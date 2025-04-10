Внимание мирового сообщества приковано к российско-американскому диалогу. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом стороны существенно нарастили интенсивность контактов и плотно занялись восстановлением отношений. Новые встречи уполномоченных переговорщиков состоялись сегодня сразу в двух местах.

Иван Шилов ИА Регнум

И оба эти места расположены на Ближнем Востоке: Стамбул (Турция) и Абу-Даби (ОАЭ).

Конечно, за годы конфронтации между Москвой и Вашингтоном накопилось большое количество противоречий и «решить всё за 24 часа», как ранее обещал американский президент, не выходит. Однако, ведя диалог сразу по всем направлениям, Россия и США постепенно продвигаются вперед, заново выстраивая разрушенные каналы коммуникации.

Самолеты и здания

Несмотря на то, что российско-американские консультации завершились без общения с журналистами, определить магистральные темы встречи нетрудно. Тем более что ни Москва, ни Вашингтон не делали из этого большого секрета.

Во главу угла были поставлены вопросы возобновления авиасообщения между РФ и США, а также нормализация работы дипломатических учреждений. С российской стороны дирижировал посол в США Александр Дарчиев, с американской — заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Соната Коултер, что лишний раз должно было подчеркнуть отсутствие в переговорах «военно-политической» составляющей.

Впрочем, полностью вынести украинский конфликт за скобки у сторон едва ли получилось.

Тем более что предложенное ранее Трампом «табу» на удары по энергетической инфраструктуре было многократно нарушено Киевом, а руководство Украины продолжает под любым предлогом уклоняться от соблюдения договоренностей, дискредитируя не только себя, но и поручителя в лице США.

Высока и вероятность того, что в ходе встречи Дарчиев — Коултер был затронут вопрос возвращения российской стороне двух дипкомплексов в Мэриленде и на Лонг-Айленде, изъятых в 2016 году после масштабной высылки российских дипломатов администрацией Барака Обамы.

Несмотря на то, что российская сторона уже поднимала этот вопрос в период первого президентского срока Трампа и не добилась успехов, полностью от его обсуждения явно не отказались. Тем более что в нынешних условиях передача Москве изъятых ранее дипкомплексов станет символической публичной уступкой, на поиске которых сейчас во многом сосредоточен Белый дом.

Обмен заключёнными

Пока стороны в Стамбуле готовились к обсуждению деталей дипломатической перезагрузки, на другом конце Ближнего Востока, в ОАЭ, открылось еще одно переговорное окно. Причем с весьма специфическими задачами.

За пару часов до старта стамбульского трека в аэропорту Абу-Даби встретились высокопоставленные представители спецслужб России и США, чтобы провести, при активном посредничестве эмиратских властей, обмен заключенными.

Процедура прошла по курсу «один к одному». Российская сторона получила Артура Петрова, обвиняемого в поставках микроэлектроники в обход санкций и содержавшегося под стражей с 2023 года. Взамен Вашингтону передали гражданку России и США Ксению Карелину, осужденную в 2024 году за госизмену и финансирование украинских организаций.

Несмотря на то, что встреча в Абу-Даби по масштабу и «калибру» обмениваемых лиц существенно уступает февральской (когда в списки были включены в общей сложности 26 человек), она подтверждает готовность Москвы и Вашингтона к многоуровневому взаимодействию, что является признаком постепенной перезагрузки отношений.

Кроме того, хорошим знаком стала личная вовлеченность в процесс нового начальника ЦРУ Джона Рэтклиффа. Его предшественник — Уильям Джозеф Бернс, — хоть и был большим специалистом по России, контактов с Москвой предпочитал избегать, что неизбежно сужало поле взаимодействия между спецслужбами двух стран.

Более того, с подачи ЦРУ раскручивались многочисленные «пугающие подробности» о военных и политических планах Москвы, что делало переговоры с Кремлем нецелесообразными в глазах США.

Готовность же Рэтклиффа напрямую коммуницировать по чувствительным вопросам дает надежду на дальнейшее укрепление переговорного трека.

Тактика малых шагов

Западные эксперты и колумнисты не ждут больших сенсаций от встречи в Стамбуле, называя ее «технической разминкой». Иные идут дальше и сравнивают российско-американский переговорный трек с «гонкой улиток».

Аналогичную характеристику дают и переговорам по линии спецслужб. Обозреватели сетуют, что до масштабных обменов времен Холодной войны Москве и Вашингтону далеко. А попытки придать размену мелких фигур статус переговоров на Глинкинском мосту 1962 года (когда советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля меняли на американского летчика-разведчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса) лишь разочаровывают общественность.

Вместе с тем даже самые отъявленные скептики признают, что Россия и США впервые за последние годы разговаривают напрямую, используя посредников исключительно как распорядителей площадок, а не как «связных».

Диалог идет сразу на нескольких направлениях, и почти везде стороны приходят к относительному взаимопониманию. Такое неспешное продвижение пусть и расходится с представлениями общественности о разрядке, но куда лучше, чем возвращение в низшую точку двусторонних отношений.

Более того, за бортом переговоров остаются страны ЕС и Великобритания, заинтересованные как в продолжении вооруженного конфликта на Украине, так и в сохранении разлада между Москвой и Вашингтоном.

Отсутствие «третьей стороны» упрощает (пусть и незначительно) выработку компромиссной позиции и способствует наведению мостов между РФ и США. По крайней мере, в дипломатической плоскости.