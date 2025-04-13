11 апреля спецпредставитель Дональда Трампа по переговорам с Россией Стивен Уиткофф провел очередную — уже третью по счету — встречу с Владимиром Путиным. Как и предыдущие, она длилась несколько часов.

Иван Шилов ИА Регнум

Итоговый пресс-релиз Кремля был выдержан в минималистичных тонах: «Глава Российского государства провёл встречу со специальным посланником президента Соединённых Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи — аспекты украинского урегулирования».

Официальный комментарий от американских властей с точки зрения объема и глубины был примерно таким же. Пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт заявила, что эта встреча была «еще одним шагом в переговорном процессе по достижению прекращения огня и окончательного мирного соглашения между Россией и Украиной», однако отказалась конкретизировать составляющие этого шага.

Лаконичность Москвы и Вашингтона объясняется очень просто. «Ведутся очень интенсивные тяжелые переговоры, но какого-то значительного решающего прогресса и прорыва на них пока нет», — говорит ИА Регнум замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, стороны осознают важность урегулирования украинского кризиса для нормализации двусторонних отношений, они ориентированы на диалог, однако их позиции местами действительно далеки друг от друга.

Различий действительно много. И в территориальном вопросе (США должны не только признать новые российские территории, но также заставить Киев вывести войска с оккупированных их частей), и в области соблюдения энергетического перемирия (которое Украина не соблюдает, а Штаты не могут заставить Киев выполнять взятые на себя обязательства), и в санкционном (для того, чтобы перейти к «водному» перемирию в Черном море, США должны снять ограничения с российских сельхозпроизводителей).

России спешить некуда. «Продолжается работа, скрупулезная работа, идет обмен мнениями. Доводятся позиции друг друга друг до друга… Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

А вот США спешат. Точнее, спешит президент Трамп. «Приближается 100 дней Трампа, и мы видим, что из всех многочисленных грандиозных начинаний он пока ни одно не довел до конца. Ему нечем похвастаться. При этом перемирие на Украине было одним из его главных предвыборных обещаний. Оно ему необходимо для того, чтобы более интенсивно реализовывать свою стратегию наращивания давления на Китай и перебрасывать американские силы в сторону КНР», — напоминает Дмитрий Суслов.

Однако пока что завершить конфликт не получается, и, по словам Кэролайн Левитт, Трамп «разочарован поведением обеих сторон конфликта». С точки зрения Москвы разочаровываться он должен прежде всего украинской стороной — ведь это Киев не выполняет взятые на себя обязательства. При этом сам Трамп торопит Россию и говорит, что «Россия должна начать действовать. Слишком много людей … умерли, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне».

«Американский президент недоволен: он хочет моментальных результатов и перемирия, а обе стороны выдвигают ему условия. И если Зеленский уже преклонил колено и заявил о готовности к немедленному прекращению огня, то Путину нет смысла останавливать наступление без уступок со стороны США», — пишет политолог-международник, эксперт РСМД Алексей Наумов. Похоже, Трамп считает, что при нынешнем цейтноте ему проще продавить на уступки Москву, чем Киев.

Во-первых, потому, что принуждение украинской стороны к подчинению встречает сопротивление в Соединённых Штатах. Сопротивление американского политического мейнстрима, который считает, что Трамп и Стивен Уиткофф давят не на тех. «Необходимо усилить жесткое давление на интересы Влада и объединить наших союзников в регионе», — пишет The New York Post.

К тому же и президент США, и его спецпредставитель не обладают достаточной квалификацией для подобного рода переговоров. «Уиткофф и Трамп совершили смертный грех в дипломатии: они выставили напоказ свое отчаянное желание заключить сделку», — заявил Нед Прайс, бывший пресс-секретарь Госдепартамента при президенте Джо Байдене.

Во-вторых, потому, что согласия нет внутри самой американской администрации. «По словам официальных лиц США и людей, знакомых с ситуацией, а также четырех западных дипломатов, которые поддерживают связь с официальными лицами администрации Трампа, у американских чиновников все больше разногласий относительно того, как выйти из тупика между Украиной и Россией», — пишет Reuters.

Символом этого разногласия стали публикации разных планов Стивена Уиткоффа и другого спецпредставителя, Кита Келлога, о решении украинского вопроса. Келлог предложил разделить Украину на три части (подразумевая при этом фактическую оккупацию некоторых территорий западными войсками), а Уиткофф — признать все российские территории российскими.

В-третьих, потому, что любое давление на украинский режим оказывается неэффективным из-за Евросоюза, поддерживающего Украину и обещающего Зеленскому помощь в том случае, если Киев будет продолжать политику войны до последнего украинца.

«Мы должны признать, что мир на Украине, по-видимому, недостижим в ближайшем будущем», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус и добавил, что Европа будет и дальше помогать киевскому режиму.

В этой ситуации Москва предлагает Вашингтону не бежать за быстрыми решениями, не стараться показать какие-то результаты за сто дней, а работать системно. Решать проблемы не с наскока, как хочется американцам, а эффективно.

«У Трампа нет возможности продавить Европу на то, чтобы она признала наши требования. Однако Россию вполне устроила бы ситуация, в рамках которой США прекратили бы выделять Украине бесплатную материальную военную помощь», — говорит Дмитрий Суслов. — Это привело бы к значительному уменьшению общего объема западной помощи».

Когда продвижение наших войск приведет к угрозе обрушения украинского фронта и/или коллапса Украины, то тогда Киев и Брюссель и будут, возможно, готовы принять российские требования. У них просто не будет иного выбора.