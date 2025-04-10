Красно-черная коалиция ХДС/ХСС и СДПГ наконец согласовала проект коалиционного соглашения, которое определит курс правительства Германии на следующие четыре года.

Иван Шилов ИА Регнум

На то, чтобы согласовать текст из 144 страниц, ушло несколько месяцев. Судя по всему, предварительные переговоры двух политических сил начались еще до выборов в бундестаг.

Однако, несмотря на видимость сложившегося консенсуса христианских и социал-демократов, далеко не факт, что правительственная коалиция будет оставаться у власти вплоть до будущих выборов.

Как остроумно заметил председатель ХСС Маркус Зёдер на презентации коалиционного соглашения, «черно-красная коалиция не обязательно является любовной парой, несмотря на крепкую мужскую дружбу Фридриха Мерца и Ларса Клингбайля [потенциальные канцлер от ХДС и вице-канцлер от СДПГ в новом правительстве. — Прим. ред], которая развивается довольно нежно».

«Любовь исчезает, а акры остаются», — едва скрывая усмешку, процитировал баварский министр-президент старую немецкую фермерскую пословицу.

Впрочем, основаны ли будут отношения между красными и черными на противоестественной любви или на трезвом расчете — абсолютно неважно. Главное для немецкого избирателя, чтобы новое правительство состояло из профессионалов и сумело наконец вытащить Германию из кризиса, в который ее загнали аматоры из «светофорной коалиции».

Распределение портфелей

Согласно проекту соглашения, ставленники ХДС, помимо того, что возглавят федеральную канцелярию и министерство иностранных дел, получат также контроль над министерствами экономики и энергетики, министерством по делам семьи, минздравом, министерством транспорта, а также новым министерством по цифровизации и модернизации государства.

ХСС — баварский брат-близнец и партнер ХДС, получит министерство внутренних дел, министерство исследований, технологий и космоса, а также министерство продовольствия и сельского хозяйства.

Несмотря на позорно скромный результат 16,4%, СДПГ получит стратегически важное министерство финансов в дополнение к министерству обороны, которое сохранит за собой самый популярный политик современной Германии Борис Писториус.

Кроме того, социал-демократам достанутся министерство юстиции и защиты прав потребителей, министерство труда и социальных дел, министерство окружающей среды, защиты климата, охраны природы и ядерной безопасности, а также министерство экономического сотрудничества и развития. Социал-демократы также сохранят за собой министерство жилищного строительства и городского развития.

В целом ХДС получит семь министерств с канцелярией, ХСС — три, СДПГ — тоже семь.

Вместо того чтобы сократить расходы, слив несколько министерств с дублирующимися функциями, как было обещано избирателям (например, министерство экономики и министерство экономического развития), их число фактически увеличивается на одно за счет нового министерства по цифровизации.

Впрочем, как убедительно доказал Фридрих Мерц, если предвыборные обещания не совпадают с политической целесообразностью — тем хуже для предвыборных обещаний.

От паразитов будут избавляться

Во время предвыборной кампании лидер ХДС/ХСС Мерц пообещал, что с первого дня его канцлерства ситуация с бесконтрольным приемом в Германии миллионов просителей убежища изменится к лучшему.

В коалиционном соглашении это звучит несколько по-другому:

«Германия — космополитическая страна и останется таковой. Базовое право на убежище остается нетронутым».

Тем не менее правительство собирается взять другой курс в миграционной политике. Например, оно хочет в будущем распространить практику отказов на границе на случай предоставления убежища «в координации» со своими соседями.

При этом, что показательно, мнением соседей, например Польши и Австрии, никто в новом правительстве особенно интересоваться не собирается.

Примечательно, что список «безопасных третьих стран» будет расширен за счет Алжира, Туниса, Индии и Марокко, что облегчит депортацию нелегалов и преступников.

Воссоединение семей будет частично приостановлено, программы добровольного приема будут отменены, а количество возвращений просителей увеличится. Лица, которым грозит депортация, и лица, совершившие серьезные уголовные преступления, смогут содержаться под стражей до «добровольного» отъезда после отбытия наказания.

Упрощенные процедуры натурализации, принятые предыдущим правительством, будут свернуты. В частности, будет отменена возможность ускоренной натурализации за три года, вызвавшая ропот среди сторонников не только правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (AfD), но и вполне системных политических сил.

Планируется также значительное ужесточение мер внутренней безопасности. Телекоммуникационные провайдеры будут обязаны хранить IP-адреса пользователей в течение трех месяцев для расследования преступлений. Органы безопасности и разведывательные службы Германии будут реформированы и усилены.

Кроме того, будет уделяться особое внимание вопросам гражданской обороны и подготовки страны к возможным боевым действиям на ее территории.

Нововведения в сфере обороны

Коалиция планирует радикально увеличить военный бюджет Германии, однако в проекте соглашения конкретные цифры отсутствуют.

Изначально ХДС/ХСС настаивали на повышении военных расходов до 3,5% от ВВП.

Планируется ввести некий гибрид добровольно-обязательной военной службы для юношей и девушек, а также реанимировать систему военных комиссариатов для учета и контроля военнообязанных.

«Надбавка за солидарность» останется

Чтобы преодолеть экономический кризис, ХДС/ХСС и СДПГ хотят работать над увеличением инвестиций, снизить налоги, стимулировать население к работе и уменьшить бюрократию.

Так, в 2025–2027 гг. компаниям, осуществляющим инвестиции, будет разрешено списывать 30% своих затрат на налоги. Начиная с 2028 года корпоративный налог для крупных компаний будет снижен в пять этапов с нынешних 15% до 10%, если следующее правительство согласится на это после всеобщих выборов 2029 года. Компании также смогут выбирать, что им выгоднее платить: корпоративный налог или налог на прибыль.

Согласно проекту соглашения, граждане и небольшие компании также получат некоторое налоговое облегчение «к середине законодательного периода», хотя никаких подробностей пока не сообщается.

Однако надбавка за солидарность (налог на выравнивание экономического уровня земель бывшей ГДР с землями «старой» ФРГ), которую платят только компании и люди с высоким уровнем дохода, останется на месте.

Взамен будущая коалиция воздержится от повышения налогов на богатых, как того требовала СДПГ.

ХСС удалось снизить ставку НДС в секторе общественного питания с 19% до 7% и возобновить льготы на дизельное топливо для фермеров, которые были отменены «светофорной коалицией», что привело к массовым протестам в начале 2024 года.

Чтобы сократить бюрократические издержки компаний, будущее правительство, помимо прочего, хочет отменить Закон о национальной цепочке поставок.

До сих пор он обязывал компании следить за соблюдением прав детей, например, у поставщиков в стране и за рубежом, и считался практически невыполнимым.

Кроме того, планируются масштабные государственные инвестиции в мосты, железные дороги, цифровые сети и другие инфраструктурные проекты, финансируемые из специального фонда в €500 млрд, который ХДС/ХСС и СДПГ недавно включили в конституцию Германии с помощью «зеленых».

Также планируется создать «Немецкий фонд» объемом €100 млрд, который будет формироваться из государственных и, прежде всего, частных средств и поддерживать молодые компании.

Пенсии по-прежнему гарантируются

Вызывающее массу споров социальное пособие по безработице, т. н. Bürgergeld реорганизуется в «базовый доход для ищущих работу». Несмотря на это, в целом реформа напоминает анекдот о перестановке кроватей в публичном доме.

Не исключено, что урезание размера щедрых германских пособий и многомиллионной армии их получателей и правда подтолкнет некоторых несознательных граждан, паразитирующих на социальной системе ФРГ, к поиску работы.

Чтобы уменьшить нехватку квалифицированной рабочей силы, ХДС/ХСС и СДПГ хотят разрешить более гибкий график работы и стимулировать добровольные сверхурочные.

Среди прочего максимальное количество ежедневных рабочих часов будет заменено на недельное ограничение, а оплата сверхурочных будет освобождена от налогов. Пенсионерам будет разрешено зарабатывать до €2000 в месяц без уплаты налогов.

Решения были приняты и в отношении пенсий, однако, вопреки многочисленным требованиям, не с целью стабилизации взносов, а скорее наоборот. Хотя все меньшему числу работников придется финансировать все большее число пенсионеров, государство изначально продолжит гарантировать стандартную пенсию в размере не менее 48% от среднего заработка всех застрахованных лиц до 2031 года.

Кроме того, под давлением ХСС будет продлена так называемая пенсия матерей. Однако она будет финансироваться не за счет взносов, а за счет налоговых поступлений.

Минимальная заработная плата будет постепенно повышаться до €15 в час, хотя некоторые эксперты уже высказали свое скептическое отношение к подобной перспективе.

Обещают удешевление электричества

В области энергетического перехода новая коалиция не планирует никаких серьезных изменений. ХДС/ХСС и СДПГ хотят продолжать расширять использование возобновляемых источников энергии. Они будут дополнены новыми газовыми электростанциями, хотя и в значительно большем количестве, чем планировала предыдущая коалиция.

О возобновлении немецкой ядерной энергетики в проекте соглашения ничего не сказано.

Коалиция также хочет отменить противоречивый закон об отоплении, как того требовали ХДС/ХСС. Он должен уступить место более простому закону, который сделает достижимое снижение выбросов CO₂ «центральным параметром управления».

Новое правительство не хочет подвергать ревизии немецкие и европейские климатические цели. Однако сокращение выбросов за пределами Европы теперь также будет признаваться в «ограниченном объеме».

Торговля квотами на выбросы останется центральным инструментом защиты климата. Однако доходы от цены на CO₂ должны быть возвращены гражданам и компаниям.

Предполагается, что за счет этого цены на электроэнергию, плата за пользование сетью и налог на электроэнергию будут снижены. Цена на электричество снизится на €0,05, за счет чего среднее немецкое домохозяйство сможет сэкономить порядка €150 в год.

«Обычные» автомобили пока не запрещают

Deutschlandticket — пожалуй, единственное полезное для немцев достижение «светофорной коалиции» — билет стоимостью €58 в месяц, позволяющий путешествовать наземным транспортом по всей территории Германии, — будет сохранен. Однако начиная с 2029 года он может стать несколько дороже.

Фундаментальная реформа железных дорог теперь запланирована правительством только на «среднесрочную перспективу». Фонд железнодорожной инфраструктуры должен обеспечить обновление центральных железнодорожных линий в течение нескольких лет.

В будущем Autobahn GmbH сможет брать кредиты, а плата за проезд грузовиков будет полностью возвращаться в автодорожное хозяйство: до сих пор часть доходов за проезд по платным автомагистралям шла железным дорогам.

Ограничение скорости в 130 км/ч на автомагистралях больше не будет включено в документ, так что любители гонять по автобанам могут спокойно выдохнуть. Хотя СДПГ и настаивала на этом требовании, ХДС/ХСС его отклонили.

Отмена запрета на использование двигателей внутреннего сгорания с 2035 года, как того требовали ХДС/ХСС, также не была включена в коалиционное соглашение. Тем не менее правительство выступает за «технологическую открытость» в автомобильной промышленности.

Без «зелёных»

Проект коалиционного соглашения — во многом компромиссный документ. А значит, как и при любом компромиссе, угодить всем и избежать появления недовольных создателям коалиционного договора не удалось.

Однако несмотря на то, что фундаментальные вопросы, и в первую очередь вопрос обуздания миграции, пока что остаются без ответа, у будущего правительства уже просматриваются определенные шансы на успех.

Обусловленные в первую очередь тем, что в новом кабинете министров будут отсутствовать «зеленые» дилетанты.