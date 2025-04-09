Карательные тарифы Дональда Трампа, спровоцировавшие панику на международных биржах в начале нынешней недели, от всей души ударили и по Германии. Так, ведущий индекс экономической активности Германии — DAX — в понедельник просел на целых 10% синхронно со своим американским собратом Dow Jones. Такого удара ведущая экономика Европы не испытывала со времен пандемии коронавируса.

Иван Шилов ИА Регнум

Остается только гадать, куда заведет планету торговая война США против всего остального мира. Однако хочется верить, что Трамп, привыкший решать проблемы конкуренции в лучших традициях американской «дипломатии канонерок», знает, что делает. И надеяться на то, что его действия не спровоцируют новый мировой экономический кризис, в сравнении с которым Великая депрессия 1929 года покажется второстепенным эпизодом, достойным лишь маленькой сноски на полях мировой истории.

Дональд Трамп хочет использовать свою тарифную политику, чтобы сбалансировать торговый дефицит США, поскольку его страна импортирует гораздо больше, чем экспортирует.

С прошлых выходных действует общий базовый тариф в размере 10% на весь импорт и, соответственно, более высокие тарифы для стран, которые, по мнению Трампа, злоупотребляют широкими возможностями американского рынка.

США — самый важный торговый партнер ведущей европейской страны-экспортера: в 2024 году Германия экспортировала товаров на €161,4 млрд.

Какие же немецкие отрасли промышленности особенно пострадают, если Трамп воплотит свои заявления в жизнь, а торговля с США станет обходиться Германии гораздо дороже? И какие товары могут подорожать в Германии в случае, если ЕС «включит ответку» и введет более высокие тарифы на импорт из США?

Торговая статистика показывает: Германия в основном экспортирует в США станки (29% экспорта), автомобили (26%, в США продается каждый восьмой немецкий автомобиль, отправляемый на экспорт) и продукты химической индустрии (22,6%).

В последнюю группу включена и фармацевтическая продукция, где только на вакцины и прочие лекарства приходится около 10%. Около четверти экспорта компаний Bayer, Boehringer и Co. приходится на Соединенные Штаты. Этот рынок привлекателен не только своими размерами. Например, согласно исследованию некоммерческой организации Rand, пациенты в США платят в среднем в три раза больше за рецептурные препараты, чем в Германии или других промышленно развитых странах.

Хотя фармацевтика и исключена из текущего пакета американских санкций, у экспертов есть опасения, что эта отрасль — следующий кандидат на включение в «черные списки». В случае, если Европа не поймет намек и быстро не прогнется под санкционное давление американского президента.

Другие, более мелкие отрасли экспорта — высокоточные приборы (7,4%) продукты питания, металлы (4,6%), искусственные материалы (3,1%) — также замерли в напряженном ожидании.

Очевидно, что карательные тарифы являются средством политического давления на оппонентов, поскольку американский президент предположительно готов к переговорам.

Однако уже очевидно то, что эти тарифы сделают немецкие товары на рынке США более дорогими, а значит, менее конкурентоспособными. Таким образом, немецкая экономика может просто потерять торговых партнеров в США.

Предприятия будут закрываться

В начале апреля президент США объявил о ряде мер, направленных на то, чтобы сделать «несправедливую торговлю» в мире более справедливой. По крайней мере, для своей страны.

Согласно подписанному закону, теперь внешнеторговым партнерам Америки необходимо платить дополнительную пошлину +25% на каждый автомобиль, импортируемый в США, независимо от того, откуда он привезен. Тарифы в таком же размере уже действуют на стальную и алюминиевую продукцию с середины марта.

На товары из Европейского союза Трамп также планирует ввести дополнительные тарифы. Они будут добавлены к их обычной цене товаров и существующим импортным пошлинам — например, к существующим таможенным пошлинам и НДС. Эти тарифы должны вступить в силу сегодня, 9 апреля.

Германия экспортирует в США гораздо больше, чем импортирует (напомним: €161,4 млрд), а потому находится в фокусе внимания. Однако объем немецкого импорта из США в прошлом году также составил весьма почтительные €91,4 млрд.

Популярными товарами, импортируемыми в Германию из США, являются машины и детали машин (24%) — например турбины, кривошипы и фитинги; химические вещества, в том числе лекарства (23,2%), а также минералы — в основном сырая нефть (10,4%).

Немецкие эксперты по экономике — Лаура фон Даниэльс, руководитель исследовательской группы по Северной и Южной Америке и эксперт по торговле в Немецком институте международных отношений и безопасности (SWP), и Юрген Маттес, руководитель кластера международной экономической политики в Немецком экономическом институте (IW) в Кёльне, солидарны во мнении, что из-за санкционной войны в Германии может закрыться множество малых и средних предприятий.

Санкционная война с США чревата потерей конкурентоспособности немецких компаний, которые не смогут позволить себе платить новые тарифы, будут вынуждены сокращать штат и увольнять сотрудников.

Американские компании, которые вкладывают значительные средства в Германию и имеют в стране свои представительства, могут отказаться от работы. В числе таких гигантов — Tesla, Amazon, Microsoft.

Немецким компаниям, которые полагаются на компоненты из США, возможно, в долгосрочной перспективе придется замещать поставщиков, переходя на другие и, не исключено, более дорогие варианты.

Впрочем, хотя американский рынок для ФРГ безусловно важен (10,4%) и значение его для немецкой экспортно-ориентированной экономики сложно переоценить, Германия имеет довольно диверсифицированный пул торговых партнеров, экспортируя множество товаров в соседние страны — Францию (7,5%), Нидерланды (7,1%), Польшу (6,0%), Китай (5,8%), а также в Италию и Великобританию (по 5,2%)

Если Трамп окончательно введет желаемые тарифы, как он объявил, проблема может оказаться более серьезной для США, чем для Европейского союза и вместе с ним для Германии. Кильский институт мировой экономики (IfW Kiel) пришел к выводу, что такая торговая политика нанесет ущерб в первую очередь США:

«Объявленные тарифы, вероятно, означают падение экономики США почти на 1,7% в течение года, рост цен более чем на 7% и снижение экспорта почти на 20%», — говорится в отчете на сайте института. По данным IfW Kiel, ЕС также придется приспособиться к снижению экономического производства на 0,2%, а Германии — даже на 0,3%. Однако страны, у которых мало альтернатив торговле с США, пострадают еще сильнее.

На многие из них будут наложены санкции в виде особенно высоких штрафных тарифов. Например, Вьетнам и Камбоджа экспортируют в США товары на сумму, превышающую 25% их ВВП (основной объем составляют поставки продукции легкой промышленности). Так что в Германии в сравнении со странами Юго-Восточной Азии ситуация стоит не столь остро.

Ответный удар

Несмотря на то, что Германия сама по себе является серьезным экономическим игроком, то, что за спиной ФРГ стоит весь Европейский союз, является существенным подспорьем в санкционном противостоянии.

Хотя объединенная Европа также надеется на решение торгового спора путем переговоров, Комиссия ЕС уже подготовила меры в ответ на американские тарифы. Контртарифы должны постепенно вступить в силу с середины апреля.

До сих пор ЕС воздерживался от принятия ответных мер. В отличие от Канады и Китая, которые сделали это, Европейская комиссия оставила открытым вопрос о том, как она намерена реагировать на тарифы в размере 25% на автомобили и 20% почти на весь импорт.

Иная ситуация сложилась в середине марта, когда вступили в силу 25% тарифы на сталь, алюминий и изделия из них. Тогда Комиссия немедленно представила ответный пакет, включая тарифы в размере 50% на такие символические товары, как мотоциклы Harley-Davidson и американский бурбон. ЕС собирается использовать тарифы в размере от 10% до 25% на импорт американских товаров на сумму €22,1 млрд.

Вводя контртарифы, ЕС нацеливается на товары, которые важны для избирателей Трампа, нанося удар по республиканским штатам. Тарифы на соевые бобы ударят по штату Луизиана и, соответственно, по спикеру палаты представителей от республиканцев Майку Джонсону, который родом оттуда.

Тарифы на говядину и мясо птицы ударят по Небраске и Канзасу, на древесину — по штатам Джорджия, Вирджиния и Алабама.

Спектр «облагаемых» товаров широк.

Они варьируются от игральных карт, на которые будет наложен 10% тариф, до кукурузы (25%), круглозерного риса и апельсинового сока (также 25%), надувных лодок (10%), губной помады (10%), подводки для глаз (25%) и джинсов (25%). Сюда также входят классические изделия из стали и алюминия.

«Комиссия ЕС, безусловно, уделяет большое внимание тому факту, что мы не можем проводить таможенную политику, как Трамп», — говорит Юрген Маттес.

Возможно, поведение Трампа придаст ЕС импульс, необходимый для активизации работы по налаживанию связей, которую он уже начал с другими торговыми партнерами, в первую очередь в странах Латинской Америки. Также не следует забывать, что с 2022 года ЕС ведет переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Индией.

Хотя вслух в ЕС в целом и в Германии в частности говорить подобное не принято, возвращение немецких брендов на российский рынок — в первую очередь автомобильных и машиностроительных концернов — также могло бы немало способствовать диверсификации рынков сбыта и компенсировать потери, вызванные действиями американцев.

Забавно, однако, что многие немецкие компании химической промышленности, на которые сейчас пришелся основной удар санкций Трампа — в частности BASF и Bayer — финансово поддержали американского президента в ходе его предвыборной кампании через свои дочерние фирмы на территории США.

И вот теперь такая черная неблагодарность со стороны американского президента, закусившего удила в стремлении сделать Америку снова великой.