В России наблюдается снижение цен. Отдельные ретейлеры даже официально объявляют о корректировке стоимости в сторону уменьшения. Эксперты связывают это явление с укреплением курса рубля и стремлением удержать покупателей в условиях снижения потребительского спроса.

Иван Шилов ИА Регнум

В целом, по данным Росстата, за первую неделю апреля снижение цен затронуло смартфоны (-3,8%), телевизоры (-2,7%), USB флешки (-2,4%), ноутбуки (-1,6%), мониторы (-1,5%), холодильники (-1,4%).

Также отмечается снижение цен на стиральные машины, микроволновые печи, фотоаппараты (-1,2%), роботы-пылесосы (-1,1%), электроутюги и женскую обувь (-1%).

Быстрее всего на укрепление курса рубля реагируют импортная электроника, скоропортящиеся импортные продукты питания (например, бананы подешевели на 0,4%), а также импортная одежда (особенно в сегменте премиум-класса).

С некоторой задержкой возможно снижение цен на товары длительного хранения и товары, поставляемые по долгосрочным контрактам (вина, импортные сыры, кофе, цитрусовые и т.д.).

Простые объяснения

Когда курс рубля укрепляется (то есть за рубль дают больше долларов или евро), это напрямую влияет на стоимость импортных товаров, которые закупаются за иностранную валюту.

Во-первых, снижается закупочная цена в рублях. Если раньше для покупки товара за 100 долларов нужно было потратить, например, 10 тыс. рублей, то при укреплении рубля для покупки тех же 100 долларов потребуется меньше рублей — около 9 тыс.

Во-вторых, уменьшаются логистические затраты. Часть транспортных расходов также рассчитывается в валюте, поэтому укрепление рубля снижает и эту часть себестоимости.

Ну и дополнительно добросовестные торговые сети переносят снижение закупочной цены на конечного потребителя, особенно в условиях конкуренции и снижения покупательской активности.

Антон Недзвецкий, председатель Московского общества защиты потребителей, отмечает необычность текущей ситуации: «Ситуация выглядит несколько неординарно, потому что, как правило, у нас цены на товары, даже импортные, при падении курса доллара и евро не снижаются ровно вслед за ними. Но вот сейчас именно из-за того, что потребительский спрос низкий, ретейлеры вынуждены следовать падению курса иностранной валюты и снижать розничные цены для того, чтобы выживать и продавать товары».

Ситуация осложняется развивающейся тарифной войной между США и Китаем, которая может оказать дополнительное влияние на рынок технологических товаров.

По мнению Недзвецкого, «если торговая война между Китаем и США продолжится, вполне возможно, что Россия окажется как раз в бенефициарах этой ситуации и китайский производитель будет больше ориентироваться на наш рынок».

Это может привести к еще большему снижению цен на электронику китайского производства.

Алексей Койтов, председатель Союза потребителей Российской Федерации, в сложившихся обстоятельствах позитивно оценивает поведение российских бизнесменов: «В отношении бизнеса это хороший показатель его добросовестности, когда он не воспользовался ситуацией исключительно в свою пользу. Вместо этого компании пошли на конкурентный шаг — соответственно снижают цену».

При этом эксперт предупреждает: «Надо понимать, что тренд на снижение цен постоянным не будет и быть не может, потому что если это будет происходить длительно, то приведёт к очень нехорошим последствиям. В экономике добавленная стоимость станет отрицательной и пойдёт полная деградация».

Недзвецкий также подчеркивает, что снижение цен — явление временное: «Это наблюдается далеко не везде. Там, где спрос вполне достаточный, никакого снижения цен, в том числе и на импортные товары, не будет, потому что, как правило, продавцы не руководствуются таким принципом, что раз снизилась закупочная цена, то надо снизить и продажную. Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда из-за того, что люди действительно отказываются от многих покупок, продавцы вынуждены идти им навстречу».

Что делать покупателям

Учитывая текущую ситуацию на рынке, эксперты дают свои рекомендации потребителям.

Антон Недзвецкий советует: «Я бы посоветовал тем, кто откладывал покупку на будущее, делать её сейчас, потому что не факт, что низкий курс иностранных валют продлится. Если человек запланировал покупку и ему нужна какая-то вещь, то надо её покупать, пользуясь моментом».

Алексей Койтов, в свою очередь, отмечает: «Далеко не всегда и не по всем позициям в онлайне товары дешевле. Сравнивайте цены в разных магазинах и на маркетплейсах».

Ну и, конечно же, традиционный и универсальный совет: избегать импульсивных покупок. «Если вам товар не нужен, то снижение цены вообще ничего не даёт. Ни в коем случае не надо бежать покупать, если вам ничего не нужно. Не хотелось бы, чтобы объективное снижение толкнуло людей на такие покупки», — предостерегает Койтов.

Что будет в ближайшие недели

Эксперты сходятся во мнении, что текущее снижение цен — явление временное и рассчитывать на долгосрочный тренд не стоит. Специалисты отмечают многофакторность текущей ситуации: падение курса валют совпало со снижением потребительского спроса, что вынудило ретейлеров идти на более существенное снижение цен, чем обычно. Если спрос начнет восстанавливаться или курс рубля снова ослабнет, цены быстро отреагируют ростом.

В целом текущая ситуация дает российским потребителям временную возможность приобрести запланированные импортные товары по более выгодной цене, в долгосрочной перспективе ожидать дальнейшего снижения цен не стоит.