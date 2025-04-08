7 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил рабочий визит в США. Поездка во многом носила спонтанный характер, и канцелярия премьера скупо отчиталась о ее результатах, использовав максимально обобщенные формулировки. Зато в подробностях о ней рассказал Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, лидеры США и Израиля обсудили региональную обстановку и экономические отношения.

И хотя пресс-служба американского президента рапортует об «абсолютном взаимопонимании» между собеседниками и отсутствии взаимных претензий, по тону их высказываний заметно, что стороны по итогу остались при своем.

Нападение на Иран

Основной темой встречи ожидаемо стало развитие ситуации вокруг Ирана. Штаты по-прежнему до конца не определились, как будут принуждать Тегеран к соглашению по ядерной программе — с помощью оружия или дипломатии.

Оба трека развиваются фактически параллельно: США продолжают перебрасывать на Ближний Восток ударную авиацию и флот, но провозглашают проведение первых за долгое время прямых переговоров с иранцами.

Судя по всему, надежда взять противника измором в Белом доме по-прежнему никуда не делась.

Позиция Тель-Авива более однозначна. Израильтяне убеждены, что сделки с Тегераном не получится, и вопрос нужно решать радикально, нанесением ударов по ядерной инфраструктуре противника. И Нетаньяху попытался донести эту мысль до Трампа. Правда, не очень успешно.

Вместо этого американский лидер «прожал» Израиль на соблюдение джентльменского соглашения по Ирану — не атаковать его, не получив на то согласия из Белого дома. Учитывая, что воевать с иранцами напрямую не желают даже самые ярые американские «ястребы», заявление Трампа означает фактический запрет на любые израильские операции.

В обмен на это администрация Нетаньяху сохранила «палестинский карт-бланш»: Белый дом пообещал не мешать операции израильской армии (ЦАХАЛ) в секторе Газа, а также надавить на посредников, чтобы те менее лояльно относились к встречным требованиям ХАМАС.

Размен получился неравноценный, но на какое-то время он израильский кабмин удовлетворил. По крайней мере, пока не закончится прокладка многочисленных «коридоров безопасности» в анклаве.

Сирийские базы

Обсуждая обстановку на Ближнем Востоке, Нетаньяху не упустил возможности заручиться поддержкой Белого дома по сирийскому вопросу. Причем не только в части инициативно начатой Тель-Авивом «демилитаризации» нового Дамаска.

Куда важнее было прощупать позицию Трампа по поводу усилившихся трений между Израилем и Турцией в свете соперничества за ключевые военные объекты Сирии.

Отношения между Нетаньяху и Эрдоганом балансируют на грани. В начале апреля израильские ВВС превентивно ударили по авиабазам «Тияс» (Т4) и «Пальмира», контроль над которыми в ближайшее время должны были получить турецкие военные.

Несмотря на то, что переход контроля был согласован с Дамаском, израильтяне считают появление любых новых иностранных контингентов на сирийской территории «экзистенциальной угрозой» для себя.

О создании системы аванпостов ЦАХАЛ в Сирии израильский премьер благоразумно умолчал.

Подняв вопрос недопустимости превращения Сирии в «чужую военную базу», Нетаньяху попытался сыграть на опережение, посчитав, что турецко-израильское соперничество в этой стране неизбежно будет обсуждаться в ходе встречи лидеров Турции и США, которая предварительно намечена на вторую половину апреля.

И на ней «разжигателем конфликта» будет представлен уже Тель-Авив.

Впрочем, здесь расчет израильтянина сработал только отчасти — публично запрещать что-либо туркам США не стали. Трамп не только похвалил турецкого лидера в беседе с Нетаньяху, но и мягко урезонил Тель-Авив, призвав «разумно вести себя» в отношениях с Анкарой.

А предложив стать посредником между Израилем и Турцией, американский президент довольно прозрачно дал понять, что вооруженный конфликт между союзниками не обрадует Белый дом.

Похвальная гибкость

Премьер-министр Израиля особо не стал скрывать, что приехал в Вашингтон, чтобы обсудить «экономический разлад», а именно введение Трампом 17% заградительных тарифов в отношении израильских товаров.

Несмотря на то, что показатель импортной пошлины на них существенно ниже, чем на поставки, например из Камбоджи (49%) или Китая (34%), выпад против «единственной ближневосточной демократии» был встречен местным населением весьма болезненно.

Причина в том, что каждый третий товар, производимый в Израиле, поставляется в США, и частичное закрытие рынка сильно ударит по благополучию еврейского государства.

Нетаньяху же увидел в таком повороте событий возможность выправить свой электоральный рейтинг, подмоченный чередой политических скандалов последних месяцев.

Тем более, что израильская оппозиция в вопросах реагирования на «протекционизм по-трамповски» не продвинулась дальше популистских лозунгов и угроз свести политический диалог с Вашингтоном к нулю.

Действующий премьер тоже отчасти сыграл на настроениях публики. Прибыв в Белый дом, он заявил журналистам, что стал первым зарубежным лидером, кто рискнул призвать Трампа к ответу.

Но не угрозами зеркальных тарифов (как это сделали, например, Китай и Канада), а обсуждением и «поиском точек соприкосновения». По словам Нетаньяху, это подчеркивает «особые отношения» между Израилем и США.

Более того, израильский премьер невзначай напомнил, что американские предприниматели чувствуют себя в его стране более чем вольготно.

В начале апреля Тель-Авив снял большую часть торговых барьеров на американскую продукцию, а незадолго до этого провозгласил курс на расширение государственно-частного партнерства с торговыми кругами США.

Нетаньяху пообещал, что продолжит устранение барьеров и дальше, вплоть до их абсолютной отмены, если США пойдут на снижение заградительных тарифов.

Трамп предпочел оставить заявления израильского премьера без однозначного ответа, хотя и приветствовал гибкость официального Тель-Авива. Стороны остались при своем и в этом вопросе.

Кругом выгода

Специфика встречи Трампа и Нетаньяху в том, что стороны — пусть и остались при своем — однозначно смогут использовать ее результаты для укрепления политического имиджа и реализации собственных «многоходовок».

Например, США на переговорах с иранцами могут давить на то, что «посадили на короткий поводок» главных сторонников уничтожения иранского «ядерного досье», чем продемонстрировали готовность к разговору на равных.

На переговорах с турками они могут ссылаться на равноудаленное положение и отсутствие «подыгрывания» Израилю.

При работе же с внутренней аудиторией — показать реальную эффективность драконовских таможенных барьеров.

Поездка Нетаньяху в Вашингтон показала его готовность не только следовать в русле политики Большого брата, но и диктовать Вашингтону свое видение ситуации, грамотно использовать доступные ресурсы и выбивать преференции.

В этом смысле оба лидера по итогам встречи даже вышли в явный плюс.