Буквально в течение одной недели Израиль и Турция успели и побывать в состоянии, близком к открытой войне, и сделать шаг по нормализации отношений, испорченных уже больше полутора лет.

Иван Шилов ИА Регнум

Запущенный мирный процесс протекает непросто: отношения его участников друг с другом слишком многогранны, порой скрыты от посторонних глаз и таят немало удивительных открытий.

Сдержанная риторика

В ночь на 3 апреля армия Израиля нанесла удары по ряду военных объектов Сирии в провинциях Хомс, Хамас и Дамаск. Под огонь попала и знаменитая авиабаза Тияс (Т4). Ранее, при правлении Башара Асада ее использовали Россия и Иран, и израильские ВВС постоянно били по расположенным там складам иранских прокси-сил.

Но после прихода к власти группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) ее лидер Ахмед Аш-Шараа договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о передаче контроля над авиабазой Турции.

Там турки планируют разместить истребители, РЛС и системы ПВО, включая даже переданные Россией С-400. Если эти планы реализуются, то появится зона запрета доступа (A2/AD). Она не только будет мешать израильским истребителям и бомбардировщикам летать над югом Сирии — системы ПВО смогут перехватывать ракеты любого радиуса действия.

Вдобавок к Т4 в рамках сделки с Дамаском турки планируют взять под управление аэродром Менаг в 13 км от сирийско-турецкой границы.

Хотя бомбардировка военных объектов и имела большой резонанс, публично ни в Анкаре, ни в Тель-Авиве эскалационную риторику никто использовать не стал. При этом понимание ситуации и там и там однозначное.

Турецкое правительство реализует преимущества от свержения Асада и хочет закрепиться в Сирии как ведущая иностранная держава, оказывая своими вооруженными силами давление как на Израиль, так и на строптивые курдские формирования.

В Израиле же усиление турок через границу воспринимается как угроза национальной безопасности. Неназванный источник в «Times of Israel» сказал, что «создание турецкой военной базы в Сирии является «красной линией» Израиля».

Наиболее внятным на фоне всех инсайдов выглядело заявление МИД Турции, которое опровергло какую-либо «провокацию или нападение, направленное против Израиля с сирийской территории». Ведомство, наоборот, обвинило Израиль в «провокациях», «агрессии» и «экспансионизме». МИД еврейского государства в долгу не остался: его глава Гидеон Саар во время визита в Париж обеспокоился «негативной ролью» Турции на Ближнем Востоке.

Саар обвинил Турцию в намерении превратить Сирию в свою марионетку, выразив обеспокоенность ее деятельностью не только в этой стране, но и в Ливане и других ближневосточных государствах: «Очевидно, что их намерение — сделать Сирию турецким протекторатом».

Однако, вспоминая опыт «любезностей» в горячую фазу войны в Газе, доходивших до создания «исламской армии» и угрозы вторжения Турции в Израиль, нельзя не признать, что и Эрдоган, и израильский премьер Биньямин Нетаньяху все же себя сдерживают.

Комплименты Трампа

Причины этой сдержанности стали ясны через неделю, когда Нетаньяху отправился с очередным визитом в Соединенные Штаты.

На итоговой пресс-конференции президент США Дональд Трамп коснулся напряженности между Турцией и Израилем и вместо осуждения Анкары начал хвалить Эрдогана.

Глава Белого дома похвастался «очень хорошими отношениями с Турцией и ее лидером». Трамп сказал, что поздравил Эрдогана с «захватом Сирии», чего никому не удавалось сделать 2000 лет. Более того, американский президент заверил, что может решить проблему Нетаньяху и Эрдогана, если Биби (прозвище Нетаньяху) будет «вести себя разумно».

Оды дружбы и любви к Эрдогану вызывают большое удивление, ведь Трамп — самый произраильский президент США, его команда напичкана симпатизантами сионизма, а Турция, по мнению Нетаньяху, угрожает безопасности Израиля. Но нет, Трамп ни одного обвинения в сторону Эрдогана не обронил. Почему?

Комплименты, вероятно, диктуются растущей ролью Анкары на Ближнем Востоке после смены власти в Дамаске, а также попытками Европы заманить Турцию в свои объятия в момент, когда США ставят под сомнение свое участие в обеспечении безопасности Старого Света.

Анкара может вести себя как избалованный вниманием партнер по НАТО. В Сирии у Трампа есть военные базы, и благорасположение Эрдогана, а через него и Аш-Шараа, тоже важно. Удержание же Турции подальше от Европы поможет сделать последнюю более сговорчивой как по тарифам, так и по урегулированию конфликта с Россией.

Посредничество Алиева

Не успел Трамп предложить свои посреднические услуги, как в издании Middle East Eye появилась информация о том, что Турция и Израиль уже ведут диалог по деэскалации своих отношений в Сирии.

Такой примирительный настрой на самом деле наметился еще до встречи Трампа с Нетаньяху. 4 апреля, то есть почти через сутки после бомбежек Т4, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в беседе с Reuters признался, что его страна не ищет конфликта с Израилем, а неназванный израильский чиновник передал аналогичный сигнал от еврейского государства.

Затем появилась еще одна важная деталь турецко-израильского примирения.

Посредником на переговорах выступил Азербайджан. 10 апреля минобороны Турции сообщило, что в Баку прошли первые технические переговоры двух стран по созданию механизма деэскалации для предотвращения нежелательных инцидентов в Сирии.

Кабмин Нетаньяху подтвердил факт переговоров с турецкими коллегами 9 апреля с участием главы Совета национальной безопасности Цахи Ханегби, представителей силовых структур и минобороны Израиля, выразив благодарность Азербайджану и его президенту Ильхаму Алиеву за организацию «этих важных переговоров».

Еще до заявлений Израиля и Турции, выступая на форуме в дипломатической академии ADA, Алиев напомнил, что Баку уже выступал посредником в примирении Анкары и Тель-Авива и помогал в сближении позиций двух стран.

По его словам, Турция и Израиль — союзники и друзья Азербайджана, и «любое недопонимание между этими двумя странами нас беспокоит».

Буквально через день из Овального кабинета пришло письмо Алиеву, в котором Трамп поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз и заодно выразил признательность за вклад Баку в региональную стабильность, явно намекая на переговоры турецких и израильских делегаций.

Если принять во внимание все нюансы турецко-израильского урегулирования — переговоры Нетаньяху и Трампа, диалог в Баку, вклад Алиева и благодарность от Трампа ему — получается, что США и Азербайджан работали в тандеме.

Фактически Трамп как зачинатель процесса благословил Алиева на медиаторство между союзниками Азербайджана.

Тесные союзнические отношения

В том, что США играют роль главного движителя в переговорах, нет ничего удивительного. Израиль — их ближайший и исторический союзник, а с Эрдоганом у Трампа особая «химия» плюс обязательства в рамках НАТО.

Что же касается Баку, то выбор именно этой площадки требует объяснения.

По своей геополитической мощи Азербайджан уступает другим потенциальным медиаторам — той же Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бразилии и даже ЮАР с Египтом, проявляющим активность, например, в арабо-израильском примирении и украинском конфликте. Однако Азербайджан — единственная в мире страна, которая может похвастаться тем, что является самым близким союзником Турции и одним из двух главных союзников Израиля.

Да, да, это не опечатка. Директор по исследованиям в «Фонде правды о Ближнем Востоке» (Endowment for Middle East Truth. — Прим. ред.) Джозеф Эпштейн отмечает, что немногие в мире в курсе того, что Азербайджан — второй главный союзник Израиля после США.

Даже европейские страны под давлением своей «арабской улицы» в Париже, Берлине и Лондоне позволяют себе критику и даже санкции против еврейского государства за ее действия в Газе. Но не Баку.

О тесных связях Израиля и Азербайджана известно немало. Они исторические. По некоторым оценкам, 30-тысячная еврейская диаспора в Азербайджане проживает еще со времен персидских империй, и евреи по сей день благодарны веротерпимости и гостеприимству страны проживания.

Лоббистами двустороннего союза выступают и переехавшие на историческую родину евреи.

Современная история дружбы восходит к известной встрече первого президента Азербайджана Гейдара Алиева с экс-премьером Израиля Ицхаком Рабином, состоявшаяся 30 лет назад в Нью-Йорке.

Тогда лидеры двух стран определили для себя, как они могут быть полезны друг другу. Израиль нашел в Азербайджане важного гаранта своей энергобезопасности: около 40–50% закупаемой им нефти приходятся на поставки по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. Кстати, из-за них не так давно у государственной азербайджанской нефтяной компании (SOCAR) были стычки с пропалестинскими активистами в Турции.

Со своей стороны, Израиль — поставщик высоких технологий и военной техники в Азербайджан. Еврейское государство снабжает Баку широким спектром продукции военно-промышленного комплекса, начиная с минометов и боеприпасов и заканчивая системами ПРО и беспилотниками (одну из моделей, Hermes 900, даже показывали на параде Победы 2020 года).

Израиль помогал Азербайджану выстраивать систему сотовой связи и снабжал спутниками наблюдения. Согласно опубликованным утечкам на портале Wikileaks, сам Алиев так характеризовал двусторонние связи: «Отношения Азербайджана и Израиля напоминают айсберг, 90% которого скрыто под водой».

В ряде СМИ периодически появляется неподтвержденная информация о создании центра электронной разведки в Азербайджане для наблюдения за ходом иранской ядерной программы, а власти в Тегеране открыто критиковали страну за сотрудничество с еврейским государством.

В отличие от случая с Израилем, тесные связи с Турцией Азербайджан не маскирует. Шушинская декларация 2021 года лишь закрепила и без того огромный пласт политических, военных и экономических контактов Баку и Анкары.

Обладая такими преимуществами, Алиев как примиритель оказывается в уникальной ситуации.

Помогает этому и его солидный опыт миротворчества: Алиев работал над примирением Израиля и Турции в 2008–2010 годах. Тогда Эрдоган тоже был на ножах с Нетаньяху из-за инцидента с «Флотилией свободы».

Ильхам Алиев прилагал усилия и в 2018 году, и после второй карабахской войны, когда интересы по поддержке территориальной целостности Азербайджана у Тель-Авива и Анкары совпали.

Можно вспомнить и про тандем Алиева и экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сглаживавших последствия охлаждения между Турцией и Россией после инцидента со сбитым в Сирии российским бомбардировщиком Су-24.

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Резюмируя, можно отметить, что старания Трампа и Алиева не имели бы никакого эффекта, если бы Эрдоган и Нетаньяху сами не были готовы к примирению. Несмотря на огромный груз проблем, они время от времени проявляли готовность к нормальным отношениям.

Еще до войны в Газе в Турцию впервые за десятилетие съездил президент Израиля Ицхак Герцог, и стороны были близки к восстановлению связей.

Израилю в условиях противостояния с Ираном совершенно не нужен дополнительный фронт. А Турция ради борьбы с сионизмом не готова подвергать испытаниям расположение Трампа и американских банкиров.

Да и внутриполитическая ситуация что у Нетаньяху, что у Эрдогана не такая прочная, чтобы все силы бросать на еще одну региональную войну.

Для Трампа мир между Израилем и Турцией станет подтверждением его обещания запомниться как президент-миротворец. А Алиев может еще раз подтвердить, что является президентом не страны — объекта мировой политики, а настоящей middle power (крепкая средняя держава).

При этом испытывать большой оптимизм и эйфорию от вашингтонско-бакинского мирного процесса тоже было бы недальновидно. Как сообщает израильская телекомпания Kan, в первом раунде переговоров представители Израиля и Турции не смогли достичь соглашения по предотвращению напряженности.

Более того, Турция отказалась давать разрешение на пролет самолета израильской делегации, направлявшейся в Баку.

При этом переговоры все равно продолжатся. По информации Kan, произойдет это после иудейского праздниках Песах, отмечаемого с 12 по 19 апреля.