Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал в пятницу уникальный закон, принятый 26 марта на заседании парламента. Уникальность его в двух моментах.

Иван Шилов ИА Регнум

Во-первых, он состоит из одного предложения: «Республика Армения, стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».

Во-вторых, он полностью соответствует японскому средневековому принципу «у самурая нет цели — только путь».

И Ваагн Хачатурян, и армянский парламент прекрасно понимают, что никакого вступления Армении в Евросоюз не будет. Во-первых, потому, что процесс расширения ЕС заморожен до 2030 года, и Армении, учитывая её сложное геополитическое положение и все риски, исходящие от соседей, эти пять лет надо еще прожить.

Во-вторых, после 2030 года будет идти речь о вступлении тех стран, которые имеют хотя бы статус кандидата в членство, их около 10. Армения в список этих стран не входит.

Наконец, в-третьих, Армения не соответствует ни маастрихтским (финансовые показатели), ни копенгагенским (уровень развития демократии) критериям для вступления в ЕС.

Однако они всё равно стучатся в недоступную дверь, объясняя это якобы выбором народа.

«Скажу честно, мы неплохо себя чувствуем в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе. — Прим. ред.). Более того, мы заинтересованы в развитии и углублении отношений с Ираном. С другой стороны, мы не можем не замечать стремления определённой и чувствительной части нашего народа сформировать выбор для будущего страны», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян еще в конце января 2025 года, когда продвигал новый закон.

И опросы общественного мнения показывают, что около половины населения страны положительно относятся к принятому закону о вступлении в ЕС.

Аргумент, однако, сомнительный. Во-первых, потому, что непоследовательный. «Ссылка властей Армении на якобы волю граждан Армении в этом вопросе некорректна. Например, инициативой «Айакве» было собрано достаточное количество голосов для проведения референдума по вопросу криминализации признания Арцаха в составе Азербайджана, но эту волю власти не приняли. Не положили ее в основу для своих политических шагов», — объясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

Во-вторых, потому, что население Армении не понимает все последствия от стремления в ЕС. Прежде всего для экономики страны и ее взаимоотношений с Россией.

Позиция Москвы очень проста. К евроинтеграции Армении, в том числе и принятому закону, относятся скептически, но с уважением к армянскому суверенитету.

«Он такой — за все хорошее против всего плохого, совершенно общие слова. Но это внутреннее дело Армении», — пояснил вице-премьер России Алексей Оверчук.

И в то же время дают понять, что Ереван должен сделать суверенный выбор между стремлением в ЕС и своим присутствием в ЕАЭС.

«Если говорить кратко, то членство в ЕС и членство в ЕАЭС не являются взаимоприемлемыми вещами… Они являются пересекающимися, а не сопрягающимися возможностями», — объяснила представитель российского МИД Мария Захарова.

А дальше должна включаться математика. В 2024 году товарооборот Армении с ЕАЭС, преимущественно Россией, составил примерно 12 миллиардов долларов, а со странами ЕС — 2 миллиарда.

«Проанализируйте, насколько Армения экономически заинтересована в движении в сторону Евросоюза, какие экономические перспективы есть в этом смысле. Оцените те рынки, на которых сейчас присутствует Армения и какие доходы получает она от этого сотрудничества. Вряд ли получится усидеть на двух стульях», — предлагает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

И это только торговля — без учета инвестиционных проектов, особых условий для работы бизнеса. По мнению секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, выход из ЕАЭС на этапе переговорного процесса о присоединении к Евросоюзу будет стоить Армении минимум 30–40% её ВВП.

Неудивительно, что ряд армянских политиков и экономистов относятся к принятому закону скептически.

«Оппозиционные СМИ и политики уже пытаются объяснить обществу опасность нынешней политики команды Пашиняна. Которая, не получив даже приглашение из ЕС, ведет страну в этом направлении во имя каких-то возможных выгод, рискуя получить при этом реальные потери в виде разрыва экономических отношений с Россией», — говорит Айк Халатян.

Уверяют, что закон — как и вообще курс армянского руководства на разрыв отношений с Москвой — не соответствует национальным интересам страны.

«Дилемма «Европейский союз или ЕАЭС» является искусственной, она не вытекает из интересов Армении ни в экономическом, ни в военном, ни в геополитическом отношении, поэтому это чисто политический выбор, да еще и необоснованный», — уверен бывший премьер-министр Армении Хосров Арутюнян.

Причем на этот политический выбор никак не повлияли последние геополитические события — в частности, процесс сближения Вашингтона и Москвы. А также общее снижение интереса трамповской администрации к постсоветскому пространству.

«Армянские власти, естественно, следят за развитием российско-американских отношений. Но судя по тому, что в парламенте правящее большинство проголосовало в окончательном чтении за принятие данного законопроекта, стратегическая цель — отказ от союзных отношений с Россией и сближение с Западом — остается неизменной», — говорит Айк Халатян.

По его словам, действующим властям Армении была более близка демократическая администрация, и Ереван, как и многие европейские столицы, надеется на то, что Трампа удастся просто переждать.

В теории изменить подход Пашиняна могут не слова, а шаги. Например, соглашение о разделе сфер влияния на постсоветском пространстве. Однако на практике Пашинян, как руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и прочие системные русофобы, может оказаться попросту неспособным к геополитическому развороту.

«Действующая армянская власть во главе с Николом Пашиняном очень сильно вложились в нынешнюю антироссийскую политику. И отказ от нее будет очень сложно объяснить собственным избирателям», — считает Айк Халатян.