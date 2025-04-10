Риторика российских депутатов все чаще затрагивает проблемы рождаемости. Едва ли не каждый день звучат новые предложения по улучшению жизни многодетных семей и молодых пар.

Иван Шилов ИА Регнум

Прежде чем судить об их эффективности, зафиксируем момент. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчёте на одну женщину) в России, по последним данным, составляет 1,41. Хотя мы еще не близки к стремительно стареющим Южной Корее, Китаю и Японии, а также ряду стран Европы, ситуация все равно выглядит очень печально.

Особенно низкие показатели — в Северо-Западном федеральном округе, Центральной России и Поволжье. И это — при многолетней тенденции к снижению числа абортов: в 2013 г. в России их число превышало 1 млн, а в 2023 году — 476,5 тыс. Очевидно, что граждане вынуждены отказываться от деторождения или откладывают его до лучших времён. И тому есть причины.

По исследованию Росстата, российской семье в 2024 году, чтобы свести концы с концами, требовалось минимум 73,9 тыс. руб. в месяц. И это при условии, что траты покроют только самое необходимое.

Согласно исследованию девелоперской компании Level Group, три четверти россиян не могут позволить себе купить квартиру, хотя почти половина из них (44%) ощущает нужду в улучшении жилищных условий.

По самым простым подсчетам, плата по семейной ипотеке под 6% в Москве в среднем составит 72 тыс. рублей в месяц. Совместный семейный доход, согласно требованиям банков, должен составлять не меньше 145 тыс. рублей. А если один из родителей занят ребёнком, выполнить это условие могут лишь работники отдельных отраслей (например, IT-сферы).

Что предлагают правительство и депутаты? Сейчас действуют выплаты в размере 450 тыс. рублей в счёт погашения основного долга и процентов по ипотечному кредиту для семей, где родился третий (четвертый, пятый и далее) ребенок.

В Общественной палате эту сумму предлагают увеличить до 1 млн рублей.

Сергей Миронов хотел бы ввести ранжируемую систему, при которой сумма зависит от того, какой по счёту ребёнок родился у родителей после 1 января 2024 года.

Если первый, для погашения долга по ипотеке выплатят 500 тыс. рублей, второй — 600 тыс. рублей, третий — 700 тыс. рублей. Если родились трое, можно получить все 1,8 млн рублей. Насколько это существенные суммы при нынешних ценах на жилье?

Остальные предложенные меры служат своего рода подпорками для многодетных. Это и право детей из многодетных семей — из регионов с низкой рождаемостью — поступать в вуз на бюджетные места.

И установление запрета на увольнение единственных кормильцев многодетных семей с несовершеннолетними, и право на досрочное увольнение с военной службы в связи с рождением третьего или последующего ребёнка.

Помимо существующих предложений, есть уже и действующие нормы в регионах. Например, выплаты беременным ученицам школ, колледжей и вузов в Орловской области. Или начисление 300 тыс. рублей за рождение третьего и последующего ребёнка в Московской области.

Как и многое другое, все эти выплаты, льготы и компенсации правильны и полезны, и даже необходимы, но, к сожалению, изменить в корне демографическую ситуацию в России они неспособны.

Пока что ни одна страна в мире не сумела побороть последствия второго демографического перехода (когда вслед за падением смертности следует опережающее падение рождаемости) для своего коренного населения.

Число граждан США растёт только за счёт миграции из стран Центральной и Латинской Америки. Рождаемость в Германии падает, но также компенсируется за счёт прироста среди инокультурных мигрантов.

Мы уже имеем представление о разрушительных последствиях демографического замещения. Действенного метода выйти из ловушки современного благополучного, но вымирающего общества пока что нигде не придумали.

Призывы традиционалистов вернуть установки патриархата, когда общественный статус женщины был значительно ниже, а детей рождалось больше (но и умирало значительно больше — в Российской империи к концу XIX века до 20 лет доживала только половина родившихся) нереализуемы.

Поэтому и рецепты должны быть не из прошлого — до сих пор никем не применённые и даже, пожалуй, радикальные, вроде создания фонда государственного жилищного строительства и предоставления семьям с детьми бесплатного жилья по договору социального найма. Изменить положение дел полумерами и косметическими улучшениями не получится.

Эффективное решение демографической проблемы должны разработать мы сами, без оглядки на заграницу.

Заняться такой масштабной задачей на десятилетия под силу только государству. Только оно способно найти ресурсы, задействовать необходимые рычаги и привлечь все общество к национальной задаче номер один.

И тогда, быть может, нам наконец удастся подать остальным пример подлинно благотворных социальных преобразований.