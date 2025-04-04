С начала апреля вступил в силу закон, согласно которому дети приезжих при зачислении в российские школы должны сдать тест на знание русского языка.

Иван Шилов ИА Регнум

Для прохождения теста нужно подать заявление через «Госуслуги» или выслать его почтой. Кроме того, необходимо, чтобы у родителей был полный пакет документов, доказывающий легальность их пребывания на территории России.

Если все документы в порядке, то ребёнок может пройти экзамен в специально уполномоченном для этого учебном заведении. Таких в 86 субъектах РФ насчитывается около трёх тысяч.

Принимать экзамен будут местные учителя. При этом в ходе самого экзамена планируется организовать видеонаблюдение, запись устных ответов на диктофон и иные формы контроля, которые помогут обеспечить максимальную прозрачность тестирования.

Ну и убедить общество в этой прозрачности — учитывая масштабный коррупционный душок, витающий вокруг многих вопросов, связанных с приезжающими к нам иностранцами.

Результаты тестирования объявляются через несколько дней и могут прийти в личный кабинет на тех же «Госуслугах». Если дети подтверждают необходимый уровень знаний, их допускают до занятий. Если же по какой-то причине потенциальный школьник тест не сдал, он может повторить попытку через три месяца.

К самой идее закона ни у кого из экспертов особых вопросов нет — в классе действительно должны находиться лишь дети, которые понимают ту информацию, которую доносит до них учитель.

«Осенью 2024 года проводилось тестирование. Оно показало, что 58% детей мигрантов, которые обучаются в российских школах, хорошо знает русский язык. Проблемы и языковые барьеры возникают у 18%. Это, конечно, не колоссальная цифра — но и не маленькая», — объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Если каждый пятый ребенок не понимает русский язык, то как минимум он остается вне учебного процесса. А как максимум, если специально для него приходится повторять и разжевывать информацию, тянет весь класс вниз.

Вопросы есть лишь к деталям закона. Но их немало.

Например, к содержанию тех заданий, которые должны выполнить дети иностранцев для поступления в школу. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал примеры этих тестов для поступающих во все классы, начиная с 1-го и заканчивая 11-м.

Для первоклашек-семилеток, которые сейчас при поступлении в школу должны уже нормально читать, задания выглядят примерно, как «сколько тебе лет» или «назови предмет на фотографии». А на фотографии — столы, карандаши и другие простейшие понятные вещи. И некоторые считают, что задания слишком уж просты.

Однако, с другой стороны, для успешной сдачи экзамена потенциальный ученик должен ответить на 90% заданий. И, по мнению ряда учителей, сдать такой тест ребенку, выросшему не в русскоязычной семье, будет непросто.

Для 11-го класса задания выглядят посложнее. Например, прослушать текст и выбрать для него подходящее название. Или связно в десяти предложениях дать свой комментарий к заданному тезису. Опять же, по версии одних экспертов, это слишком легкое задание для выпускников, другие же уверяют, что это не совсем так.

«Дать связный комментарий из десяти предложений сейчас могут дети, которым минимум 12 лет», — объясняет ИА Регнум учительница одной из московских школ, пожелавшая не называть своего имени.

В Совете по правам человека при президенте (СПЧ) предлагают просто сравнить результаты приезжих и коренных жителей России, а затем уравнять планки.

«Надо сопоставлять результаты детей иностранцев с тем, как подобные тесты решают наши российские граждане. Если они сдают на 22 из 24, то можно предъявлять такое же требование и к детям мигрантам», — считает глава СПЧ Валерий Фадеев.

Вторым важным вопросом является необходимость государственного участия в процессе подготовки детей к экзамену. Проще говоря, должны ли власти тратиться на курсы, где дети иностранцев обучаются русскому языку для сдачи или пересдачи экзамена?

С одной стороны, это все-таки обязанность родителей.

«По законам России ребёнок определенного возраста должен ходить в школу. Это ответственность родителей. И если они не могут ему это обеспечить, то речь идет об административном правонарушении и основании для депортации», — считает Никита Мендкович.

Ведь без знания языка и желания его выучить ребенок со своей семьей не смогут быть полноценными членами российского общества.

«Номинально его семья приезжала не за пособиями и социалкой, а на ПМЖ. Как они могут тут жить, не зная русский? Возможно, им всё-таки не стоит тогда здесь жить», — объясняет ИА Регнум доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Виктория Леденева.

С другой стороны, надо осознавать последствия.

«Если у нас государство разрешает мигрантам привозить семьи, то оно должно четко осознавать всю ту нагрузку, которая создается для социальной инфраструктуры. Думать о том, как этих детей адаптировать, и брать на себя расходы. Особенно если власти говорят о том, что семейная миграция — это наш потенциал», — продолжает Виктория Леденева.

По мнению экспертов, дети должны хорошо говорить на русском, быть частью школьной среды общаться с русскими сверстниками. И если мы упускаем их интеграцию в первые годы пребывания, то в дальнейшем решать эту задачу становится на порядок сложнее.

Да, это траты — но в то же время и инвестиции. И в худшем случае мы получим некоторое число людей, которые за наши рубли научатся говорить по-русски и будут жить вне России. То есть будут носителями русских смыслов на сопредельных с РФ территориях.

Один из вариантов решения, который предложили в Свердловской области, — разделение бремени при общей централизации услуги, чтобы дети не обучались непонятно где и кем. Инструмент такого решения — это «нулевые классы» для подготовки мигрантов к экзамену. Аналогичное предложение рассматривают и в Татарстане. Финансироваться эти курсы могут за счет родителей, бюджета или при помощи грантов.

Третий вопрос в том, а нужно ли вообще государству так глубоко погружаться в подобные темы? Не проще ли запретить трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи и детей? Тем более что такие практики в мире существуют.

«В Европу так называемые беженцы — а по факту трудовые мигранты — приезжают без виз. В некоторых странах ЕС они условно год должны отработать, доказать свою благонадёжность, продемонстрировать наличие жилплощади — и только после этого могут получить разрешение привезти семью. В ОАЭ трудовые мигранты едут по разрешениям на работу — и вообще не могут везти семьи», — говорит Виктория Леденева.

Проблема, однако, в том, что в России такая практика не применима. Ни у ОАЭ, ни у европейских стран нет интеграционных проектов со странами, из которых идет поток приезжих. Нет проектов, предполагающих свободное движение рабочей силы.

Проще говоря, в текущих рамках и при безвизовом режиме нет никакой юридической возможности не допускать в Россию семью приехавшего на работу условного гражданина Таджикистана. Однако сейчас ведется кропотливая работа для того, чтобы изменить и эти рамки, и ситуацию в целом.

«Мы должны полностью перейти к целевому набору. То есть бизнес заказывает по набору иностранных специалистов. А в контракте должно быть прописано, приезжает работник с семьей или нет», — считает член СПЧ Кирилл Кабанов. Он также добавляет, что по контракту работодатель обязан обеспечить работника жильем и оплачивать медицинские услуги и образование. В том числе и для детей. А за ненадлежащее воспитание родителей вместе с детьми следует выдворять.

Сейчас государство просто обязано сделать так, чтобы дети мигрантов посещали российские школы. По словам Виктории Леденевой, таким образом как минимум мы можем их контролировать.

Сейчас такая возможность есть далеко не всегда. В МВД рассказали, что по состоянию на 1 января 2025 года в России находилось 783 593 несовершеннолетних мигранта.

«И лишь около 140–200 тысяч из них ходят в школы. Какая-то часть, наверное, приезжала сюда в туристических целях. Но остальные сотни тысяч чем занимаются?» — задается вопросом Виктория Леденева.

Очевидно, что часть из них учатся в «домашних медресе», а часть просто бегает по улицам. И это уже отражается в цифрах МВД.

«Криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов вызывает серьезную обеспокоенность. Число преступлений, совершенных ими, увеличилось в 2024 году на 8% — с 353 до 381. Причем на 82% возросло число особо тяжких посягательств подростков-мигрантов — с 66 до 120», — заявил на днях глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Поэтому с помощью введения нового реестра иностранцев начали усиленно контролировать, а с помощью новых правил поступления в школу дали возможность получить полноценное образование и интегрироваться. Но без вреда для образования большинства. Да, в новых правилах достаточно шероховатостей, недосказанностей и тонких мест, однако всё, несомненно, будет исправлено и налажено в процессе. Главное, что этот процесс пошел.