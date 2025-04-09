В Польше говорят об очередном провале властей: те не уследили, как тракторы из соседней Белоруссии добили местных производителей сельхозтехники. И всё это с молчаливого согласия госструктур.

Иван Шилов ИА Регнум

Об этом рассказал бывший президент обанкротившегося тракторного завода Ursus Кароль Зарайчик. По его словам, о проблеме были предупреждены все возможные службы и министерства ещё при прошлом правительстве партии «Право и справедливость» (PiS), но её просто проигнорировали. При этом разрешить ситуацию можно было не раз: ведь кризис тянется уже почти десятилетие.

Как ввозили тракторы

В 2016 г., после введения строгих экологических стандартов Евросоюза, белорусские тракторы начали массово ввозиться в Польшу. Хотя они не соответствовали требованиям, через страны Восточной Европы — Литву, Венгрию или Румынию — их регистрировали как подержанные, что позволяло просто обойти сертификацию.

Ещё одной схемой был ввоз тракторов непосредственно белорусским заводом МТЗ своей польской дочке — MTZ Belarus Traktor. Таким образом технику можно было спокойно продавать в Польше.

По данным польских СМИ, количество таких машин оценивается в диапазоне от 3 до 13 тысяч штук. Основной поток шёл как раз через МТЗ, который только в 2021 году заработал 151 млн злотых (около 3,3 млрд рублей).

«В 2016–2023 годах, то есть за время правления PiS, в Польшу нелегально попало несколько, а может быть, и десяток тысяч белорусских тракторов», — указали журналисты одного из польских изданий, присовокупив к этому стандартный перечень политических «грехов» Александра Лукашенко (преследование оппозиции, поддержка СВО и организация нашествия на Польшу нелегальных мигрантов), которые, к досаде авторов публикации, никак не мешают тракторной торговле.

Проблемы у МТЗ начались только летом 2023-го, когда в Польше внесли в санкционный список и сам завод, и две связанные с ним компании — уже упомянутую польскую MTZ Belarus Traktor и венгерскую Belarus Traktor KFT.

«Продукция MTZ Belarus в Минске составляет 8% мирового производства тракторов, что говорит о ключевой позиции завода в Беларуси и его участии в финансировании режима», — так в Варшаве объясняли включение МТЗ и его подразделений в список.

Согласно условиям введённых ограничений, активы завода были заморожены, компанию отстранили от каких-либо тендеров, и это привело к фактическому параличу ее деятельности в Польше.

Виновными назначили фермеров

О довольно нехитрых махинациях знали чуть ли не все вокруг, но ничего с этим не делали. При этом техника того же Ursus в сравнении с белорусской стоила на 30% дороже из-за необходимости соблюдения стандартов ЕС, что очевидно сделало её абсолютно неконкурентоспособной по сравнению с белорусскими аналогами. В результате Ursus оказался на грани краха.

Однако плохо может стать и польским фермерам, покупавшим нелегальные тракторы. Теперь они рискуют потерять технику из-за судебных решений об изъятии. Уже в конце прошлого года в СМИ начала просачиваться информация о том, что власти намерены запретить эксплуатацию тракторов МТЗ.

Всё началось с того, что Высший административный суд Польши постановил, что машины (речь шла о шести экземплярах) были зарегистрированы с нарушением закона, поскольку не соответствовали стандартам ЕС.

«Мы пришли к выводу, что официальные решения о регистрации этих транспортных средств были незаконными, поскольку не было европейского официального утверждения, необходимого для ввоза транспортных средств из стран, не входящих в ЕС.

И не чиновники или импортёр, а фермеры теперь вынуждены утилизировать тракторы, которые они покупали в кредит часто в качестве основной техники на ферме», — пояснили представители Национального совета сельскохозяйственных палат Польши.

Вместе с тем очевидно, что о схеме ввоза тракторов было известно очень многим, но чиновники разводили руками: «У нас нет абсолютно никаких рекомендаций». Таким образом, вся ответственность оставалась на аграриях. При том, что некоторые даже до сих пор за эти машины толком и не расплатились.

Складывавшаяся ситуация грозила не только финансовыми потерями для фермеров, но и параличом сельскохозяйственного сектора в ряде регионов Польши.

Годами игнорируя проблему, польские чиновники позволили нанести ущерб местной промышленности и поставили под удар аграриев. Чем не яркий пример того, как внутренние ошибки и отсутствие ответственности могут быть куда опаснее любых внешних факторов?

Вместо того, чтобы искать виновных за пределами страны, Польше стоит признать: ее экономические проблемы — это во многом результат собственной безалаберности.

Подковёрные игры властей

Однако буквально на днях стало известно, что, скорее всего, тысячи тракторов МТЗ, о которых идёт речь, будут легализованы.

В связи с этим подкрадывается сомнение, что историю вынесли на всеобщее обозрение отнюдь не случайно. Особенно учитывая близость выборов и столь напряжённую борьбу за электорат.

Изначально разгромные статьи разошлись именно с чётким упоминанием о том, что до такой ситуации довела безалаберность властей, конкретно — правительства PiS, а следовательно, как можно их опять допускать в кабмин?

Особенно подчёркивалось, что именно с приходом к управлению страной команды премьер-министра Дональда Туска начались серьёзные проверки, а суды подтвердили нелегальность регистраций техники.

И что же делает сегодня Туск на белом коне?

Застращав всех на пару месяцев, запускает информацию о том, что всем всё простят, конечно, кроме казнокрадов из PiS — тем достанется особенно серьёзно.

Не исключено, что для части чиновников партии, таких как работники министерства инфраструктуры страны Рафал Вебер и Анджей Биттель, этот скандал закончится уголовным преследованием.

Несмотря на коррупционные и даже просто мошеннические схемы, ситуация на деле используется лишь для подковёрных пропагандистских игр. При этом страдает тут, как обычно, только народ: часть фермеров уже избавились от тракторов, сотрудники тракторных заводов уже потеряли работу, зато кабмин Туска может наслаждаться маленькой победоносной войной.