Финляндия столкнулась с оттоком инвесторов. Процесс пока протекает необвально, но достаточно стабильно. Тревожным сигналом, в частности, стал уход китайцев из проекта по строительству в финском городе Хамина завода по производству компонентов для аккумуляторов. Но это далеко не единственный случай такого рода.

Иван Шилов ИА Регнум

Из Суоми бегут инвесторы, как зарубежные, так и местные. Их отталкивают повысившиеся издержки и падающая покупательская способность местного населения. В перспективе факторов, способных переломить этот тренд, не просматривается.

Китайский исход

Китайская компания CNGR Advanced Material, владевшая 60% в совместном предприятии по производству аккумуляторных материалов, отказалась от своих планов. Инвесторы из Поднебесной намеревались начать на этом предприятии производство катодных прекурсоров (pCAM), используемых в изготовлении литий-ионных аккумуляторов.

Финны воспринимали этот проект с большим воодушевлением — недаром президент Александр Стубб, совершивший не так давно визит в Китай, придает большое внимание привлечению китайских инвестиций. И вот теперь финнов постигло большое разочарование.

Кстати, это сообщение прозвучало некоторым диссонансом с новостями из Швеции. Там объявил о своем банкротстве производитель аккумуляторов для электромобилей Northvolt. Это банкротство Northvolt стало крупнейшим в современной Швеции. Компания привлекла около 13,5 млрд евро инвестиционного капитала, кредитов и грантов. На момент начала реструктуризации её задолженность составляла 5,8 млрд долларов.

Газета Financial Times отмечает, что крах шведского стартапа наносит серьёзный удар по попыткам Евросоюза конкурировать с Китаем в производстве аккумуляторов. В издании напоминают, что китайские производители аккумуляторов уже широко представлены в ЕС.

В частности, CATL, ставшая мировым лидером в отрасли, строит заводы в Германии, Венгрии и Испании, а немецкий автогигант Volkswagen сотрудничает с китайской же Gotion. Экономисты ещё в 2023 году предупреждали, что ЕС может впасть в такую же зависимость от китайских аккумуляторов, как в свое время от российских энергоресурсов.

Именно поэтому выход CNGR Advanced Material из проекта строительства завода в Финляндии многих удивил — специалисты полагали, что китайцы намерены лишь закреплять достигнутое ими в ЕС превосходство.

В Finnish Minerals Group, оставшейся единственной владелицей бывшего совместного предприятия, пытаются бодриться. Там заявили, что не хотят полностью отказываться от проекта в Хамине. Однако теперь у многих возникло беспокойство относительно другого похожего проекта, воплощаемого в финском городе Котка, — там китайцы совместно с финнами хотят построить завод стоимостью в 800 млн евро для производства аккумуляторных катодов (CAM).

Участниками соответствующего соглашения являются та же Finnish Mineral Group и китайская компания Beijing Easpring Material Technology (Easpring). «Эти два проекта независимы друг от друга», — уверяют в Finnish Minerals Group.

Привычное дело

Вообще-то бегство инвесторов из нынешней Финляндии — история уже знакомая.

Еще более года назад издание Verkkouutiset поведало, что иностранные компании постепенно отказываются от вложений в финские рынки. Размер зарубежных инвестиций в Финляндии по итогам 2023 года снизился до уровня 2019-го.

В позапрошлом году в республику пришли 247 иностранных компаний, что ощутимо меньше показателей предыдущих лет (330 новых компаний в 2021 году и 300 компаний в 2022 году). Также сократился объем дополнительных инвестиций от фирм, уже работавших на финской территории. При этом чаще всего инвестировали в Суоми шведы, британцы и норвежцы, зато стали испытывать куда меньший интерес американцы.

«В глобальном масштабе количество инвестиций в новые проекты в прошлом году сократилось на 6%, а количество приобретений бизнесов — на 16%. Поток промышленных инвестиций ослаб по всей Европе», — жаловался директор агентства по продвижению инвестиций Invest in Finland Антти Аумо.

В прошлом году издание Ilta-Sanomat разместило материал, посвященный экономической депрессии, охватившей восточные регионы страны, и предрекло, что лет через десять то же самое будет наблюдаться и на остальной финской территории.

Сообщалось, что шведский сталелитейный гигант LSAB отказался от своих озвученных прежде планов вложить 4,5 млрд долларов в производство стали в Финляндии. Норвежская компания Freyer Batteries собиралась построить в финской Ваасе завод по производству аккумуляторных батарей, однако проект был приостановлен. Шведско-финская лесопромышленная компания Stora Enso объявила о сокращениях на своих заводах.

По мнению издания, экономическое развитие Финляндии за последние пятнадцать лет — одно из худших в мире. «За эти годы политики разрушили страну снизу доверху. Восточная Финляндия получила такой сильный удар по голове, что из легких вырвался воздух. Связи с Россией прерваны, как и торговля. В результате политических забастовок профсоюзное движение пилит сук, на котором сидит», — говорится в публикации.

Что особенно возмущает журналистов — из Суоми выводит деньги даже местный бизнес.

Несколько лет назад финская топливная компания Neste решила разместить свой новый нефтеперерабатывающий завод в Роттердаме (Нидерланды). Подход, как показало время, оказался правильным.

В апреле 2025 года Neste вновь попала в новостные заголовки — в связи с ее решением рассчитать 510 своих работников, 370 из которых трудились непосредственно в Финляндии. В Neste объяснили, что, сократив «лишних» людей, они добьются ежегодной экономии в размере около 65 млн евро. Судя по тому, что в Neste сокращают именно сотрудников финского подразделения, оно было признано «отягощением».

В апреле 2025 года издание Helsinki Times оповестило, что прямые иностранные инвестиции в Финляндию упали до самого низкого уровня за десятилетие. В прошлом году они сократились на 6%. При этом на финский рынок вышла 231 новая компания, принадлежащая иностранцам — это самый низкий показатель с 2014 года.

Финские эксперты пытаются делать хорошую мину при плохой игре, но это у них сложно получается. Так, директор организации Invest in Finland Антти Аумо сказал, что, мол, Финляндия пережила экономический спад лучше, чем многие другие страны, но признал, что инвестиционный климат становится всё более сложным.

Показной оптимизм

Официозные экономисты пытаются успокоить население. Они игнорируют имеющиеся проблемы и стремятся внушить, что скоро все наладится. Так, эксперты Банка Финляндии подготовили бюллетень, в котором утверждают, что хотя в 2024 году экономика страны и сократилась на 0,5%, но в 2025-м она обязательно покажет рост в 0,8%, в 2026-м — на 1,8% и в 2027-м — на 1,3%.

Непонятно на чем основывается такой оптимизм — ведь условия, способствующие упадку финской экономики (в частности, почти полный экономический разрыв с Россией), никуда не делись. Они лишь усугубились — на внешнеполитическую арену вышел Дональд Трамп и принялся отгораживаться от Евросоюза таможенными барьерами.

В этом плане символично выглядит материал, вышедший в апреле на сайте финского гостелерадиовещателя Yle. В нем рассказывается об обстановке, сложившейся в приграничном городе Лаппенранта, который до 2020 года был Меккой для российских туристов.

До пандемии и закрытия границ русские тратили в финском регионе Южная Карелия сотни миллионов евро. В частности, в 2019-м они оставили там более 310 млн. Замены российским туристам Лаппенранта так и не нашла. Спасителем города стал его единственный актив — Лаппенрантский технологический университет.

Мэр города Туомо Саллинен заявил, что после того как «поток российских туристов, долгое время подпитывавший город, пошёл на спад», муниципалитет расширил сотрудничество с вузом. В университете есть иностранные студенты, его возможности привлекают и некоторые технологические фирмы.

Благодаря этому появились кое-какие инвестпроекты — например, дата-центр финского оператора Polarnode, для которого уже нашли участок земли площадью 32 га. Затем новая пищевая компания Solar Foods объявила о строительстве в городе до трех производственных предприятий — в случае реализации проекта в Лаппенранте может появиться до 900 рабочих мест.

Под статьей, написанной в бодряческом тоне, развернулась оживленная дискуссия. Некоторые комментаторы не разделили показного оптимизма и отметили, что «юго-восточная Финляндия была настроена на русский лад», и что «ситуация довольно плоха и с каждым днем становится все хуже и хуже».

Один из пользователей отметил: «Многолетний опыт показал, что Россия действительно надежный торговый партнер. Теперь вы можете сравнить это с Соединенными Штатами, когда Трамп начал устанавливать тарифы».

Но на этих пессимистов напали другие финны, указавшие, что все равно с Россией лучше никаких дел не иметь.