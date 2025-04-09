Теперь владельцы домашних собак обязаны «прописать» питомцев — зарегистрировать и поставить чип. За проживание без прописки собакам (вернее, их хозяевам) положен штраф, и это больше не туманные угрозы.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, в Подмосковье с 1 марта сумма штрафа составляет от 1500 до 3000 рублей. А с 1 июля за отсутствие регистрации и власти Татарстана планируют взимать от 2000 до 4000 рублей. Повторное нарушение обойдется уже в 5 тысяч.

20 регионов наготове

Необходимость закона об обязательной регистрации собак обсуждалась на протяжении многих лет. Регламент понадобился для «воспитания у владельцев ответственного отношения к приобретению питомцев, а также сокращения численности безнадзорных животных».

Кроме того, как отмечает начальник Главного управления ветеринарии кабинета министров Республики Татарстан Алмаз Хисамутдинов, закон позволяет его службе знать точно — сколько собак живет в Татарстане, а не полагаться на примерные данные.

Изначально ожидалось, что закон будет принят на федеральном уровне, но в результате полномочия были переданы регионам. На сегодняшний день решение об обязательной регистрации собак уже принято либо находится на стадии утверждения в двадцати субъектах страны.

Еще около десяти разрабатывают подобный законопроект. Так, в Подмосковье обязательна регистрация собак, остальных животных — по желанию. Схожие требования и в Татарстане.

Как указано на сайте минсельхоза Московской области, каждому владельцу собаки необходимо пройти процедуру регистрации в течение 14 дней после достижения питомцем трехмесячного возраста. Также требование распространяется на взрослых собак, не проходивших процедуру ранее. Животных, сведения о которых уже внесены в реестр, повторно регистрировать не нужно.

Как разъясняет на сайте Сергей Новиков, главный государственный ветеринарный инспектор Подмосковья, регистрацию домашних животных проводят только специалисты государственных учреждений ветеринарии области. Заявление на регистрацию можно подать через портал госуслуг либо при личном посещении клиники.

После осмотра животного врач занесет в систему данные о породе, поле, окрасе, кличке, паспорт прививок, а также данные и контакты владельца. Впрочем, установить чип можно и в частной клинике, но регистрировать собаку все равно придется в госучреждении. Собаки из приютов тоже должны будут пройти эту процедуру.

«Малозначительная процедура»

Многие владельцы беспокоятся — не нанесет ли процедура чипирования урона здоровью собаки? Чиновники успокаивают — по размерам чип не больше рисового зернышка, и его введение проходит безболезненно.

«Чип сделан из инертного материала и безопасен, его давно изобрели и усовершенствовали, — поясняет Алмаз Хисамутдинов. — Это давнишняя практика, никаких побочных эффектов нет. Процедура безопасна на 100%».

Вся процедура регистрации и чипирования животного занимает не больше 15 минут. При необходимости во время регистрации можно бесплатно вакцинировать питомца против бешенства.

Стоимость введения чипа в государственных ветеринарных клиниках Московской области составляет 352,40 рубля, а в Татарстане — около 250. Помимо прочего, владельцы чипированных питомцев получают серьезное преимущество — потерявшуюся собаку будет проще найти и вернуть.

В Московской области проверять наличие чипов будут в местах выгула собак, причем делать это будет не полиция, а уполномоченные сотрудники минсельхоза Подмосковья при помощи специальных сканеров.

Если чипа не окажется в базе, а также будет отсутствовать информация о владельце собаки, последний может быть привлечен к административной ответственности по статье 8.52 КоАП РФ.

Схожее наказание предусматривается и в Республике Татарстан. Только там собираются штрафовать еще и за содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на придомовых территориях.

Закон уже вызвал немало критики. По мнению ряда владельцев собак, в нем есть уязвимости.

Депутат Госсовета Татарстана Ильдар Шамилов обратил внимание на то, что могут возникнуть трудности с доказательством, что животное принадлежит конкретному человеку: нет единой базы данных, а сканеры зачастую конфликтуют между собой, поскольку есть несколько систем чипирования.

Тем не менее в ближайшем будущем опыт Татарстана и Подмосковья может быть распространен и на остальные регионы Российской Федерации. Как ожидается, он станет одним из первых весомых шагов к упорядочению отношений между собаководами и государством. Контроль этой сферы сделает ее более прозрачной, что, в конечном итоге, поможет защитить и людей, и собак.

Инструктор-кинолог спортивного кинологического общества «ВПоиске» Татьяна Лузанова в разговоре с ИА Регнум подчеркивает, что для большинства ответственных владельцев собак чипирование — малозначительная процедура:

— Многие заводчики, продавая щенка, помимо клейма уже ставят чип. Татуировка на теле собаки не всегда видна из-за густой шерсти, да и не все готовы досконально осматривать найденное на улице животное. Чип же могут бесплатно просканировать в любой ветклинике, а значит, шанс связаться с владельцем мохнатой потеряшки увеличивается в разы.

На выставках и спортивных соревнованиях владельцы также могут идентифицировать собаку с помощью чипа. Это особенно удобно с беспородными собаками, которые выступают в различных кинологических дисциплинах наравне с породистыми. Без клейма или чипа к официальным испытаниям собака не допускается.

Что же касается вопроса, ради решения которого отчасти обязательное чипирование и вводится, а именно идентификация владельца пса в случае спорных ситуаций, то здесь все намного сложнее.

Есть системы, где в чип вносится только ФИО, а остальные данные владелец вправе вносить (или нет) самостоятельно. Таким образом, можно действительно определить, что хозяином тузика, покусавшего ребенка, является Иван Петров. Но где его найти и как привлечь к ответственности — не знает никто.

То же самое касается перепродажи собак. Тузик может числиться как собственность Ивана Петрова, но на самом деле пес был перекуплен Фёдором Ивановым, который не актуализировал данные в чипе. Кстати, во многих системах такая функция не предусмотрена вообще.

Кроме того, бывают случаи, когда чип перестает считываться. Собаковод может даже не знать этого. В паспорте пса идентификационный номер будет, но сканер ничего на теле собаки не покажет. Нужно ли в таких ситуациях оплатить штраф за отсутствие чипа? Вопрос остается открытым.