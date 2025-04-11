На передовицах израильских газет — новый скандал со шпионским флером. В первых числах апреля спецслужбы отчитались о вскрытии крупного канала финансирования палестинского движения ХАМАС.

Иван Шилов ИА Регнум

Деньги утекали из Израиля и, сделав крюк в «третьей стране», попадали в анклав. Общий объем средств в пересчете на доллары оценивается в десятки миллионов.

Однако в этот раз фигурантом истории оказался не Иран, на который Тель-Авив традиционно списывает шпионские активности внутри страны, а Турция. Именно через турецкие «серые счета» (с молчаливого согласия властей) прошла большая часть предназначавшихся ХАМАС средств.

Вопросов к Анкаре у официального Тель-Авива скопилось немало, но озвучить их он решил именно в момент, когда турецкие амбиции на Ближнем Востоке внезапно столкнулись с израильскими.

Запутанный маршрут

Согласно совместному рапорту Службы общей безопасности (ШАБАК) и «израильского ФБР» («Лахав 433»), в преступную группу входили как минимум шесть человек — израильтяне арабского, в том числе палестинского, происхождения.

Дирижировал их деятельностью израильский араб Фади Араби, проживавший в небольшом городке Арраба на севере страны. Именно он, по версии следствия, создал международную сеть и обеспечивал связь между турецкой штаб-квартирой ХАМАС и подразделениями в секторе Газа, а также в Иудее и Самарии.

Он же якобы координировал и оборот средств, предназначавшихся для ХАМАС. Деньги шли как из Турции, где нашлось немало сочувствующих палестинскому движению, так и из Израиля — с крюком через подставные счета в турецких банках.

Для этих целей Фади привлек к работе своего брата Нассима, который проживал в Турции и помогал держать финансовый канал вне поля зрения турецких правоохранителей, а также оперативно взаимодействовал с функционерами ХАМАС.

Те, в свою очередь, периодически передавали крупные партии наличных для нужд палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу Иордана. Они перевозились по старинке — в чемоданах.

Примечательно, что на хвост банде израильские правоохранители сели еще в январе, когда были арестованы несколько курьеров с пачками денег «неясного происхождения». Однако Араби удалось ускользнуть от следствия и даже завербовать несколько новых «финансистов», что позволило поддерживать работоспособность схемы еще несколько месяцев.

«Кислородный трубопровод»

В ШАБАК прозвали выявленный финансовый канал «кислородным трубопроводом», поскольку поступающая из Турции финансовая помощь во многом помогала ХАМАС оставаться на плаву и продолжать ожесточенное сопротивление Израилю.

Достоверно известно, что члены группы передали движению (живой валютой и переводами) более 3 млн шекелей (около 800 тыс. долларов). Однако правоохранители настаивают, что это лишь верхушка айсберга.

Так, например, в распоряжении «Лахав 433» есть данные о неоднозначных переводах из Турции на общую сумму в 2,5 млн долларов, реальных адресатов которых еще предстоит проверить.

В «общий зачет» предлагается также включить «дополнительные расходы», которые Израиль понес после вынужденного расширения контртеррористической операции в Иудее и Самарии. Суммарный ущерб стране по такой методике оценен в 15 млн долларов.

Обвинения в адрес Турции

Израильские правоохранители и политики задаются вопросом: почему Турция ни разу не проинформировала Израиль о подозрительных переводах. Судя по показаниям некоторых подозреваемых, местные силовики были осведомлены о финансовом канале, но не стали чинить препятствий.

Это натолкнуло расследователей на мысль, что арестованный Араби не является единственным руководителем сети и «дирижера» финансового канала следует искать среди турецких политиков и силовиков.

Рассматривается и версия, что к раскрутке «кислородного трубопровода» приложили руку иностранные спецслужбы, поскольку задержанные не имели спецподготовки и, как показали дальнейшие перекрестные допросы, плохо представляли, как работает глобальная система по борьбе с отмыванием денег.

Однако пока у Тель-Авива не хватает козырей, чтобы однозначно обвинить какую-то из третьих стран во вмешательстве.

Стоит сказать, что информация о вскрытии тайного канала финансирования ХАМАС появилась в день, когда представители Турции и Израиля проводили в Баку переговоры по разграничению сфер влияния в Сирии.

Настойчивость Анкары и ее нежелание уходить из Сирии сильно уязвили израильтян, и стороны не смогли прийти к взаимопониманию.

Зато провал переговоров развязал руки популистам — как в рядах парламентской оппозиции, так и в правительстве. Израильский истеблишмент вновь заговорил, что «сердце» ХАМАС следует искать не в Катаре и не в Ливане, а в Турции, где осели реальные лидеры движения, а не «политические статисты».

И скандал с «кислородным трубопроводом» лишь сильнее распаляет дискуссию.

Он во многом выгоден премьер-министру Биньямину Нетаньяху, хотя раскруткой заняты в основном его политические оппоненты из ШАБАК и оппозиционного лагеря.

Смещение фокуса внимания на Турцию позволит на какое-то время отвлечь общественность от разбирательств вокруг «Катаргейта» и подчеркнуть, что Анкара специально не замечала серую схему ХАМАС, чтобы ослабить Израиль изнутри и отвлечь его от борьбы за влияние в Сирии и на остальном Ближнем Востоке.

Такое смещение акцентов вполне способно сделать нежизнеспособным тезис о том, что оказавший имиджевую поддержку Дохе израильский премьер единолично виноват в усилении позиций ХАМАС.