отметить, что, рассуждая об угрозе «агрессивных действий» со стороны России, датские чиновники обходят стороной США. Хотя именно нынешняя американская администрация угрожает Дании силой у нее отобрать Гренландию.

По следам гитлеровцев

Соседняя Эстония приобрела у Финляндии партию морских мин еще в 2021 году. Ни объемы поставок, ни стоимость контракта разглашены не были. Однако эстонские военные рассказали, что речь идет об «умных» минах, не требуют непосредственного контакта с объектом.

По словам тогдашнего главы эстонских ВМФ Юри Саска, возможное минирование территориальных вод — это «средство сдерживания вероятного противника». Он добавил, что мины — лишь один из компонентов создаваемой в Эстонии системы береговой обороны. Второй — это противокорабельные ракеты», поведал, в свою очередь, менеджер таллинского Центра оборонных инвестиций по стратегическим программам ВВС и ВМС Аско Кивинук.

Командир эстонского флота добавил, что разница в глубине размещения мин зависит от того, нацелены они в первую очередь на надводные суда или на подводные лодки. Согласно международным законам, о размещении мин в море необходимо информировать. Самым сложным, по его словам, является программирование мин, чтобы они распознавали вражеский корабль и вовремя срабатывали.

Надо сказать, что тут эстонцы собираются воспользоваться опытом гитлеровской Германии. В 1941-42 гг перед гитлеровцами встала задача — не допустить выхода на оперативный простор Балтики советских подводных лодок из Кронштадта. Они решали эту задачу установкой в западной части Финского залива обширных минных полей.

Советские субмарины несли потери, но многие, тем не менее, прорывались, выходили на морские коммуникации и топили вражеские суда. И тогда немцы пошли на радикальное решение — преградили горловину залива от берега до берега металлическими сетями, не пропускавшими лодки. Всплывшие субмарины подвергались атакам авиации, патрульных судов и обстрелу береговыми батареями.

В итоге враг добился своего — подводные лодки оказались заблокированы и смогли вернуться на Балтику лишь после того, как советские войска вышвырнули германцев из Эстонии.

Сейчас эстонцы хотят иметь возможность воссоздать это заграждение на новом технологическом уровне.

Вдобавок к минам, они обладают дальнобойными противокорабельными ракетами Blue Spear 5G SSM, стартующими с береговых комплексов.

А 7 апреля появилось известие, что эстонский Рийгикогу (парламент) намерен наделить Силы обороны страны и ВМС правом «применять военную силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты». В крайнем случае военные будут иметь право «потопить подозрительное судно, не подчиняющееся их приказам».

Цель — дать право Военно-морским силам «предотвращать такие участившиеся в последнее время инциденты, как сознательный обрыв иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждение иных объектов инфраструктуры».

Надо сказать, что к этому законопроекту с сомнением отнеслись сами же эстонские военные. «Если мы применяем в международных водах в отношении кого-либо вооруженные силы, нарушая тем самым свободу мореплавания, то все должно быть досконально продумано. Если ВМС и Силы обороны будут этот закон применять, то у них должны быть как дипломатическое обоснование, так и соответствующие средства, то есть суда, вооружение, а также законодательное и дипломатические обеспечение», — заявил уже бывший командующий эстонским флотом Юри Саска.

Угроза эскалации

«Если возникнет ситуация, когда наши ограниченные возможности не позволят адекватно отреагировать, мы будем надеяться на сотрудничество с союзниками — Финляндией, Швецией, Латвией и другими странами», — отметил эстонский глава парламентской комиссии по гособороне Калев Стойческу. Он пообещал, что топить суда эстонские военные будут лишь в самом крайнем случае, «например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы».

Когда об этом услышал Юри Саска, у него тут же возникли вопросы: «Предположим, что у командира корабля есть подозрения, и на этом основании политики принимают решение. Затем это все оказывается недоказуемым. И возникает вопрос: кто окажется виноват?».

Стойческу заверил, что даже если будет принято решение о потоплении подозрительного судна, весь его экипаж перед этим будет эвакуирован. «Если бы я был командиром военного корабля, то как я должен затопить судно, экипаж которого я сам эвакуировал? Ведь это судно больше не представляет опасности ни для критической инфраструктуры, ни для чего-либо еще. Тут как-то все очень запутано», — откликнулся Саска.

Первое чтение законопроекта должно пройти в среду. В Эстонии на уровне догмы принято считать, что Россия злонамеренно портит подводные коммуникации, пролегающие по дну Балтийского моря — хотя западные разведки уже несколько раз заявляли обратное.

А что, если эстонские ВМС, получив на это законодательное разрешение, и в самом деле попытаются потопить какое-либо российское судно, показавшееся им «подозрительным»? Это способно запустить цепочку событий, которые быстро обернутся серьезной эскалацией.

При этом эстонская угроза выглядит более серьезной и непосредственной, чем датская. Датчане еще только собираются закупить мины, в то время как у эстонцев уже сейчас есть и мины, и противокорабельные ракеты.