Бушевавшая в 2020 году коронавирусная инфекция COVID-19 настолько впечатлила каждого, что теперь любое подозрительное чихание по соседству приводит к приступам паники.

Иван Шилов ИА Регнум

Вот и рост заболеваемости микоплазменной пневмонией вызвал повышенную нервозность у большой части населения. Некоторые даже заявляют о новой скрытой эпидемии.

Кашель взахлёб

Михаил находился на собеседовании у работодателей, когда у него внезапно начался сумасшедший кашель — безудержный, сотрясающий, выворачивающий наизнанку. Пытаясь перестать кашлять, Михаил старался задерживать дыхание, набирать побольше воздуха, но легкие судорожно содрогались, словно пытались вырваться наружу.

«Это напоминало страшный фильм про астронавта, внутри которого поселился инопланетный организм. Меня больше всего напугала внезапность и сила этого кашля, а также лица сотрудников из HR-отдела. Один из них поспешил налить мне стакан воды. Это помогло, но ненадолго», — вспоминает Михаил.

В надежде, что «всё пройдет само», Михаил не стал обращаться к врачу. Температуры или слабости, свойственной при заболевании гриппом, не наблюдалось. Не было и потери вкусовых ощущений и запаха, как при ковиде. Только кашель.

«Но ночью стало совсем плохо — кашель не прекращался ни на минуту, а легкие словно наполнились водой. В районной поликлинике меня отправили на рентген грудной клетки», — добавил Михаил. Лишь затем врач поставила диагноз — микоплазменная пневмония. И добавила, что он сегодня не первый.

«Иногда невозможно услышать»

Микоплазменная пневмония — коварная легочная инфекция, поражающая дыхательные пути. Ее вызывает «недобактерия» без клеточной стенки. Она легко выделяет токсин, который может спровоцировать как внезапный травмирующий кашель с кровью и высокой температурой, так и едва заметное недомогание.

Именно из-за этой обманчивой легкости, когда болезнь переносят «на ногах», микоплазменную пневмонию называют «прогулочной».

«С ходу выявить микоплазменную инфекцию не так уж и просто. Сейчас много и обычных ОРВИ. Грипп и ковид тоже встречаются. У всех этих заболеваний симптоматика плюс-минус схожая. Всем им свойственны высокая температура, кашель, ломота в теле, боль в горле и так далее.

Микоплазменную пневмонию иногда невозможно «услышать» при аускультации — прослушивании легких. Поскольку зачастую заболевание протекает не очень «тяжело», многие пациенты не хотят брать листы нетрудоспособности и продолжают ходить на работу или учебу, разнося инфекцию», — рассказывает врач-пульмонолог одной из московских больниц Иван Дорофеев.

Несмотря на неочевидные симптомы, микоплазменная пневмония способна длительное время потихоньку подтачивать организм, доводя до серьезных последствий: фиброза легких, легочной эмболии, нагноений и дыхательной недостаточности. Возможен даже летальный исход, хотя и нечасто.

Обнаружить наличие микоплазменной пневмонии врачам помогает лабораторная диагностика — анализы крови на возбудителей инфекций, а также рентгенография или компьютерная томография (КТ) грудной клетки.

«В городских поликлиниках рентгенография легких (тем более — КТ) не проводится всем подряд заболевшим. При ОРВИ это просто не имеет смысла. Лабораторные исследования назначаются только после выявления пневмонии — по результатам рентгенографии. Правда, делается все очень оперативно, буквально за один день», — говорит пульмонолог.

Эпидемии нет

Впервые вспышка микоплазменной пневмонии в России и ряде других стран — Китае, США, Дании, Франции, Нидерландах и Германии — была отмечена ещё полтора года назад. О ней 6 декабря 2023 года сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, а в Минздраве тогда заверили, что ситуация с заболеваемостью управляемая.

В конце 2024 года вновь появились сообщения о появлении микоплазменной инфекции, а к концу марта 2025 года число заболеваний ею выросло, что и заставило многих вспомнить о мрачных временах COVID-19. Ряд медиа даже принялись сообщать о новой эпидемии.

Впрочем, врачи успокаивают — микоплазменные микроорганизмы вызывает вспышки заболевания циклично, примерно раз в 3–7 лет. По данным лаборатории «ЛабКвест», частота выявления болезни за октябрь–ноябрь 2024 года достигла 19,6%, при этом за тот же период 2023 года заболеваемость составляла 4,9%.

Представители Роспотребнадзора в свою очередь отметили, что ситуация с распространением микоплазменной инфекции в России находится под полным контролем, о чем сообщил официальный канал ведомства.

То, что речь об эпидемии пока не идет, подтверждает и ряд специалистов, работающих непосредственно с пациентами.

«Назвать это эпидемией нельзя, но распространение инфекции сейчас большое, — отмечает Нина Петрова, врач-пульмонолог одного из военных госпиталей. —Симптомы: высокая температура, сохраняющаяся на протяжении длительного времени, надсадный кашель — иногда с мокротой, а иногда без нее. А бывает, что кашель такой сильный, что доходит до рвоты. У всех выраженная слабость — как будто вагоны с песком разгружали.

Выявлять эту инфекцию сложно — делаем рентген, он показывает, что в легких чисто. Но при этом картина пневмонии есть и в анализах приличное воспаление. Поэтому врач всегда должен сравнивать рентгеновские снимки, и если на них нет пневмонии, то лучше перестраховаться — отправить больного на КТ».

Апатия и упадок сил

Как и другие подобные заболевания, микоплазменная пневмония в первую очередь бьет по традиционным группам риска: пожилым, детям, больным с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой.

Сегодня для борьбы с микоплазмой применяются антибиотики. Поскольку из-за самолечения населения бактерия-возбудитель выработала устойчивость к антибиотикам, процесс этот может быть долгим.

«К сожалению, каждый третий-четвертый наш пациент пьёт антибиотики самостоятельно. Это большая проблема, потому что антибиотики никак не действуют на вирусы. Даже если их прием обоснован, то многие из больных не соблюдают дозировки, интервалы, длительность приема. Да и вообще — зачастую пьют то, что нашли дома. Как результат, микроорганизмы адаптируются, и антибиотики перестают на них воздействовать как положено», — отмечает врач Дорофеев.

Восстановление после перенесенного заболевания микоплазменной инфекцией осложняется тем, что даже излеченная пневмония нередко становится причиной поствирусной астении. Причём долгое время, порой до нескольких месяцев, пациенты чувствуют апатию и упадок сил.

Профилактика микоплазменной пневмонии хорошо знакома большинству из нас благодаря COVID-19. Она включает в себя: мытье рук не менее 20 секунд теплой водой с мылом, ношение в публичных местах маски, обработку рук дезинфицирующими средствами с содержанием спирта не менее 60%.

Хорошая новость в том, что эпидемии как таковой нет. Плохая — заболевание протекает долго. Поэтому стоит быть бдительным, иначе можно выпасть из привычного ритма надолго.