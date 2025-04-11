Самая сумбурная торговая война в истории. Примерно так можно оценить события апреля 2025 года, затронувшие торговые отношения США со всем остальным миром.

Иван Шилов ИА Регнум

Администрация Дональда Трампа решила кавалерийским наскоком переиграть всю международную экономику. Последствий объявленной Белым домом торговой войны будет много, и их заранее сложно предугадать.

Однако уже сейчас складывается представление о том, что команда Трампа со своим протекционизмом пока смогла переиграть лишь саму себя.

До президентских выборов в США тема тарифов обсуждалась, но не очень активно.

Большинство американцев в случае победы Трампа ожидали повторения событий первого срока. То есть введения ограниченных пошлин в отношении узкого списка «нелюбимых» Трампом стран вроде Китая, что затем бы привело к переговорам и согласованию новых торговых соглашений.

Такой сценарий был реализован после начала тарифной войны с Китаем 2018 года, которая закончилась подписанием совместной сделки.

Впрочем, сразу после инаугурации Трампа его экономические советники начали строить гораздо более амбициозные планы перестройки всей мировой торговли.

Подробности этих проектов периодически появлялись в прессе и вызывали приступы паники на финансовых рынках. Белый дом начал с объявления торговой войны ближайшим соседям США — Канаде и Мексике. Правда, введение тарифов несколько раз переносилось. И это давало надежду на то, что сценария полномасштабной войны удастся избежать.

Однако к завершению первых ста дней второго срока Трампа «чёрный» или, как его успели прозвать, «рыжий лебедь» всё-таки прилетел.

Состоялось резкое закручивание гаек в отношении почти всех стран мира. По кому-то вроде Британии, Аргентины или Бразилии удар пришёлся по касательной. Другим досталось более болезненно — причём не только Китаю, но и всем ключевым торговым партнёрам США в Азии: Индии, Вьетнаму, Таиланду, Малайзии, Японии и Южной Корее.

Это вызвало очень странную и скоротечную торговую войну продолжительностью ровно в одну неделю.

Уже появляются подробности того, что происходило на этом фоне в Белом доме.

Трамп вместе со своими советниками в режиме нон-стоп следил за реакцией падающих рынков. Владельцы крупного бизнеса в США и их лоббисты обрывали телефоны в президентской администрации и требовали отменять все тарифы.

Среди республиканцев в Вашингтоне начал подниматься настоящий мятеж против Трампа.

Особенно сильно возмущались законодатели, представляющие экспортоориентированные округа и штаты. Они даже были готовы принять законопроект, позволяющий отменять введённые Трампом пошлины. Ведь в прошлом именно конгресс занимался регулированием торговой политики США, лишь в современную эпоху многие из этих функций были переданы исполнительной власти.

Для того чтобы вводить тарифы без одобрения законодателей, команда Трампа объявила специальный режим ЧС в сфере торговли. Отдельные американские компании сейчас пытаются через суд его отменить.

Почти все реформы Трампа — от депортации нелегалов до увольнения чиновников в Вашингтоне — столкнулись с судебными баталиями. Тарифная политика тоже этого не избежала. И, кстати, вполне возможно, что недовольным фирмам-экспортёрам в США в итоге всё же удастся выиграть в суде у Трампа.

Проявился и очередной серьёзный разлад внутри самого Белого дома.

Две недели назад скандал полыхал вокруг советника по нацбезопасности Майка Уолтца и его чата в Signal. Теперь же под ударом оказались помощники Трампа по экономике вроде Питера Наварро.

На них набросился Илон Маск, владелец международного бизнеса, по которому тарифы в том числе ударят. Не стоит забывать, что 40% всех машин Tesla производится на заводе в Шанхае. Маск уличал протекционистов в команде Трампа в отсутствии всякого понимания того, как работает мировая торговля.

Подоспели данные многих опросов общественного мнения, в которых большинство американцев высказали очень негативное отношение к тарифам Трампа. А равно и к последствиям торговой войны вроде обвала финансовых рынков в США, для которых начало апреля 2025 года стало худшим периодом со времён кризиса 2008-го или пандемии 2020-го.

Затрясло даже рынок американских гособлигаций, что уже создаёт экзистенциальные проблемы для правительства США. Ведь и так приходится тратить рекордные суммы в 1 триллион долларов на обслуживание госдолга. А теперь ставки по американским «трежерис» могли улететь куда-то очень высоко.

Всё это вместе вынудило Трампа довольно быстро скорректировать свою тарифную политику.

Мировым рынкам как минимум на 90 дней дают возможность передохнуть, пока будут идти переговоры США с другими странами о торговой политике.

Главных тарифных ястребов подвинули на второй план, при этом усилились аппаратные позиции министра финансов Скотта Бессента. Он сторонник «эскалации для деэскалации» и скорее настроен договариваться, а не вводить бесконечное количество пошлин.

Есть вероятность, что за ближайшие три-четыре месяца команде Трампа удастся заключить соглашения хотя бы в общих чертах как минимум со своими азиатскими партнёрами.

Особняком стоит вопрос Евросоюза, который давно стремится договориться, но при этом имеет много противоречий с Трампом на других направлениях.

И, конечно, самыми проблемными теперь являются отношения США с Китаем.

Поднебесная не стала действовать по лекалам 2018 года и стремиться поскорее договориться с Трампом. Наоборот, Китай ввёл ответные симметричные меры на все тарифы Трампа. В итоге мы увидели пинг-понговый «обмен любезностями».

Теперь общие американо-китайские тарифы доходят до 150%. Никто не хочет первым сдавать назад. Однако долгое время вести торговлю в подобных условиях тоже нереально.

Стоить понимать, что США ежегодно импортируют товары на сумму 400–450 миллиардов долларов из Поднебесной. Теперь их стоимость для американского потребителя вырастет в несколько раз. Если, конечно, не удастся в самое ближайшее время сесть за стол переговоров.

В эпоху Джо Байдена китайские экспортёры начали поставлять часть товаров в США через третьи, нейтральные страны вроде Вьетнама, Малайзии или Мексики. Но на поиск обходных путей всё равно уходит много времени и средств.

Команда Трампа предлагает недовольным американцам немного потерпеть ради «светлого будущего» и реиндустриализации США.

Впрочем, выигрышной эту стратегию назвать сложно. Обратить вспять предыдущие 50 лет деиндустриализации Америки крайне сложно. Технологическая база давно размылась, квалифицированных инженеров и рабочих остро не хватает.

Нынешний кризис корпорации Boeing — яркий пример всех хронических недугов ещё функционирующей американской индустрии.

К тому же производить внутри США крайне дорого, и простыми административными методами вроде тарифов эту ситуацию радикально не изменить.

Отдельные компании вроде представителей немецкого и японского автопрома вполне могут нарастить производственные мощности внутри Америки. У них уже есть присутствие в Штатах, поэтому им проще.

Но какого-то стремительного возрождения американской промышленности ждать не стоит. Страны, в которой это было возможно, уже давным-давно не существует.

Сейчас доля сервисов и сферы услуг в экономике США доходит до 75–80%. Америке придётся очень нелегко, если тарифы Трампа приведут к наступлению рецессии и спаду экономики. А исключать такого сценария точно не стоит.

Понимает эту угрозу и Трамп, вот и начинает довольно быстро сдавать назад в тарифных войнах.

Одно дело — фантазии и обещания электорату вернуть «золотой век США». Совсем другое — суровая действительности нынешней Америки, которая давно и безвозвратно достигла «постиндустриального» состояния.

Прагматики в команде Трампа, пусть и запоздало, но стали понимать, что они играют с огнём в своих тарифных войнах. И рискуют попросту обрушить собственные рейтинги, став виновниками всех экономических невзгод. После чего в Белом доме можно будет тушить свет.